Cae el presunto Tirador de la Vía Atlixcáyotl tras enfrentamiento con autoridades en Puebla: momento queda capturado en video

El video muestra una escena nocturna. Una camioneta pickup de color blanco está estacionada frente a un edificio de dos pisos con tres ventanas superiores iluminadas. Varias figuras se observan moviéndose alrededor del vehículo. La filmación parece ser una cobertura de evento o una grabación de vigilancia, capturada desde una distancia. Las personas interactúan con la parte trasera y lateral de la camioneta. La visibilidad es limitada debido a la oscuridad de la noche.

Rafael N., identificado por las autoridades como el presunto Tirador de la Vía Atlixcáyotl, fue detenido la mañana de este 14 de julio durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado en la zona de La Vista, luego de un enfrentamiento armado con agentes ministeriales y federales.

De acuerdo con fuentes al interior de la Fiscalía, los elementos acudieron al inmueble para cumplimentar una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por los ataques registrados durante los últimos meses contra automovilistas que transitaban por la Vía Atlixcáyotl. Sin embargo, al momento de ejecutar el mandato judicial, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

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El operativo contó con el respaldo de elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias dentro del inmueble. La fuerte movilización de corporaciones de seguridad y las detonaciones de arma de fuego generaron alarma entre los habitantes del exclusivo fraccionamiento, cuyo acceso fue restringido durante varias horas.

Tras controlar la situación, las autoridades lograron capturar a Rafael N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe oficialmente los delitos que se le imputarán y dé a conocer mayores detalles sobre la investigación.

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Lo relacionan con al menos 10 ataques contra automovilistas

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Rafael N. estaría relacionado con al menos 10 ataques armados ocurridos en distintos días y puntos de la Vía Atlixcáyotl, una de las principales arterias de la zona metropolitana de Puebla.

Una infografía detalla la detención de Rafael N., presunto autor de ataques en la Vía Atlixcáyotl de Puebla, el operativo de su captura y el historial de sus agresiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las indagatorias, peritos realizaron reconstrucciones de los hechos, análisis balísticos y estudios sobre la trayectoria de los proyectiles para establecer desde dónde fueron realizados los disparos y confirmar el patrón de las agresiones.

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La serie de ataques generó preocupación entre miles de automovilistas debido a que los disparos parecían ocurrir de manera aleatoria mientras las víctimas circulaban por la vialidad.

La captura ocurre días después del ataque número 12

La detención se produce apenas unos días después de que un conductor denunciara un nuevo ataque ocurrido durante la madrugada del 9 de julio, considerado el caso número 12 atribuido al presunto Tirador de la Atlixcáyotl.

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Juan Michel relató que circulaba entre las 2:00 y las 2:30 de la madrugada con dirección a Tlaxcalancingo, a la altura del Tecnológico de Monterrey, cuando escuchó una fuerte detonación. Instantes después descubrió que la puerta del copiloto de su Volkswagen Pointer había recibido un impacto.

El automovilista aseguró que permaneció más de diez minutos en la zona esperando el arribo de alguna patrulla para reportar el incidente; sin embargo, dijo que no encontró presencia policiaca. Fue hasta la mañana siguiente cuando confirmó los daños en su vehículo y anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

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PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM

“Ya no se me hace justo que el chavo a cada rato esté balaceando autos”, declaró entonces el conductor.

Ese ataque ocurrió pocas horas después de que el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informara que las labores de inteligencia habían permitido identificar plenamente al presunto responsable y que toda la información ya había sido entregada a la Fiscalía para solicitar la orden de aprehensión.

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La investigación apuntaba a un solo responsable

Desde semanas atrás, la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que todos los ataques registrados durante aproximadamente siete meses habrían sido cometidos por una sola persona, sin participación de cómplices.

Hasta finales de junio, la entonces investigación contabilizaba 11 hechos sustentados mediante denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios. Inicialmente se habían abierto siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones, aunque posteriormente se agregaron nuevos casos.

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Incluso, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban a un supuesto estudiante universitario como posible responsable, luego de difundirse videos donde un joven presuntamente realizaba detonaciones desde un departamento de la Torre Nducha. No obstante, las autoridades evitaron confirmar públicamente la identidad del sospechoso para no comprometer las investigaciones.

El caso que conmocionó a Puebla: un niño de ocho años herido

Uno de los episodios más graves atribuidos al presunto Tirador de la Atlixcáyotl ocurrió en enero, cuando Jesús Elías, un niño de ocho años, resultó herido por una bala mientras viajaba con su madre y su hermano después de salir de la escuela.

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La familia circulaba por el Periférico Ecológico cuando ocurrió la agresión. La madre llevó de inmediato al menor a un hospital, donde los médicos determinaron que el proyectil había quedado incrustado en el hueso de la mandíbula, por lo que optaron por no retirarlo debido al riesgo que implicaba la cirugía.

Ese caso incrementó la presión sobre las autoridades para localizar al responsable de los disparos, ya que evidenció el peligro que representaban los ataques para la población.

Con la captura de Rafael N., la Fiscalía buscará esclarecer si efectivamente fue el responsable de la cadena de agresiones que mantuvo en alerta a los automovilistas poblanos y que, además de causar daños materiales, dejó personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.