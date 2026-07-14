Pensión Hombres Bienestar 2026: estos son los requisitos para recibir 3 mil pesos bimestrales

Este apoyo funciona como un respaldo económico previo a la pensión para adultos mayores. (Banco del Bienestar)

El Gobierno de la Ciudad de México amplía en 2026 la Pensión Hombres Bienestar, un programa social dirigido a hombres de 60 a 64 años que entrega 3 mil pesos cada dos meses, con la meta de alcanzar 154,000 beneficiarios antes de que concluya el año.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la expansión del esquema durante un evento en la Magdalena Mixhuca. La administración capitalina destina 1,700 millones de pesos para financiar la ampliación, que suma 20,000 nuevos registros al padrón ya existente de 110,000 personas, lo que representa uno de cada dos hombres en el rango de edad objetivo.

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La pensión complementa el esquema federal para mujeres del mismo rango

El programa funciona como antesala de la pensión para adultos mayores, que se convierte en derecho constitucional a los 65 años. Brugada Molina señaló que la Pensión Hombres Bienestar opera de forma paralela a la Pensión Mujeres Bienestar, administrada por el Gobierno federal, y que ambos esquemas buscan que ninguna persona entre 60 y 64 años quede fuera de la red de protección social capitalina.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, subrayó que el propósito es avanzar hacia la cobertura universal del grupo. Las entregas de tarjetas y apoyos se realizan en eventos masivos; el pasado 16 de marzo, cientos de beneficiarios recibieron su incorporación formal en el Zócalo de la Ciudad de México.

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Uno de cada dos hombres de 60 a 64 años en la Ciudad de México ya recibe la Pensión Hombres Bienestar; el registro sigue abierto para quienes aún no forman parte del padrón de 154,000 beneficiarios proyectados para 2026. (Foto: Secretaría del Bienestar)

Quiénes pueden inscribirse

El programa está dirigido exclusivamente a hombres de 60 a 64 años con residencia en la Ciudad de México. Al momento del registro se da preferencia al subgrupo de 63 y 64 años. Los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener entre 60 y 64 años al momento de la inscripción

Manifestar interés en recibir el apoyo del programa social para el ejercicio fiscal 2026

Documentos que se deben presentar

Hombres de 60 a 64 años con residencia en la Ciudad de México pueden solicitar un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales.(Programas Sociales)

La SEBIEN solicita la entrega completa de los documentos para que una persona pueda ser incluida en el padrón. Los originales se presentan únicamente para verificar la autenticidad de las copias y no forman parte del expediente. La documentación requerida es:

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Identificación oficial con fotografía: credencial para votar, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier documento expedido por autoridad competente

Comprobante de domicilio vigente con fecha de expedición no mayor a tres meses: recibo telefónico, predial, de agua, luz o gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia emitida por la Alcaldía correspondiente

Acta de nacimiento , solo si la fecha de nacimiento no es visible en la identificación oficial o si el solicitante no cuenta con identificación en los términos anteriores

CURP , únicamente cuando no aparezca en la identificación oficial; este documento no se solicita si se presenta acta de nacimiento por falta de identificación

Solicitud de ingreso debidamente llenada, proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN

Las inscripciones se anuncian en canales oficiales

Las autoridades capitalinas recomiendan mantenerse atentos a los anuncios que se publican periódicamente en los canales institucionales del Gobierno de la Ciudad de México, donde se informan las fechas y sedes de nuevas jornadas de inscripción y entrega de tarjetas.