Arranca el Programa Hombres Bienestar 2026: quiénes pueden inscribirse para recibir 3 mil pesos bimestrales

El programa Hombres con Bienestar va dirigido a hombres de 60 a 64 años (Captura de pantalla)

El Gobierno de la Ciudad de México amplió la cobertura del programa Hombres Bienestar con la incorporación de 20,000 nuevos beneficiarios, quienes reciben un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que la estrategia busca avanzar hacia la universalidad en el grupo de hombres de 60 a 64 años, y prevé alcanzar 154,000 beneficiarios al cierre de 2026.

El depósito se realizará a los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar una vez se termine el nuevo proceso administrativo con la empresa que gestionará los pagos. Foto: SEBIEN CDMX.

Durante un evento en la Magdalena Mixhuca, el día de ayer Brugada Molina destacó que la ampliación representa una inversión de 1,700 millones de pesos para este año. El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, informó que actualmente uno de cada dos hombres dentro del rango de edad objetivo ya recibe el apoyo, lo que equivale a 110,000 personas incorporadas. La funcionaria agregó que el programa reconoce la contribución de los hombres de 60 a 64 años al desarrollo de la ciudad y da continuidad a la política social implementada desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Hombres de 60 a 64 años pueden acceder al apoyo

El programa Hombres Bienestar está dirigido exclusivamente a personas del sexo masculino de 60 a 64 años que acrediten residencia en la Ciudad de México.

Para inscribirse, los interesados deben presentar identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, acta de nacimiento en caso de que la fecha no sea visible en la identificación y CURP si no aparece en la identificación. El proceso incluye el llenado de una solicitud de ingreso y la entrega de los documentos ante las autoridades capitalinas.

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Es necesario tener en cuenta los documentos y requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Requisitos

Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla o licencia)

Comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses

Acta de nacimiento (solo si la fecha no es visible en la identificación)

CURP (en caso de que no aparezca en la identificación)

Solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada

La jefa de Gobierno subrayó que este esquema complementa la Pensión Mujeres Bienestar otorgada por el Gobierno federal a mujeres del mismo rango de edad. Ambos programas funcionan como antesala para la pensión de personas adultas mayores, la cual se convierte en un derecho constitucional a partir de los 65 años. “Los impuestos de la ciudadanía deben regresar en forma de obras, acciones y apoyos que mejoren la calidad de vida”, afirmó Brugada Molina.

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Cobertura, fechas y requisitos de registro

El secretario de Bienestar e Igualdad Social destacó que el propósito es avanzar hacia la cobertura universal de este grupo poblacional, para que ningún hombre de 60 a 64 años quede fuera del esquema de protección social. El programa fue creado a finales de 2024, tras la entrada de Brugada Molina a la Jefatura de Gobierno.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Cabe indicar que la entrega de tarjetas y apoyos económicos se realiza en eventos masivos, como el del pasado 16 de marzo en el Zócalo, donde cientos de beneficiarios recibieron su incorporación formal.

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Hasta ahora, 110,000 hombres ya forman parte del padrón de beneficiarios y la meta es incrementar la cifra a 154,000 antes de concluir 2026. Las autoridades capitalinas aconsejan estar atentos a los anuncios oficiales sobre nuevas fechas de inscripción y entregas de tarjetas, que se publican periódicamente en los canales institucionales. La administración capitalina atribuye el financiamiento de estos programas a una gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.