“El Mayo” Zambada hace sorprendente revelación: tiene 16 hijos y el más pequeño lo tuvo a los 70 años

Un árbol genealógico ilustrado traza el linaje de Ismael "El Mayo" Zambada, presentando los retratos de diez de sus hijos y seis siluetas de otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado del narcotraficante mexicano Ismael Zambada García presentó este lunes ante una corte federal de Brooklyn un memorando de 12 páginas que, por primera vez, desnuda la vida privada de “El Mayo”: su fecha exacta de nacimiento, cómo y cuándo entró al narcotráfico, cuántas mujeres tuvo y cuántos hijos procreó a lo largo de su vida.

El documento, firmado por Frank Pérez y dirigido al juez Brian M. Cogan, revela datos que nunca antes habían sido confirmados oficialmente sobre el cofundador del Cártel de Sinaloa, quien a sus 76 años está a punto de recibir cadena perpetua. Entre esos datos hay uno que nadie esperaba.

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El documento confirma que Zambada García tiene 16 hijos, cifra que duplica la cantidad de descendientes cuyos nombres son de dominio público. La defensa también detalla el rango de edades de sus descendientes: desde el mayor, de 55 años, hasta el más pequeño, de apenas 6 años.

El testimonio inédito: fechas, nombres y el inicio del narco

(Jesús A. Aviles/ Infobae México)

La carta entregada a la Corte describe que Zambada García nació el 30 de enero de 1950 en una familia campesina de Sinaloa. Comenzó su vida laboral desde la infancia y quedó a cargo del sustento familiar tras la muerte de su padre cuando tenía solo 12 años.

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A los 19 años, un amigo lo introdujo al cultivo de marihuana en la Sierra Madre Occidental, actividad que marcaría el inicio de su carrera en el mundo del narcotráfico. La defensa señaló que el primer ciclo no fue exitoso, pero a partir de entonces, cada temporada aumentó la cantidad de droga cosechada y vendida.

El memorando señala que El Mayo Zambada tiene un total de 16 hijos, que fue padre por primera vez alrededor de los 21 años y que tuvo a su hijo más pequeño cerca de los70 años.

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Sus hijos han sido de al menos cinco mujeres diferentes. El documento precisa que mantuvo lazos con cada uno de sus descendientes, a pesar de la dispersión geográfica y los contextos legales de varios de ellos.

Rosario Niebla "Chayito", el gran amor de Ismael "El Mayo" Zambada (Fotoarte: Jovanni Pérez Silva)

Hasta ahora, ninguna acusación judicial ni filtración periodística había documentado que el fundador del Cártel de Sinaloa tuviera descendencia tan reciente.

El escrito sólo señala que contrajo matrimonio por primera vez con Rosario Niebla, a quien conoció mientras trabajaba en el negocio familiar y ella laboraba en un ingenio azucarero. De esta relación, que se mantuvo durante 20 años, nacieron sus primeros cinco hijos. Después de la disolución de su primer matrimonio, Zambada mantuvo diversas relaciones con otras mujeres, algunas de ellas en periodos que se superpusieron.

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A la fecha, medios han documentado que, además del matrimonio con Rosario Niebla, Zambada procreó hijos con María del Refugio Sicairos Aispuro, Margarita López Imperial, Leticia Ortiz Hernández y Alicia Lara Camberos.

Los hijos conocidos de El Mayo: quiénes son y qué se sabe de ellos

Durante años, la identidad de los hijos de El Mayo fue materia de especulación. El propio Zambada reconoció en entrevista con Julio Scherer García en 2010 que vivía con su esposa y cinco mujeres más, y que tenía quince nietos y un bisnieto.

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Ellos son todos los hijos conocidos de El Mayo Zambada (@internatio56662)

A la fecha, solo algunos de sus hijos han sido identificados plenamente en registros públicos y judiciales:

Jesús Vicente Zambada Niebla (El Vicentillo): Hijo de Rosario Niebla Cardoza, fue detenido en 2009 en la Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos, donde se convirtió en testigo colaborador clave en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera. Su cooperación le valió una reducción de condena y su liberación anticipada en 2021.

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María Teresa Zambada Niebla: También hija de Rosario Niebla. Apareció en listas de sanciones internacionales por presunto lavado de dinero para la organización familiar, aunque actualmente ya no figura en la lista negra de Estados Unidos.

Padre e hijo se encuentran en Estados Unidos, aunque en circunstancias distintas. (Jovani Pérez | Infobae México)

Midiam Patricia Zambada Niebla: Hermana de los anteriores y también señalada en reportes por actividades de lavado de dinero. Ha mantenido bajo perfil mediático.

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Mónica del Rosario Zambada Niebla: Detenida y liberada en fechas recientes en Sinaloa, fue señalada por su supuesto rol en la estructura financiera del Cártel. Es hija de Rosario Niebla y su liberación causó polémica nacional.

Modesta Zambada Niebla: La menos visible en términos públicos, pero también incluida en sanciones por presunto lavado de dinero. Como otras hermanas, se mantuvo apartada del liderazgo criminal.

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Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco): Hijo de María del Refugio Sicairos Aispuro. Actualmente es señalado como el líder operativo de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa. Es objetivo prioritario para la DEA y no ha sido capturado ni procesado judicialmente en Estados Unidos.

(FOTO: DEA)

Ismael Zambada Imperial (Mayito Gordo): Hijo de Margarita López Imperial. Detenido en 2014 y extraditado en 2019, se declaró culpable en Estados Unidos y fue liberado en 2022, tras un acuerdo que incluyó pago de reparación del daño.

Serafín Zambada Ortiz (El Sera): Hijo de Leticia Ortiz Hernández y el único con nacionalidad estadounidense. Detenido en Arizona en 2013, cooperó con las autoridades norteamericanas y obtuvo una sentencia reducida que le permitió recuperar la libertad en 2018.

Teresita Zambada Ortiz: Hija de Leticia Ortiz Hernández, nació en 1991 en California, Estados Unidos. Ha mantenido un perfil discreto pero su nombre es también relevante por su esposo, Juan Carlos Félix Gastélum, conocido como “El Chavo Félix”, operador del Cártel de Sinaloa, actualmente detenido en EEUU.

A ellos se suman descendientes menos conocidos, como Ana María Zambada Lara (hija de Alicia Lara Camberos), quien fue pareja del actor Derrick James (actor en la novela Rebelde).

De algunos otros hijos y sus respectivas madres no existe información pública verificable.

Petición de sentencia y salud

El Mayo Zambada busca evitar el mismo destino que El Chapo (Foto: Infobae México).

La defensa de El Mayo solicitó formalmente este lunes 6 de julio que la sentencia de cadena perpetua, aceptada por el propio Zambada al declararse culpable, se cumpla en un hospital penitenciario y no en una cárcel de máxima seguridad.

El argumento central es la edad avanzada y el conjunto de enfermedades crónicas que padece el capo, entre ellas complicaciones progresivas que requieren atención médica permanente.

El abogado pidió al juez que recomiende su ingreso en instalaciones como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, todas ellas especializadas en atención médica para internos federales.

Zambada García renunció a cualquier recurso de apelación y no presentó objeciones al informe de sentencia. Su defensa argumentó que, a diferencia de otros líderes del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Zambada optó por no litigar ni impugnar los cargos, lo que ahorró recursos a la justicia estadounidense y evitó la exposición de testigos.