EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: las tres cárceles médicas donde “El Mayo” pide cumplir su cadena perpetua

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que, según sostiene, demostrarían su inocencia.
El hombre que durante décadas dirigió el cártel de drogas más poderoso del mundo tiene 76 años, múltiples enfermedades y sabe que morirá en una celda estadounidense. Ismael “El Mayo” Zambada solo pide una cosa antes de que el juez Brian M. Cogan lo sentencie el próximo 20 de julio: que esa celda tenga médico.
Un tribunal federal de Nueva York condenó a Julio Marín González a 80 meses de prisión por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de tiendas de celulares en Culiacán y Mazatlán, y por facilitar la venta de fentanilo a agentes encubiertos en California, según el fallo dictado por la jueza Katherine Polk Failla en el marco del expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que agrupa a Los Chapitos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 36 personas acusadas de operar la cadena de suministro de fentanilo más grande del mundo.
Tenía 19 años, una esposa reciente y una parcela en las montañas de Sinaloa. Ismael “El Mayo” Zambada subió a la sierra con un amigo y juntos sembraron marihuana camuflada entre hileras de maíz. La primera cosecha rindió 60 libras. Así comenzó la historia del hombre que décadas después dirigiría el cártel de drogas más poderoso del mundo, y que el próximo 20 de julio será sentenciado a cadena perpetua ante una corte federal de Nueva York.
El abogado del narcotraficante mexicano Ismael Zambada García presentó este lunes ante una corte federal de Brooklyn un memorando de 12 páginas que, por primera vez, desnuda la vida privada de “El Mayo”: su fecha exacta de nacimiento, cómo y cuándo entró al narcotráfico, cuántas mujeres tuvo y cuántos hijos procreó a lo largo de su vida.
Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es el último integrante prófugo del clan de los hermanos Martínez Larios, la estructura familiar que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.