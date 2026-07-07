“El Mayo” Zambada confiesa cómo inició en el narco: pobreza, la muerte de su padre y su primer cultivo de marihuana a los 19 años

La ilustración muestra la trayectoria de Ismael El Mayo Zambada a través de cuatro retratos, desde su juventud en un paisaje rural hasta un escenario de encierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tenía 19 años, una esposa reciente y una parcela en las montañas de Sinaloa. Ismael “El Mayo” Zambada subió a la sierra con un amigo y juntos sembraron marihuana camuflada entre hileras de maíz. La primera cosecha rindió 60 libras. Así comenzó la historia del hombre que décadas después dirigiría el cártel de drogas más poderoso del mundo, y que el próximo 20 de julio será sentenciado a cadena perpetua ante una corte federal de Nueva York.

Ese relato lo cuenta el propio Zambada García. Lo hizo en un memorándum presentado este lunes 6 de julio por su abogado defensor, Frank Pérez, ante el juez Brian M. Cogan.

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Se trata del primer documento en que la defensa del capo sinaloense narra en detalle sus orígenes, su historia familiar y cómo entró al narco siendo casi un adolescente hasta convertirse en uno de los personajes más buscados en el mundo.

Imágenes de Ismael Zambada García. Europa Press/Contacto/La Nacion

Zambada, de 76 años, se declaró culpable de los cargos en su contra en agosto de 2025. No pidió reducción de pena ni cooperó con el gobierno de Estados Unidos, pero actualmente sólo pide cumplir su sentencia lejos de la cárcel donde hoy vive su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Un niño de la sierra sinaloense que dejó la escuela a los 12 años

Según el relato que se hace en el documento, “El Mayo” Zambada nació el 30 de enero de 1950 en una comunidad rural aislada de Sinaloa, segundo de siete hijos —y el mayor de los varones— en una familia de agricultores de subsistencia.

Cursó los primeros tres años de primaria en la escuela de su propio pueblo, que no tenía más grados, y los siguientes en la ciudad de Culiacán, donde vivió con su abuela. Los fines de semana y en verano regresaba al campo a trabajar junto a su papá, quien falleció de cáncer cerebral cuando el capo tenía apenas 12 años.

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Cartel de recompensa por la captura de El Mayo Zambada. (Foto: DEA)

Como hijo mayor varón, Zambada dejó la escuela sin posibilidad de continuar: tenía que mantener la granja en funcionamiento y garantizar que sus hermanos menores comieran. Él mismo reconoció ante el oficial de libertad condicional que, de no haber muerto su padre, probablemente habría seguido estudiando.

Alrededor de los 15 años comenzó a trabajar para su tío, dueño de una carnicería en un pueblo cercano. Hacía de chofer, recogía y entregaba carne, y aprendía el oficio mientras seguía sembrando maíz y cuidando ganado en la parcela familiar. Fue durante esas entregas que conoció a Rosario Niebla, empleada de una refinería de azúcar local. Se casaron en 1968, cuando Zambada tenía 18 años. El matrimonio duró alrededor de 20 años y produjo cinco hijos.

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Marihuana camuflada en maíz: la primera cosecha

Un año después de casarse, con 19 años, un amigo un poco mayor lo introdujo al negocio. Lo llevó a las montañas, aproximadamente a una hora de su pueblo, donde sembraron marihuana camuflada dentro de hileras de maíz en el mismo terreno. La estrategia era simple: el cultivo ilícito quedaba oculto entre el legal.

La primera cosecha, según narra el propio documento, no fue muy exitosa. Zambada logró cosechar alrededor de 60 libras, que vendió a otro hombre a aproximadamente 180 pesos por kilo, equivalente a unos 15 dólares por kilo al tipo de cambio de la época.

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No abandonó la agricultura legítima de golpe. El patrón que siguió fue de escalada gradual: la siguiente temporada plantó una cantidad ligeramente mayor de marihuana, y repitió ese ciclo año tras año, cosechando más cada temporada que la anterior. Mientras tanto, seguía sembrando maíz, otros cultivos y criando ganado.

“No aspiraba a convertirse en lo que se convirtió”

Ismael El Mayo Zambada García denunció que fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López que lo secuestró y lo entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio. Foto: Infobae México

A través de esos primeros contactos en el campo, Zambada fue conociendo a otros sinaloenses involucrados en el comercio de marihuana y opio. Su ascenso a la cima del tráfico de drogas, primero en Sinaloa y después en todo México, se extendió a lo largo de varias décadas. La carta de sentencia lo describe como un proceso que “no fue previsto por el acusado ni por otros”.

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Teresa Zambada, hija del acusado, lo confirmó en entrevista con el oficial de libertad condicional que elaboró el informe de antecedentes. Según recoge ese documento, Teresa observó que su padre “no aspiraba a convertirse en lo que se convirtió, con esa magnitud”.

Tras el fin de su primer matrimonio, Zambada sostuvo una serie de relaciones con otras mujeres, algunas de ellas simultáneas. Tiene en total 16 hijos, con edades que van de los 6 a los 55 años. El documento señala que, en la medida de sus posibilidades, se esforzó por mantener vínculos con cada uno de ellos.

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La defensa no presenta este relato como atenuante del crimen. El propio Zambada declaró ante el oficial de libertad condicional: “Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a la gente de Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la ilegalidad en que incurrió mi organización criminal. Asumo la responsabilidad por mi papel en todo ello y me disculpo con todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”.

Varias decenas de cartas de referencia de carácter fueron recibidas por la defensa, enviadas por personas que crecieron en la misma región de México y conocen a Zambada de años. En numerosos casos citan actos personales de ayuda o generosidad.

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Cadena perpetua y la petición de una celda con médico

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg

Ismael Zambada García no llegó a Estados Unidos por su propio pie ni extraditado por las autoridades mexicanas. La carta de sentencia describe que el 25 de julio de 2024 fue atraído a una reunión con el pretexto de que actuara como mediador para resolver diferencias entre funcionarios de su estado natal, Sinaloa. Esa fue la trampa.

En esa reunión fue golpeado, atado y secuestrado. Lo subieron a un avión privado y lo trasladaron hasta un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, en la frontera con Nuevo México. Quien operó el traslado fue Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exsocio de Zambada en el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses asumieron su custodia al aterrizar.

Zambada llegará a la audiencia de sentencia el 20 de julio con 76 años y múltiples condiciones de salud relacionadas con su edad, cuyos detalles están redactados en el expediente.

Su defensa pide al juez Cogan que recomiende al BOP designarlo a una instalación médica federal como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, o alguna instalación médica segura equivalente.

La carta subraya que no se trata de pedir un trato preferente ni una prisión de baja seguridad. La defensa argumenta que la ley federal, bajo el artículo 18 U.S.C. § 3621(b), permite al juez recomendar el tipo de instalación que considere adecuado, y que el BOP está obligado por ese mismo estatuto a considerar las recomendaciones del tribunal sentenciador.

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

El abogado Frank Pérez traza una comparación directa con “El Chapo” Guzmán, exsocio de Zambada en el Cártel de Sinaloa y quien fue juzgado en el mismo tribunal hace siete años. El Chapo fue a juicio durante 11 semanas, con alrededor de 30 testigos cooperantes, millones de dólares en costos adicionales de seguridad y una cobertura mediática que llegó a interrumpir el tráfico vehicular en Nueva York. Apeló su condena y ha presentado múltiples recursos post-condena.

Zambada, en cambio, se declaró culpable desde el inicio en dos expedientes separados, renunció a toda apelación y no presentó ninguna queja sobre sus condiciones de detención, a pesar de haber permanecido en aislamiento total las 24 horas desde su llegada a Estados Unidos. La defensa estima que su decisión de no ir a juicio ahorró al sistema “millones, quizás decenas de millones de dólares” en costos judiciales y de seguridad.

Ambos hombres recibirán exactamente la misma pena. La defensa de Zambada argumenta que, si la sentencia no puede diferenciarse, al menos la designación de instalación debería reflejar que uno de los dos tomó el camino cooperativo al resolver los cargos en su contra.

Designarlo en el mismo penal de máxima seguridad que a Guzmán, sostiene la defensa, desincentivaría a futuros acusados en situaciones similares de seguir el ejemplo de Zambada en lugar del de El Chapo.