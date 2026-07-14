México

Dos ataques en una noche dejan cuatro muertos en Tijuana

Dos jóvenes fueron asesinados durante una riña en Maclovio Rojas y otros dos hombres aparecieron con signos de tortura en un camino rural

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Primer plano de una cinta amarilla con el texto "PROHIBIDO EL PASO" sobre una calle oscura con edificios y luces urbanas de fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro hombres murieron en Tijuana, Baja California, durante la madrugada del domingo 12 de julio de 2026 en dos ataques independientes. El primero ocurrió en la calle Cuauhtémoc Cárdenas, en la colonia Maclovio Rojas, donde dos jóvenes de entre 18 y 20 años recibieron múltiples disparos tras una riña por celos; mientras que el segundo caso se registró en un camino de terracería junto a la carretera antigua a Tecate, donde dos hombres aparecieron atados, amordazados y con signos de tortura.

Ninguno de los cuatro fallecidos ha sido identificado oficialmente. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California investiga ambos casos y analiza si existe alguna relación entre ellos.

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La noche en Maclovio Rojas: una fiesta que terminó en homicidio

Los hechos en la colonia Maclovio Rojas comenzaron en el interior de un departamento donde varias personas se reunían en una convivencia. Los presentes consumían bebidas alcohólicas y mariguana, según apunta la investigación.

Una menor de edad fue testigo del detonante: uno de los jóvenes discutió con Rubén Bobadilla Cruz porque ambos pretendían a la misma chica. La disputa escaló hasta que Bobadilla Cruz sacó un arma de fuego.

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Infografía con titular sobre homicidios, ilustración policial, datos de muertes, mapa de México, íconos de ataques violentos y estadísticas nacionales.
Una infografía de Infobae detalla cuatro homicidios en Tijuana durante julio de 2026 y el registro de 793 muertes dolosas en Baja California en el primer semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso disparó contra los dos jóvenes y huyó del lugar en una camioneta negra junto a un segundo hombre. Ese acompañante, al parecer, también resultó herido durante el incidente.

El personal de emergencia realizó una rápida valoración médica y, tras confirmar la ausencia de signos vitales, notificó el fallecimiento de ambos en el mismo lugar de los hechos, sin que existiera posibilidad de traslado a un hospital.

Según las investigaciones, las víctimas tenían entre 18 y 20 años de edad, aunque hasta el momento las autoridades no han logrado identificar oficialmente a ninguno de los dos. La falta de documentación y la ausencia de familiares en la escena han dificultado el proceso de reconocimiento, por lo que los cuerpos permanecen bajo resguardo a la espera de que se realicen los trámites correspondientes para su identificación formal.

Dos cuerpos con huellas de tortura en la carretera antigua a Tecate

El segundo hallazgo se produjo en un camino de terracería a la altura de la colonia Rancho Tres Piedras, junto a la carretera antigua a Tecate. Los cadáveres de dos hombres yacían en ese paraje con las manos y los pies atados y el rostro amordazado.

Primer plano de una cinta amarilla que dice "PELIGRO: NO PASAR" y "CINTA DE PRECAUCIÓN", con policías mexicanos desenfocados detrás.
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas presentaban quemaduras en el cuerpo. Las autoridades sospechan que los responsables les rociaron gasolina e intentaron prenderles fuego.

Las marcas de tortura en los cuerpos indican que los hombres sufrieron violencia antes de morir. Este tipo de ejecución es característica de disputas entre grupos del crimen organizado, aunque la FGE no ha establecido esa línea de manera oficial.

A raíz de los hechos, las autoridades estatales mantienen abiertas las líneas de investigación en ambos casos. Una de las prioridades es determinar si los cuatro homicidios guardan alguna conexión o si se trató de hechos aislados.

Asimismo, la búsqueda de Rubén Bobadilla Cruz sigue activa tras su fuga en la camioneta negra, por lo que las dependencias correspondientes trabajan en la identificación de las cuatro víctimas.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California, segundo estado con más homicidios dolosos en México

Durante la conferencia matutina del 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México registró una reducción del 48% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Según la mandataria, en junio de 2026 hubo en promedio 41 homicidios menos por día que en septiembre de 2024, lo que representa una diferencia de casi la mitad de casos y, en términos prácticos, vidas que no se perdieron durante ese periodo.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que el mes de junio de 2026 cerró con un promedio de 45.4 homicidios dolosos diarios, el nivel más bajo registrado en la actual administración. A nivel nacional, ocho entidades federativas concentran el 54% de estos crímenes, lo que equivale a 4,835 casos en el primer semestre del año.

Sin embargo, Baja California destaca entre los estados con mayor incidencia, al registrar 793 homicidios dolosos, cifra que representa el 8.8% del total nacional. Solo Guanajuato (1,368 casos), Jalisco (741), Estado de México (633), Guerrero (590), Veracruz (509), Chihuahua (493) y Ciudad de México (429) acompañan a Baja California en la lista de entidades donde se reporta la mayor parte de los asesinatos del país.

En contraste, estados como Durango, San Luis Potosí, Baja California Sur, Yucatán y Zacatecas presentan las cifras más bajas de homicidio doloso, con menos de 60 casos cada uno en lo que va del año. Esto evidencia una marcada concentración de la violencia letal en ciertas regiones, mientras otras mantienen niveles significativamente menores.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó avances del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que ha recolectado más de 11 mil armas de fuego desde octubre de 2024. Las autoridades federales recalcaron que los resultados reflejan no solo una baja estadística, sino también un esfuerzo por salvar vidas en el país.

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