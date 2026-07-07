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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: las tres cárceles médicas donde “El Mayo” pide cumplir su cadena perpetua

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14:04 hsHoy

Vicealmirante acusa que Sheinbaum fue “mal informada” y denuncia obstrucción para demostrar su inocencia

El mando naval, vinculado a proceso por delincuencia organizada relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos, sostuvo que se han vulnerado sus derechos, que fue exhibido públicamente como culpable y pidió la intervención directa de la Presidenta

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, en una caricatura editorial, escribe una carta manuscrita dentro de una celda austera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, en una caricatura editorial, escribe una carta manuscrita dentro de una celda austera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que, según sostiene, demostrarían su inocencia.

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12:59 hsHoy

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

El líder del Cártel de Sinaloa, de 76 años y con múltiples enfermedades, pidió al juez Brian M. Cogan que lo designe a una prisión médica

Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre que durante décadas dirigió el cártel de drogas más poderoso del mundo tiene 76 años, múltiples enfermedades y sabe que morirá en una celda estadounidense. Ismael “El Mayo” Zambada solo pide una cosa antes de que el juez Brian M. Cogan lo sentencie el próximo 20 de julio: que esa celda tenga médico.

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12:58 hsHoy

Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo

Dueño de tiendas de celulares en Sinaloa, Julio Marín González lavó 1.3 millones de dólares para Los Chapitos y vendió fentanilo en California

Un retrato ilustrado de Julio Marín González, narcotraficante, se sitúa frente a un fondo con pilas de teléfonos, pastillas azules de fentanilo y el logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un retrato ilustrado de Julio Marín González, narcotraficante, se sitúa frente a un fondo con pilas de teléfonos, pastillas azules de fentanilo y el logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de Nueva York condenó a Julio Marín González a 80 meses de prisión por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de tiendas de celulares en Culiacán y Mazatlán, y por facilitar la venta de fentanilo a agentes encubiertos en California, según el fallo dictado por la jueza Katherine Polk Failla en el marco del expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que agrupa a Los Chapitos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 36 personas acusadas de operar la cadena de suministro de fentanilo más grande del mundo.

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12:58 hsHoy

“El Mayo” Zambada confiesa cómo inició en el narco: pobreza, la muerte de su padre y su primer cultivo de marihuana a los 19 años

El líder del Cártel de Sinaloa, que enfrenta cadena perpetua el 20 de julio, reveló en un escrito judicial cómo fueron sus orígenes en el mundo criminal

La ilustración muestra la trayectoria de Ismael El Mayo Zambada a través de cuatro retratos, desde su juventud en un paisaje rural hasta un escenario de encierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ilustración muestra la trayectoria de Ismael El Mayo Zambada a través de cuatro retratos, desde su juventud en un paisaje rural hasta un escenario de encierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tenía 19 años, una esposa reciente y una parcela en las montañas de Sinaloa. Ismael “El Mayo” Zambada subió a la sierra con un amigo y juntos sembraron marihuana camuflada entre hileras de maíz. La primera cosecha rindió 60 libras. Así comenzó la historia del hombre que décadas después dirigiría el cártel de drogas más poderoso del mundo, y que el próximo 20 de julio será sentenciado a cadena perpetua ante una corte federal de Nueva York.

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12:58 hsHoy

“El Mayo” Zambada hace sorprendente revelación: tiene 16 hijos y el más pequeño lo tuvo a los 70 años

La defensa de Zambada ha solicitado que cumpla su condena de por vida en un hospital penitenciario federal, debido a su edad y múltiples enfermedades crónicas

Un árbol genealógico ilustrado traza el linaje de Ismael "El Mayo" Zambada, presentando los retratos de diez de sus hijos y seis siluetas de otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un árbol genealógico ilustrado traza el linaje de Ismael "El Mayo" Zambada, presentando los retratos de diez de sus hijos y seis siluetas de otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado del narcotraficante mexicano Ismael Zambada García presentó este lunes ante una corte federal de Brooklyn un memorando de 12 páginas que, por primera vez, desnuda la vida privada de “El Mayo”: su fecha exacta de nacimiento, cómo y cuándo entró al narcotráfico, cuántas mujeres tuvo y cuántos hijos procreó a lo largo de su vida.

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12:58 hsHoy

Qué se sabe de “El Casco” o “El 81”: el jefe de plaza de Los Chapitos que desató operativo en El Rosario, Sinaloa

Óscar Luciano Martínez Larios es el jefe de plaza de Los Chapitos en Rosario y Concordia, Sinaloa, y el único hermano del clan Martínez Larios que sigue prófugo

Una ilustración editorial combina el retrato de un hombre en primer plano con las caricaturas de Los Chapitos y el logo del Cartel de Sinaloa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración editorial combina el retrato de un hombre en primer plano con las caricaturas de Los Chapitos y el logo del Cartel de Sinaloa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es el último integrante prófugo del clan de los hermanos Martínez Larios, la estructura familiar que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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