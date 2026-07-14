Sheinbaum se deslinda del retiro del antimonumento de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia

Vanessa Gámez encabezó la instalación del antimonumento en el Ángel de la Independencia. (Facebook Vanessa Gamez)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya ordenado o participado en el retiro del antimonumento colocado por madres y padres de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia, el cual fue retirado menos de 24 horas después de haber sido instalado.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre el retiro de la estructura y respondió que esa acción no correspondió a su administración.

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“No, no nos correspondió ese retiro al Gobierno de México”, afirmó.

Sheinbaum recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México respetó las manifestaciones de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, al mencionar el caso de la llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan, espacio intervenido por organizaciones de búsqueda.

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“Nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias”, sostuvo.

Sheinbaum negó que su gobierno tuviera alguna relación con el retiro de la estructura.

La presidenta reiteró que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación permanente con los colectivos y aseguró que el Gobierno federal continúa colaborando en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, incluido el caso de la joven relacionado con el antimonumento.

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Asimismo, destacó que, tras las reformas legales impulsadas después del caso Teuchitlán, se fortaleció el sistema de alerta temprana, el cual permite notificar de inmediato a instituciones de seguridad, fiscalías, aeropuertos y otras dependencias cuando se reporta una desaparición, con el objetivo de agilizar la localización de las personas.

Sheinbaum adelantó que la titular de la Secretaría de Gobernación podría mostrar a los medios de comunicación el funcionamiento del centro de alerta temprana y aseguró que la Comisión Nacional de Búsqueda trabaja de manera cercana con los colectivos.

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“La Secretaría de Gobernación está muy cerca de todos los colectivos (...) y se trabaja todos los días para la seguridad y la paz del país”, concluyó.

Roban antimonumento a menos de 24 horas de su colocación

Luego de que familiares de personas desaparecidas colocaron, el pasado domingo 12 de julio, un antimonumento en el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México y del país, para visibilizar la crisis de desapariciones en México, dicha pieza fue robada menos de 24 horas después de su instalación. Así lo dio a conocer Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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La mandataria capitalina fue cuestionada sobre el retiro de la estructura, a lo que respondió que se robaron el antimonumento. “Vamos a ver qué pasó, por favor, le encargo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, señaló.

Brugada no precisó si la dependencia, encabezada por Pablo Vázquez ya revisó las cámaras de videovigilancia ubicadas en la Glorieta del Ángel de la Independencia, si ya existe una carpeta de investigación por el robo o si hay personas identificadas.

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El pasado domingo, madres y padres de personas desaparecidas en México se dieron cita en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX), lugar en el que colocaron un antimonumento con una frase que también hacía alusión al Mundial de Futbol 2026.

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, una joven que desapareció en el Ajusco hace un año cuando fue a realizar senderismo, denunció en su cuenta de Facebook que el antimonumento había sido retirado durante la madrugada y atribuyó la acción a personal gubernamental.

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(Facebook Vanessa Gámez)

En su cuenta de Facebook, Gámez dijo que en el aniversario de la desaparición de su hija, se había colocado el antimonumento, que significaba crimen de Lesa Humanidad que el Gobierno Mexicano con más de 135 mil personas desaparecidas ha cometido. Dijo que se había puesto a la luz del día como significado de su integridad.

Sin embargo, denunció que durante la madrugada del pasado lunes, personal de Gobernación vestidos de delincuentes, habían vandalizado el “monumento de memoria que Familias buscadoras pusimos en plena luz del día.

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“Se esconden entre las sombras estos delincuentes que de día portan una placa o un emblema del gobierno, de los que dicen salvaguardar la seguridad y la integridad de México”, señaló la mujer.

Dijo que seguían ocultando una crisis que ellos mismos habían provocado, que negaban el crimen del Lesa Humanidad que cometían día a día al permitir que “desaparezcan a nuestros hijos”.

“Queremos a nuestros hijos de regreso Ya. Queremos de vuelta a Ana Amelí”, concluye el mensaje.

Una infografía detalla el robo de un antimonumento en la Ciudad de México, colocado por familiares de personas desaparecidas, y la cifra de más de 135.000 casos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo era el antimonumento robado menos de 24 horas después de ser colocado?

El antimonumento colocado en la Glorieta del Ángel de la Independencia, que fue robado pocas horas después de haber sido colocado, tenía la figura de una pala al centro y la leyenda: “México campeón mundial en desaparición: +135,000 en 2026”, en referencia a la cifra nacional de personas desaparecidas reportada por el Registro Inicial de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

¿Quién es Ana Amelí Gámez?

Ana Amelí García Gámez estudiaba Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y visitaba con frecuencia la zona del Ajusco, pues le gustaba practicar senderismo y alpinismo. El día que desapareció, acudió para subir El Pico del Águila con un grupo de amigos, a quienes no alcanzó en el punto de encuentro, por lo que se integró a otro grupo durante el ascenso.

El último contacto con su familia lo tuvo alrededor de las 14:30 horas, cuando ya se encontraba en el lugar.

Por el caso, el pasado 16 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la joven desaparecida, al considerar que su caso presentaba una situación de gravedad y urgencia ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos de vida y a la integridad personal.