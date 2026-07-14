SEGOB afirma que “cada día hay menos reclutamiento” de menores por el narco en México

Foto: Presidencia / UNICEF

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que el reclutamiento forzado de menores ha ido a la baja, pero aún hay casos en los que menores de edad caen en técnicas de captación por parte del crimen organizado.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, la funcionaria dijo que se han llevado acciones de prevención por parte del gobierno de México para evitar que sean reclutados, esto luego de que seis jóvenes fueron reportados como desaparecidos en Jalisco al seguir presuntas ofertas laborales.

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Y es que tres de estos casos estuvieron enmarcados por las denuncias de familiares que afirmaban que antes de perder contacto con ellos, los adolescentes dijeron que irían a trabajar a la sierra luego de su graduación de secundaria.

Aunque no son los únicos casos, ya que desde el año pasado la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que habían detectado casos de jóvenes con ficha de búsqueda que se encontraban en Sinaloa peleando en la guerra de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, Rosa Icela Rodríguez detalló que la prevención se realiza desde las escuelas.

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Atención a las causas también incluye a las redes sociales, afirmó la secretaria de Gobernación

El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue identificado como un centro de reclutamiento del CJNG. (AP)

La funcionaria detalló que las acciones preventivas del reclutamiento forzado se enfocan en las escuelas, las familias y respecto a la “información que vayan teniendo en el tema de las redes sociales”.

Aunque no especificó la manera en que la escuela y familias pueden prevenir que los menores de edad sean captados por el crimen organizado, Rosa Icela Rodríguez detalló que será en los próximos días cuando la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realice publicaciones en sus redes sociales con información al respecto.

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“Cada día hay menos reclutamiento, pero todavía persiste el tema en que por desgracia a veces caen en esta captación. Entonces vamos a seguir trabajando de manera preventiva en el tema”, explicó.

Reclutamiento y redes sociales: las dos técnicas para captar jóvenes por parte del crimen organizado

El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán reveló que el reclutamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en redes sociales se volvió más sofisticado: un año después del descubrimiento del predio, investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México sostienen que ya no se trata solo de ofertas falsas de trabajo, sino de un entorno digital de atracción construido con videos, símbolos, música, hashtags e interacción dirigida a jóvenes y adolescentes.

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Tras el hallazgo del predio por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo de 2025, el seminario realizó dos investigaciones para revisar cómo ocurre el contacto en plataformas digitales y qué cambios aparecieron después del caso.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En el documento, A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre: Algoritmos y reclutamiento criminal en TikTok, los investigadores analizaron 100 videos publicados entre 2023 y 2025 relacionados con la incorporación a organizaciones criminales. También revisaron contenidos y hashtags, y con eso detectaron un ambiente en el que no solo circulan invitaciones explícitas para sumarse a grupos delictivos.

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El algoritmo repite contenidos criminales y los inserta en el consumo cotidiano

La respuesta central del estudio es que el reclutamiento en plataformas no opera únicamente con mensajes directos, sino con exposición constante a contenidos ligados al narco. Según el seminario, las redes integran narrativas, símbolos, música y dinámicas de interacción que vuelven más atractivo ese universo para usuarios jóvenes.

El documento explica que incluso hay casos en los que los propios jóvenes se postulan activamente en los comentarios. Esa conducta aparece dentro de un entorno digital que favorece el acercamiento progresivo, no necesariamente mediante una convocatoria abierta desde el primer contacto.

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De acuerdo con los investigadores, el algoritmo de las redes favorece que quienes interactúan con videos de armas, canciones bélicas o referencias a la vida criminal reciban nuevas recomendaciones relacionadas con ese mismo tema.

Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

El estudio resume ese mecanismo así: “En lugar de una convocatoria directa, lo que se configura es una exposición prolongada donde los contenidos asociados a grupos criminales aparecen de forma recurrente dentro del flujo cotidiano de videos sugeridos por el algoritmo”.

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La investigación también ubica al CJNG como la principal organización criminal que usa TikTok para reclutar personas y difundir propaganda. El seminario concluye que, una vez que los usuarios entran en ciertos nichos digitales, el algoritmo facilita la circulación de ese material entre perfiles a los que podría resultarles más atractivo.

Los investigadores aclaran que las plataformas no son consideradas responsables directas del reclutamiento. Lo que sí identifican es una función de amplificación: las ofertas y contenidos afines ganan alcance por la lógica de recomendación automática.

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La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México (Reuters)

Esa amplificación, según el estudio, depende de variables como comentarios, hashtags, el país en el que se publicó el contenido, el material que el usuario omite, la ubicación y el tipo de dispositivo. El seminario añadió que “la evidencia apunta a que las recomendaciones de contenido pueden estar ligadas no solo a las preferencias de los usuarios, sino también a vulnerabilidades sociodemográficas que son parte de la identidad del usuario”.