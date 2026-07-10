México

Estos son los programas sociales de la CDMX que tendrán ajustes a partir de julio: cuáles son y qué cambios tendrán

Los cuatro programas locales de la SEBIEN priorizan atención en zonas de rezago social e incluyen figuras como facilitadores y digitalización de trámites para optimizar la entrega de recursos a familias capitalinas.

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Ilustración con personas de diferentes edades y capacidades recibiendo apoyo, símbolos de cuidado, autobuses, el Ángel de la Independencia y edificios de la Ciudad de México.
Los cambios fueron publicados el 7 de julio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entraron en vigor ese mismo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) modificó las reglas de operación de cuatro programas sociales locales a partir de julio de 2026, con visitas domiciliarias, trámites digitales y una nueva prioridad geográfica centrada en las zonas con mayor rezago social de la capital.

Los cambios fueron publicados el 7 de julio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entraron en vigor ese mismo día. Las modificaciones aplican de forma exclusiva a los habitantes de la capital y no eliminan los programas ni alteran los montos de los apoyos.

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Cuatro programas con nuevas reglas desde julio

La SEBIEN ajustó la operación de “Desde la Cuna”, “Ingreso Ciudadano Universal”, “Mujeres Sanas e Infancias Protegidas” y “Pensión Hombres Bienestar”. En todos los casos, los cambios buscan reestructurar la entrega de recursos y acercar los apoyos a las familias en situación de pobreza dentro de las 16 alcaldías.

El programa Desde la Cuna, que entrega mil pesos a madres con hijos de 0 a 3 años y 10 meses, optimizará su sistema de dispersión para que el dinero llegue de forma más directa a las familias en zonas de pobreza.

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El Ingreso Ciudadano Universal, dirigido a personas de 57 a 59 años con un apoyo de 2 mil pesos, incorporará la figura de “personas facilitadoras” para la difusión y vinculación con beneficiarios. Por norma, al menos el 70% de ese personal deberá ser mujeres.

Mujeres Sanas e Infancias Protegidas priorizará la incorporación progresiva de embarazadas que se encuentren dentro de sus primeras 12 semanas de gestación y residan en zonas de mayor rezago social.

La Pensión Hombres Bienestar, para varones de 60 a 64 años, adoptará también el esquema de facilitadores, quienes utilizarán sistemas digitales para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del programa.

Una mano adulta sostiene un smartphone. La pantalla muestra el portal de la Secretaría de Bienestar, con el escudo del Gobierno de México y el logo del Banco del Bienestar.
La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) se encargará de digitalizar los trámites para evitar intermediarios y agilizar los depósitos directos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ADIP y SAPCI, las dos dependencias que ejecutarán los cambios

Para coordinar la transición, el gobierno capitalino integró a dos dependencias como ejecutoras conjuntas de los cuatro programas.

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) se encargará de digitalizar los trámites para evitar intermediarios y agilizar los depósitos directos. La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) enviará personal a los hogares para el levantamiento de nuevas solicitudes de inscripción.

La SEBIEN instruyó que los requisitos, derechos y plazos de acceso deben estar a la vista del público de forma clara y sin discriminación. Para el programa Ingreso Ciudadano Universal, se habilitaron oficinas de atención en Avenida 20 de Noviembre número 195, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Prioridad geográfica: primero las zonas con mayor rezago

El criterio de priorización geográfica es uno de los ejes centrales de la reestructuración. Los módulos de atención y las visitas domiciliarias comenzarán en los barrios, colonias y pueblos que registren un bajo y muy bajo índice de desarrollo social dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Quienes ya cuentan con alguno de los cuatro apoyos o buscan tramitarlos deben considerar que los procesos físicos migrarán de forma paulatina a las plataformas digitales administradas por la ADIP.

Escenas de cuidado familiar: bebés, niños, adultos, ancianos, niña en silla de ruedas, jóvenes. Ángel de la Independencia, casa, medicinas, manos.
Tampoco se ha aclarado si los beneficiarios actuales deberán realizar un proceso de actualización de datos para mantener su apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la SEBIEN aún no ha definido

Hasta la fecha de publicación de este artículo, la SEBIEN no ha detallado las fechas exactas en las que la SAPCI iniciará las visitas domiciliarias en cada alcaldía, ni ha especificado la plataforma web donde se habilitarán los trámites digitales de la ADIP.

Tampoco se ha aclarado si los beneficiarios actuales deberán realizar un proceso de actualización de datos para mantener su apoyo.

Las autoridades advirtieron que toda convocatoria o solicitud de documentos se emitirá únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la CDMX. El personal de la SAPCI que realice visitas deberá presentar acreditación oficial, y cualquier gestión relacionada con los programas es estrictamente gratuita.

Los programas federales no registran cambios

Pensión Hombres del Bienestar
Las modificaciones de la SEBIEN no afectan los apoyos nacionales. (Sebien)

Las modificaciones de la SEBIEN no afectan los apoyos nacionales. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (6 mil 400 pesos bimestrales), la Pensión para Personas con Discapacidad (3 mil 300 pesos), Mujeres Bienestar (3 mil 100 pesos) y el apoyo para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras (mil 650 pesos) mantienen su esquema habitual para el bimestre julio-agosto de 2026.

Esos pagos federales se distribuyen por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno y, de acuerdo con el calendario nacional, concluirán el 29 de julio.

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