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“El Mayo” marca distancia con “El Chapo”: afirma que era mediador de conflictos políticos en Sinaloa y busca ser ejemplo para otros narcos en EEUU

El narcotraficante envió un memorándum a las autoridades de ese país donde aceptó la cadena perpetua pero solicitó condiciones diferentes a su exsocio

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El Mayo y El Chapo 23 de octubre de 2024
Los cofundadores del Cártel de Sinaloa se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses. (Jovani Pérez | Infobae México)

Ismael “El Mayo” Zambada argumentó diferencias entre su actuar con el de su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante sus procesos en los Estados Unidos con el objetivo de que le sea concedida la cadena perpetua en una prisión con asistencia médica.

A 14 días de que el juez Brian M. Cogan dicte su sentencia, el narcotraficante afirmó en un memorándum, entregado este lunes ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por su abogado Frank A. Pérez, que existen diferencias entre la conducta que adoptó desde su detención el 25 de julio de 2024, luego de ser secuestrado y entregado a EEUU por su ahijado, con las que tuvo “El Chapo” durante su proceso de sentencia.

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De acuerdo con el exlíder del Cártel de Sinaloa, las diferencias entre ambos narcotraficantes son “demasiado sutiles para distinguirlas de manera significativa”, pero señaló que su respuesta ante las autoridades estadounidenses sí han sido opuestas.

De ser mediador de conflictos en Sinaloa a ser un ejemplo para otros narcos en EEUU: las diferencias que argumentó tener con “El Chapo”

El Chapo El Mayo secuestro
"El Chapo" Guzmán se encuentra recluido en la ADX Florence, una prisión de máxima seguridad. (Foto: Infobae México).

De acuerdo con el memorándum, en el expediente se indica que de los dos, Ismael Zambada García era conocido por buscar, en primer lugar, otras soluciones para tratar de mantener la paz; haciendo referencia a una alternativa a la violencia.

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“De hecho, fue precisamente la oportunidad de actuar como mediador para resolver diferencias en curso entre principales funcionarios electos de su estado natal, Sinaloa, la que fue utilizada como ‘gancho’ para atraer al Sr. Zambada a la reunión del 25 de julio de 2024 en la que fue golpeado, atado, secuestrado, llevado a un avión privado y traído a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo” Guzmán", refiere el documento.

En este sentido, “El Mayo” dijo que se declaró culpable de dos acusaciones por EEUU sabiendo que implicaría una sentencia de cadena perpetua, mientras que “El Chapo” optó por negar toda culpa hasta la actualidad.

Aunque señaló que reconoce la gravedad de sus delitos, también dijo que fue esto lo que motivó su declaratoria de culpabilidad y aceptar la cadena perpetua. Sin embargo, tanto él como su abogado afirmaron que al admitir diferencias entre los ex socios no buscan tratamiento especial ni una cárcel de baja seguridad, solo tener acceso a atención médica por los males que aquejan a “El Mayo”.

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

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