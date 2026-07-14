“Definieron su postura”: Sheinbaum acusa a PRI y PAN de priorizar diferencias políticas sobre asesinato de migrantes en EEUU

Sheinbaum criticó la respuesta del PRI y PAN sobre llamado a unidad contra muerte de migrantes mexicanos en EEUU. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó la respuesta de los dirigentes nacionales del PAN, Jorge Romero; y Alejandro Moreno, del PRI; al llamado que realizó ayer la mandataria a la unidad de los partidos políticos para exigir justicia por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Estados Unidos.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum acusó a ambos líderes de priorizar las diferencias políticas sobre la defensa de los migrantes mexicanos, al responder con críticas hacia ella, por lo que cuestionó su falta de solidaridad en un tema que, aseguró, debería estar por encima de diferencias partidistas.

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“El presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no. O sea, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia, el presidente del PRI habla de diferencias con la presidenta, pero no lo escuché en ningún momento hablar de la defensa de los mexicanos en el exterior.

“E igual el presidente del PAN. A lo mejor no les consultaron que habían firmado, no lo sé. Pero el presidente del PAN, nacional igual, criticando a la presidenta, pero en ningún momento mencionó a nuestros hermanos migrantes, en ningún momento”, dijo en Palacio Nacional.

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En este sentido, la presidenta consideró que con dichas declaraciones, los dirigentes de los partidos de oposición definieron su postura, asegurando que “a ellos no les interesa, por lo menos a los presidentes,defender a los mexicanos en el exterior”.

La presidenta criticó la respuesta de Jorge Romero y Alejandro Moreno al llamado a la unidad contra las muertes de mexicanos bajo custodia o en operativos del ICE

Sheinbaum mostró el comunicado emitido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, en el que todos los partidos políticos representados manifestaron su compromiso con la defensa de la vida y los derechos de la comunidad migrante mexicana.

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El documento incluyó expresiones de solidaridad y condolencias para las familias de las víctimas, así como un pronunciamiento conjunto contra los abusos cometidos por autoridades estadounidenses.

“La soberanía manifiesta su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana. Expresamos nuestra profunda solidaridad y sinceras condolencias a las familias de las víctimas.

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“Su dolor es compartido por toda la nación. Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos”, citó Sheinbaum del texto senatorial.

Sin embargo, la mandataria subrayó la diferencia entre la postura institucional del Senado y las respuestas individuales de los dirigentes partidistas, a quienes reprochó no haber sostenido el mismo compromiso al momento de pronunciarse públicamente.

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Recordó que su exhorto a la unidad partió de la urgencia de exigir justicia y respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos, especialmente tras la serie de muertes registradas en centros de detención o durante operativos del ICE.

“En la defensa de las y los mexicanos en el exterior y la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, cualquier mexicana o mexicano y miembro o más de un partido político debe estar en contra y debe llamar la atención para que no siga esta situación. Más después de que diecisiete mexicanos han fallecido o en centros de detención o en operativos de ICE. Por eso hice el llamado”, explicó la presidenta.

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¿Qué dijo el PRI sobre el llamado de Sheinbaum?

El dirigente nacional del PRI rechazó el llamado de unidad nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, al acusar que la convocatoria busca desviar la atención de investigaciones que, según el partido, involucran a integrantes de Morena en Estados Unidos.

En un comunicado, señaló que Morena abandonó durante años a la comunidad migrante y exigió que el partido sea catalogado como organización vinculada al crimen organizado.

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Asimismo, responsabilizó al gobierno federal por la crisis de seguridad y desplazamiento forzado en México, destacando que la protección de los connacionales en el exterior es una obligación del Estado.

No obstane, aseveró que el PRI continuará apoyando a los mexicanos en el extranjero, pero sin sumarse a la convocatoria presidencial.

“Simplemente no escucha a a oposición”: Jorge Romero responde a crítica de Sheinbaum

Tras los comentarios de la presidenta en la conferencia mañanera de hoy, Jorge Romero, diriigente nacional del PAN, acusó a Sheinbaum Pardo de mentir sobre el apoyo del partido de oposición a los migrantes mexicanos.

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“Pues también a usted, presidenta, para decirle así muy simplemente que para usted mentir ya es como respirar, ya es casual”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

En su cuenta de X, Romero Herrera aseguró que su partido siempre ha ayudado y siempre ayudará a los mexicanos en el extranjero.

Recordó que recientemente encabezaron un evento en Mexicali, en la frontera entre México y Estados Unidos, para expresar su apoyo a las familias mexicanas en en Estados Unidos.

“Ya mire, que las palabras hablen solas. En el PAN siempre hemos ayudado y por siempre ayudaremos a nuestros hermanos y hermanas paisanos. Y reiteramos nuestro compromiso total. Estuvimos en la frontera en Mexicali para ahí mismo, junto con ellos, hacerles llegar nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad, acompañando a las familias y alzando la voz en defensa de sus derechos”, concluyó.