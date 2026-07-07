EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: las tres cárceles médicas donde “El Mayo” pide cumplir su cadena perpetua

Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo Dueño de tiendas de celulares en Sinaloa, Julio Marín González lavó 1.3 millones de dólares para Los Chapitos y vendió fentanilo en California

Un retrato ilustrado de Julio Marín González, narcotraficante, se sitúa frente a un fondo con pilas de teléfonos, pastillas azules de fentanilo y el logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de Nueva York condenó a Julio Marín González a 80 meses de prisión por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de tiendas de celulares en Culiacán y Mazatlán, y por facilitar la venta de fentanilo a agentes encubiertos en California, según el fallo dictado por la jueza Katherine Polk Failla en el marco del expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que agrupa a Los Chapitos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 36 personas acusadas de operar la cadena de suministro de fentanilo más grande del mundo.