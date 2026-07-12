Madre e hija cubanas descubren que credencial del INAPAM es exclusiva para mexicanos y anuncian que se naturalizarán

Las residentes permanentes acuden al módulo de la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo, pero el aviso de requisitos indica que el documento solo se entrega a personas con nacionalidad mexicana acreditada.

Un caso particular sobre el acceso a programas sociales en México se registró en Cancún, Quintana Roo, donde una madre y su hija, ambas originarias de Cuba, acudieron a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar con la intención de tramitar la credencial del INAPAM (Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores).

¿Qué es la credencial del INAPAM y qué beneficios ofrece?

El INAPAM es un programa del gobierno mexicano dirigido a las personas mayores de 60 años. La credencial se tramita de forma gratuita y permite acceder a descuentos en distintos rubros, entre ellos:

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Farmacias y tiendas

Establecimientos de comida

Transporte público y turístico, incluido el ferry hacia Isla Mujeres en Quintana Roo

Restaurantes que se suman al programa

Por estos beneficios, miles de familias buscan tramitar el documento para sus integrantes de la tercera edad.

Una mujer adulta mayor mexicana sonríe mientras muestra su credencial INAPAM y billetes de pesos mexicanos, simbolizando los beneficios y apoyo del instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite que resultó ser exclusivo para mexicanos

De acuerdo con el relato de las protagonistas, la madre había insistido durante semanas en obtener la credencial, por lo que finalmente acudieron juntas a realizar el trámite. Al llegar, ambas asumieron que, al igual que ocurre con una licencia de conducir o un pasaporte extranjero, su condición de residentes permanentes en México sería suficiente para acceder al beneficio.

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Sin embargo, al revisar el cartel de requisitos en las oficinas correspondientes, se encontraron con una condición que desconocían: el trámite está reservado únicamente para personas mexicanas, ya sea por nacimiento o mediante naturalización. Según narraron, varias personas cercanas les habían asegurado previamente que el beneficio también aplicaba para extranjeros con residencia permanente, información que resultó incorrecta.

“Se nos cayeron las alas del corazón”

Con humor, la hija describió la reacción que tuvieron al descubrir el requisito: “se nos cayeron las alas del corazón, sobre todo a mi mamá”, señaló, luego de que ambas confiaban en que México otorgaba esta prestación también a extranjeros residentes.

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De acuerdo con la información proporcionada por el personal del módulo, los extranjeros sí pueden acceder a la credencial del INAPAM, pero deben presentar su pasaporte mexicano o su carta de naturalización, documentos que acreditan la nacionalidad mexicana.

Iniciarán el proceso de naturalización

Lejos de desistir, madre e hija anunciaron que comenzarán formalmente su proceso de naturalización para obtener la ciudadanía mexicana y así, en un futuro, cumplir con los requisitos que marca la normativa vigente. “En eso andamos”, expresó la hija entre risas, mientras bromeaba con su madre sobre la prisa por acelerar el trámite.

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El caso se ha viralizado como un ejemplo curioso de los requisitos migratorios vinculados a programas sociales en México, y ha generado interés entre la comunidad extranjera residente en el país sobre qué beneficios están disponibles según su estatus migratorio.