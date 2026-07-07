México

Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo

Dueño de tiendas de celulares en Sinaloa, Julio Marín González lavó 1.3 millones de dólares para Los Chapitos y vendió fentanilo en California

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Ilustración de un hombre con barba y cabello oscuro; detrás, letras C.D.S., tres franjas verde, blanca y roja, pilas de teléfonos y píldoras azules.
Un retrato ilustrado de Julio Marín González, narcotraficante, se sitúa frente a un fondo con pilas de teléfonos, pastillas azules de fentanilo y el logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de Nueva York condenó a Julio Marín González a 80 meses de prisión por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de tiendas de celulares en Culiacán y Mazatlán, y por facilitar la venta de fentanilo a agentes encubiertos en California, según el fallo dictado por la jueza Katherine Polk Failla en el marco del expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que agrupa a Los Chapitos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 36 personas acusadas de operar la cadena de suministro de fentanilo más grande del mundo.

Con esta sentencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya suma cuatro condenas dentro del proceso, siendo los otros tres sentenciados: Sergio Duarte Frías, Ana Gabriela Rubio Zea y Juan Pablo Lozano, mientras que cuatro acusados más aguardan sentencia tras haber hecho lo mismo.

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De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, publicada en Milenio, Julio Marín González fue arrestado el 17 de marzo de 2023 al aterrizar en White Plains, Nueva York, proveniente de Los Ángeles. Un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente 18 días después.

Julio Marín González
Ficha de captura de Julio Marín González (Foto: Departamento de Estado de EEUU)

En la acusación original, enfrentaba cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión, pero tras declararse culpable y negociar un acuerdo con la fiscalía, la pena quedó en apenas seis años y medio. El Departamento de Estado llegó a ofrecer hasta 1 millón de dólares por información que condujera a su condena.

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Tiendas de celulares como fachada para lavar millones del cártel

El empresario sinaloense era propietario de una cadena de negocios llamada Smart Depot, con sucursales en Mazatlán y Culiacán. La fachada era la venta de teléfonos celulares. La realidad, según los fiscales, era otra: integrantes de Los Chapitos le entregaban dinero del narcotráfico para que lo invirtiera en la compra de celulares que después revendía con sobreprecio.

Por esa vía, Marín González lavó al menos 1.3 millones de dólares en ganancias ilícitas, de acuerdo con las conclusiones presentadas por la fiscalía ante la jueza Polk Failla para determinar el monto de la pena.

La DEA lo identificó como uno de los tres operadores financieros del ala del cártel controlada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, junto a Mario Alberto Jiménez Castro, El Kastor —asesinado en febrero de 2025 en el Estado de México— y Sergio Duarte Frías.

De lavador a vendedor: fentanilo en polvo y pastillas entregadas a agentes encubiertos

Red de flujo de fentanilo realizada por la DEA Los Chapitos
Red de flujo de fentanilo de Los Chapitos (DEA)

Según la información de Arturo Ángel, los fiscales subrayaron ante la jueza que Marín González no se limitó al lavado de activos. En octubre de 2022 facilitó la venta de aproximadamente 20 mil pastillas de fentanilo fabricadas por el cártel a cambio de alrededor de 14,500 dólares.

Semanas después, en Los Ángeles, coordinó la entrega de aproximadamente cinco kilogramos de fentanilo en polvo por unos 65,000 dólares. Esa carga fue decomisada por la DEA.

En total, la acusación documenta la entrega de alrededor de 20 mil pastillas y siete kilogramos de fentanilo en polvo a agentes encubiertos en distintos puntos de California.

Marín González también coordinó un encuentro entre uno de sus proveedores de fentanilo y un agente encubierto con el propósito de explorar la instalación de un laboratorio clandestino de producción de la droga. Los fiscales documentaron además su participación en operaciones de tráfico de armas.

Un expediente con 38 acusados: seis muertos, 12 detenidos y el resto prófugos

El expediente S9 23 Cr. 180 reúne a 38 personas acusadas de participar en distintos eslabones de la cadena del fentanilo, desde la compra de precursores químicos en China hasta la protección institucional que, según Estados Unidos, garantizó la impunidad del Cártel en Sinaloa durante años. De ese total, seis han muerto, 12 están bajo custodia estadounidense y el resto permanece prófugo.

Ilustración de Los Chapitos frente a bandera de EE. UU. Red judicial de siluetas con estatus 'DETENIDO', 'MUERTO' o 'PRÓFUGO'. Sellos de Corte Distrito Sur NY y DEA.
Ilustración editorial presenta a Los Chapitos ante la bandera de EE. UU., rodeados por un mapa de red judicial que detalla el estatus de sus asociados (detenidos, muertos o prófugos), supervisado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la DEA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los muertos figuran los tres operadores financieros que la DEA identificó originalmente: El Kastor fue ejecutado en Calimaya, Estado de México, en febrero de 2025. Antes cayeron Luis Javier Benítez Espinoza, El Catorce, acribillado en Culiacán en septiembre de 2023; Martín García Corrales Tano, hallado torturado en una carretera de Sinaloa en agosto de 2024; Jorge Humberto Figueroa Benítez, El 27, abatido por el Ejército Mexicano en Navolato en mayo de 2025; y Óscar Noé Medina González, El Panu, asesinado en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México en diciembre de 2025. Alan Gabriel Núñez Herrera fue hallado muerto en Culiacán un día después.

Entre los 12 bajo custodia están Ovidio Guzmán López, detenido en Culiacán en enero de 2023 y extraditado en septiembre de ese año, quien se declaró culpable en julio de 2025 y acordó pagar 80,000,000 de dólares; su sentencia está programada para el 27 de julio de 2026.

También están bajo custodia Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, extraditado tras su detención en noviembre de 2023; Leobardo García Corrales, Leo, capturado en Tlalpan en abril de 2025 y entregado a Estados Unidos en agosto de ese año; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó en la garita de Nogales el 11 de mayo de 2026 y se declaró no culpable.

En la cúspide del expediente y aún prófugos permanecen Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los dos líderes de Los Chapitos que enfrentan cadena perpetua obligatoria.

Según fuentes citadas por Los Angeles Times, ambos han sostenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre una posible entrega negociada. Su decisión dependería del resultado de la audiencia de sentencia de su medio hermano Ovidio.

También siguen prófugos nueve de los diez funcionarios incorporados en la acusación de reemplazo de abril de 2026, entre ellos Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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