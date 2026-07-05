Gobierno de Sheinbaum busca entregar más de un millón de Viviendas para el Bienestar hasta 2030. (Foto: Presidencia)

Desde Morelia, Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar en el marco de una meta que el gobierno federal se ha fijado para construir 1.8 millones de casas en todo el país antes de que concluya el sexenio en 2030. El acto se realizó en el desarrollo “Infonavit Camponubes”, donde se entregaron 32 de las mil 248 viviendas que contempla ese proyecto.

El Infonavit amplió su meta de vivienda en Michoacán de 19 mil a 50 mil unidades, con una inversión de 31 mil millones de pesos. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, precisó que en la entidad se realizarán 82 mil acciones de vivienda en total: 50 mil a cargo del Infonavit, 20 mil de la Conavi y 12 mil del Fovissste, además de 307 escrituras por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable.

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El gobierno federal reencuadra el acceso a la vivienda como derecho

Sheinbaum subrayó que el programa elimina las barreras que históricamente impidieron a las familias de bajos ingresos acceder a una casa propia. “Muchas felicidades, tener una casa propia es un sueño, muchos trabajan toda la vida y no tienen esa posibilidad”, expresó la mandataria.

Gobierno de Sheinbaum busca entregar más de un millón de Viviendas para el Bienestar hasta 2030. (Foto: Presidencia)

La presidenta vinculó el programa con los tres indicadores que, según su gobierno, definen a la Cuarta Transformación: el aumento de 154% en el salario mínimo, la creación de 12 mil nuevas camas hospitalarias y la construcción de 1.8 millones de viviendas. “Cumpliendo los sueños del pueblo de México, de eso se trata la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo.

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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, añadió que el Instituto reestructuró 97 mil 220 créditos impagables en Michoacán, parte de los 4,865,000 que se regularizaron en todo el país.

Así funciona el programa Viviendas para el Bienestar

El acceso al programa se abre mediante convocatorias públicas que la Conavi difunde a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Gobierno de Sheinbaum busca entregar más de un millón de Viviendas para el Bienestar hasta 2030. (Foto: Presidencia)

Quienes residan en una zona elegible deben acudir en persona al módulo de atención en la fecha indicada por la convocatoria. Los documentos requeridos en el registro son:

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Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o cartilla militar).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP.

Durante el proceso se aplica una Cédula de Diagnóstico para recabar información socioeconómica. Todos los datos deben ser verídicos y comprobables, ya que se verifican antes de emitir resultados. Una vez revisadas las solicitudes, la Conavi contacta a las personas preseleccionadas por teléfono para programar una visita domiciliaria.

Los requisitos que debe cumplir quien quiera una vivienda

Gobierno de Sheinbaum busca entregar más de un millón de Viviendas para el Bienestar hasta 2030. (Foto: Presidencia)

Para ser considerado dentro del programa, el solicitante debe reunir varios criterios. Entre los más relevantes:

Tener 18 años o más; en caso de ser menor, contar con dependientes económicos directos.

Tener un ingreso familiar mensual no mayor a dos salarios mínimos, equivalente a aproximadamente 17 mil pesos.

No ser derechohabiente del Infonavit , Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de otro organismo de vivienda.

No haber recibido apoyos habitacionales de la Conavi con anterioridad.

Vivir dentro de un polígono prioritario de atención.

No contar con vivienda propia.

Esas convocatorias se dirigen exclusivamente a personas que habiten en las zonas donde se desarrollarán los proyectos habitacionales, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a los anuncios para conocer fechas, ubicaciones y requisitos de registro.

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