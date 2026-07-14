México 1926: se cumplen 100 años de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El certamen que se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana marcará el centenario de la competencia. (Foto: Archivo)

La edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrá un significado especial, pues se cumplirán 100 años desde que Ciudad de México albergó, en 1926, el nacimiento de esta justa regional, que desde entonces reúne a los principales exponentes del deporte en el área.

Por ello, repasamos aquí la historia de cómo fue que surgió este certamen y el impacto que tuvo para el desarrollo de cada uno de los atletas en la región.

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El nacimiento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México fue elegido como la sede de los primeros Juegos Centroamericanos. (Foto: Archivo)

La carta fundamental de los Juegos Centroamericanos se elaboró bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional (COI) el 4 de julio de 1924, en París, durante la octava edición de los Juegos Olímpicos. Por este motivo, el certamen es la competencia regional más antigua reconocida por el COI.

El proyecto surgió por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, interesada en impulsar el desarrollo deportivo entre los países del área.

La primera reunión organizativa en América tuvo lugar el 16 de octubre de 1925, en la Ciudad de México, con la participación de delegados de Cuba, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

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En ese encuentro se acordó que México sería la sede inaugural de la primera edición de los Juegos.

Inauguración de México 1926

México fue líder del medallero en la primera edición de los Centroamericanos. (Foto: Archivo)

La primera edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos se inauguró el 12 de octubre de 1926, fecha elegida para conmemorar el 434 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Aunque se invitó a nueve naciones, solo Cuba, Guatemala y México participaron en esa ocasión.

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El evento concluyó el 2 de noviembre, con la participación de 269 atletas que compitieron en siete disciplinas y disputaron 39 finales, todas en la rama varonil.

Federico Mariscal fue el atleta más destacado, ya que desde la fosa de clavados sobresalió al obtener tres medallas de oro para México, país que lideró el medallero con 25 oros y un total de 67 preseas.

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Desde entonces, la competencia se realiza cada cuatro años, salvo por algunas excepciones en las que se ha pospuesto. Este encuentro deportivo entre países centroamericanos sentó las bases para la creación de otras justas regionales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Europeos.

Historia del certamen

Alexa Moreno en San Salvador 2023. (EFE)

Desde 1926, los Juegos Centroamericanos y del Caribe han estado marcados por la rivalidad entre México y Cuba, países que se han disputado el dominio del medallero en cada edición. De las 21 justas celebradas hasta la fecha, ambos han alternado el liderato: México encabeza el medallero en 10 ocasiones y Cuba en 11, lo que los consolida como las potencias tradicionales del evento.

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México ha sido anfitrión de la competencia en tres ocasiones: 1926, 1954 y 1990. En dos de esas ediciones, la delegación local terminó en la cima del medallero.

La mejor actuación de México como sede se dio en 1990, cuando la Ciudad de México albergó por tercera vez la justa regional y se convirtió en la primera ciudad en organizar los Juegos Centroamericanos en tres distintos periodos.

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En 1990, la pelea entre México y Cuba fue especialmente reñida. México sumó 114 medallas de oro para un total de 298 preseas, pero Cuba logró imponerse con 180 oros y un acumulado de 322 medallas, superando a los anfitriones por un margen considerable.

En Mayagüez 2010, la delegación mexicana estableció un nuevo récord al obtener 384 medallas, cifra que superó la marca previa de 361 preseas alcanzada en San Salvador 2002. En la edición más reciente, México rompió su propio récord de medallas de oro y ahora busca imponer una nueva marca en el total de metales conseguidos.

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En el histórico del evento, México suma 4,252 medallas: 1,523 de oro, 1,439 de plata y 1,290 de bronce, ubicándose en el segundo puesto general, solamente detrás de Cuba.

A nivel individual, la nadadora Nuria Diosdado es la mexicana con más preseas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al haber conquistado 18 medallas de oro en Natación Artística entre 2006 y 2023.

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