El video del momento en que se derrumba el techo de un supermercado en Nueva Jersey y un cliente se salva de milagro

Un video de seguridad registró el colapso parcial del techo de un supermercado en Nueva Jersey debido a las intensas lluvias. A pesar de los severos daños materiales en la estructura, las 27 personas presentes resultaron ilesas.

El derrumbe parcial del techo de un supermercado mayorista en Nueva Jersey quedó registrado en cámara: las imágenes de vigilancia muestran a un hombre de edad avanzada revisando productos en la sección de panadería cuando el cielorraso cedió de golpe, desató una cascada de agua y empujó varios exhibidores a través del piso inundado. El comprador logró esquivar los escombros por escasos centímetros.

El incidente ocurrió el lunes pasado, alrededor de las 11:16 de la mañana, en el local de BJ’s Wholesale Club ubicado sobre la Ruta 35 en el barrio de Oakhurst, dentro de Ocean Township, en el condado de Monmouth. Según la Oficina del Sheriff del condado, el techo no resistió el peso acumulado del agua de lluvia y colapsó parcialmente sobre la sección trasera del establecimiento.

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Protocolo de víctimas masivas y búsqueda con drones

El colapso desencadenó una respuesta de emergencia mayor. Según informó CBS News, la Policía de Ocean Township activó el protocolo de víctimas masivas tras recibir múltiples llamadas que reportaban personas atrapadas dentro del edificio.

Había 27 personas en el interior en el momento del derrumbe. Dos de ellas quedaron parcialmente atrapadas entre los escombros, aunque lograron liberarse por sus propios medios y salir del edificio sin asistencia. Al cierre de las operaciones, las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

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El derrumbe parcial del techo en un supermercado BJ's Wholesale Club de Nueva Jersey quedó registrado por cámaras de vigilancia en la sección de panadería (Cámaras de vigilancia)

Para garantizarlo, los equipos de rescate desplegaron un dron interior de la Oficina del Sheriff del condado de Monmouth y unidades caninas del programa de Búsqueda y Rescate Urbano de Nueva Jersey (USAR). Las cuadrillas realizaron búsquedas primaria y secundaria en la estructura comprometida antes de darla por despejada.

El sheriff Shaun Golden describió los daños como “bastante sustanciales en la parte trasera del edificio”, aunque precisó que “todos los peligros fueron atendidos”. Según Pix11, Golden confirmó que el 20% de la estructura colapsó en el incidente.

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Una ola de calor que se rompió con agua

El colapso no fue un hecho meteorológico aislado. De acuerdo con Fox Weather, las lluvias torrenciales del lunes pusieron fin a una ola de calor que había castigado la región durante el fin de semana del 4 de julio, y que ya había dejado más de 280.000 hogares sin electricidad en el Noreste del país para el lunes por la mañana.

La tormenta fue el resultado de un sistema de baja presión que se desplazó desde la costa y saturó los suelos de la región, con tasas de precipitación de entre 5 y 7,5 centímetros por hora, según el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA.

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Había 27 personas dentro del supermercado en el momento del colapso y las autoridades confirmaron que no hubo heridos (Cámaras de vigilancia)

En Danbury, Connecticut, se acumularon más de 15 centímetros de lluvia desde el domingo. Las comunidades cercanas a Ocean Township también registraron niveles extremos en las 24 horas previas al derrumbe: Cherry Hill alcanzó 9,14 cm, Oceanport llegó a 8,92 cm, Philadelphia acumuló 8,18 cm y Cream Ridge registró 7,98 cm.

El sistema climático afectó a casi 60 millones de personas en el corredor del Atlántico Medio y el Noreste, con alertas de inundación repentina de nivel 3 sobre 4 para la ciudad de Nueva York, Long Island y zonas costeras de Connecticut y Rhode Island, según The New York Post. Imágenes aéreas con drones mostraron vecindarios de Deal y Asbury Park completamente anegados, y decenas de vehículos sumergidos en las calles de Ocean Township.

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Carreteras cerradas y llamado a no salir

Frente a ese escenario, las autoridades locales pidieron a los residentes que se abstuvieran de circular. El jefe de Policía de Ocean Township, Michael Sorrentino, solicitó a conductores y vecinos que se mantuvieran alejados de la zona mientras continuaban las operaciones de emergencia.

La Oficina del Sheriff del condado de Monmouth advirtió que las condiciones de tránsito eran “extremadamente peligrosas” y pidió evitar la Ruta 35, la avenida Park y Deal Road, en especial el tramo entre las rutas 18 y 35.

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Golden elogió la coordinación de los equipos de rescate: “Pese a las inundaciones y al mal tiempo que afectaban a nuestras comunidades, todos trabajaron de manera coordinada para garantizar que cada persona estuviera a salvo. Su dedicación y trabajo en equipo representan lo mejor de la seguridad pública”, declaró el sheriff, según ABC7.

La sede corporativa de BJ’s Wholesale Club, con base en Marlborough, Massachusetts, no respondió a las solicitudes de comentario de varios medios durante la tarde del lunes. Tampoco hubo respuesta en las líneas telefónicas de los distintos departamentos del local afectado, según constató NBC News.

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