Empleados de Ventaneando estarían planeando demanda contra Pedro Sola por acoso sexual, afirma Jorge Carbajal

El periodista Jorge Carbajal señaló que varios trabajadores del staff e integrantes técnicos no callarán más.

El periodista Jorge Carbajal declara que un grupo de trabajadores técnicos de TV Azteca estaría organizando una demanda por acoso sexual contra el conductor Pedro Sola, según su emisión más reciente.

La revelación ocurre esta semana, días después de que el economista enfrentara críticas públicas por comentarios sobre animales en espacios pet friendly. El periodista de En Shock afirma que los empleados, presuntamente camarógrafos y staff de producción de Ventaneando, buscan presentar la acusación ante autoridades, mientras recopilan información para sustentar su denuncia. Hasta ahora, ninguna autoridad confirma el inicio de una investigación formal.

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Jorge Carbajal: trabajadores de Ventaneando denuncian acoso sexual

En el programa En Shock, Jorge Carbajal señala que varios integrantes del equipo técnico de Ventaneando acusan a Pedro Sola de conductas consideradas inapropiadas en el entorno laboral.

Según el periodista, entre los señalamientos figuran la supuesta solicitud de fotografías íntimas a miembros de la producción y comentarios de índole sexual dirigidos al personal técnico. El periodista enfatiza que los involucrados estarían reuniendo pruebas para presentar una denuncia formal ante instancias legales.

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Jorge Carbajal: trabajadores de Ventaneando denuncian acoso sexual (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Carbajal sostiene “Pero les puedo decir que este próximo lunes, el lunes, varios camarógrafos y hombres del, del equipo de producción de Ventaneando juntos van a ir a poner una denuncia en contra de Pedro Sola, porque ya esto les sirve a todos para sacar las garras. Porque resulta que dicen que el señor constantemente les anda acosando a los hombres de la producción, pidiéndoles fotos de sus partes, queriéndoles agarrar sus partes e insinuándoles que a ver cuándo aflojan el cuerpecito“, inicia.

“Y se lo tienen que llevar así por encimita, ji, ji, ji, ja, ja, ja, porque depende de su trabajo, porque es gran amigo de la jefa. Pero ahorita que ya este, esto es, está este escándalo y que ahora está en juego la cabeza de Pedro Sola, pues dijeron: ahorita es el momento. Y no es que estén haciendo leña del árbol caído, es que están aprovechando que ahora sí tienen la confianza de que van a irse a quejar y no por eso los van a correr”, expresó Jorge Carbajal.

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La acusación aún no se presenta oficialmente, pero el comunicador asegura que los afectados ya han compartido experiencias y documentos para respaldar sus señalamientos.

Polémica reciente en torno a Pedro Sola

La controversia sobre Pedro Sola aumenta tras comentarios emitidos en televisión sobre los animales en restaurantes pet friendly. El conductor expresó que le daban “ganas de lanzar una carne envenenada” a los perros presentes en estos establecimientos. Sus declaraciones generaron rechazo en redes sociales y provocaron respuestas de figuras del espectáculo que compartieron mensajes y fotografías de sus mascotas. La organización Va por sus Derechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando que los dichos del presentador podrían constituir apología al maltrato animal. Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre avances en esa denuncia.

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(RS)

Pável Gaona denuncia acoso previo

A la polémica se suma la declaración pública de Pável Gaona, quien asegura a través de TikTok que vivió una experiencia de presunto acoso por parte de Pedro Sola años atrás. Gaona señala que fue víctima de tocamientos y propuestas que califica como inapropiadas. El conductor de Ventaneando no ha respondido públicamente a estos señalamientos ni a los nuevos rumores sobre la denuncia colectiva.

Acciones legales en preparación, sin confirmación oficial

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad laboral o judicial ha confirmado el inicio de una investigación formal contra Pedro Sola por parte de empleados de TV Azteca. Las declaraciones corresponden únicamente a lo expresado por Jorge Carbajal en su programa. El periodista indica que los trabajadores afectados continúan documentando sus experiencias y buscan asesoría antes de formalizar la denuncia.

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El conductor permanece en el centro de la conversación pública, tanto por las acusaciones de acoso como por sus recientes declaraciones respecto a animales en restaurantes. La atención mediática sobre el caso aumentará si las denuncias llegan a las autoridades o si alguna instancia emite información oficial sobre las acciones legales anunciadas.