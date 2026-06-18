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Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

La defensa de los hermanos acusados de “huachicol fiscal” exhibe un acuerdo judicial que contradice la versión oficial y sostiene que la Fiscalía sigue sin cumplir la orden de entrega total del expediente

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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no ha leído las más recientes cartas enviadas por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: Cuartoscuro
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no ha leído las más recientes cartas enviadas por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: Cuartoscuro

El despacho Mendieta y Asociados negó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acceso total de la defensa de los hermanos Farías Laguna a la carpeta de investigación, en un caso donde se les acusa de encabezar una red de “huachicol fiscal” y de delincuencia organizada relacionada con el contrabando de hidrocarburos.

Un acuerdo judicial firmado el 4 de junio de 2026 por la jueza Mariana Vieyra Valdés respalda el señalamiento de la defensa. Dicha autoridad ordenó a la Fiscalía que, en un plazo de cinco días hábiles, demuestre haber entregado la totalidad de las constancias de la carpeta a los abogados de los acusados.

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Bajo este contexto, el equipo defensor precisó que la obligación de entregar íntegramente la carpeta fue instruida desde marzo de 2026. Al día de hoy, la Fiscalía continúa sin acreditar el cumplimiento de esa instrucción, lo que prolonga una situación que consideran perjudicial para los derechos de los acusados.

“Si la defensa hubiera tenido acceso completo a la carpeta de investigación, no existirían órdenes judiciales vigentes requiriendo a la Fiscalía acreditar precisamente esa entrega”, indicaron los abogados para Infobae.

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La defensa de los hermanos acusados de “huachicol fiscal” exhibe un acuerdo judicial que contradice la versión oficial y sostiene que la Fiscalía sigue sin cumplir la orden de entrega total del expediente. Crédito: Especial
La defensa de los hermanos acusados de “huachicol fiscal” exhibe un acuerdo judicial que contradice la versión oficial y sostiene que la Fiscalía sigue sin cumplir la orden de entrega total del expediente. Crédito: Especial

Pese a la declaración de la presidenta en sentido contrario, la defensa insistió en que la resolución de la jueza y la falta de acreditación confirman que la carpeta de investigación sigue incompleta para los abogados de los hermanos Farías Laguna.

El caso de los hermanos Farías Laguna

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 7 de septiembre de 2025, junto con otras 13 personas entre empresarios, marinos y funcionarios aduanales, en el marco de una investigación vinculada al llamado huachicol fiscal. Su hermano Fernando Farías Laguna fue capturado en Argentina el 23 de abril de 2026, tras ingresar a ese país el 1 de abril con documentación falsa.

El caso tiene su origen en un operativo del 31 de marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas. El buque involucrado había llegado al puerto de Tampico el 19 de marzo de ese año con carga declarada como aditivos.

La versión del vicealmirante

El propio Manuel Roberto Farías Laguna había advertido antes sobre el acceso a su expediente. En una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum, al secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y a la opinión pública, el vicealmirante afirmó que aún no contaba con acceso completo a tomos, anexos y peritajes indispensables para controvertir las imputaciones.

La audiencia en Buenos Aires inició el trámite judicial tras la detención del exoficial y la notificación de la petición de México, mientras la defensa argumenta que el proceso podría prolongarse debido a causas adicionales. (Infobae-Itzallana)
La audiencia en Buenos Aires inició el trámite judicial tras la detención del exoficial y la notificación de la petición de México, mientras la defensa argumenta que el proceso podría prolongarse debido a causas adicionales. (Infobae-Itzallana)

En ese documento, difundido por el periodista Manuel López San Martín, Farías Laguna acusó a la Secretaría de Marina de reservar información clave bajo el argumento de “seguridad nacional”. También señaló que la investigación en su contra se inició a partir de “un video anónimo de YouTube”, en sus propias palabras.

El vicealmirante sostuvo que la narrativa pública lo presenta como culpable antes de que tenga acceso pleno a los elementos del expediente. Calificó esa situación como una violación a la presunción de inocencia como trato procesal.

Sheinbaum dice que no leyó la última carta de Farías Laguna

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que no ha leído todas las cartas enviadas desde prisión por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por “huachicol fiscal”.

Durante una conferencia matutina, explicó que la misiva más reciente fue remitida directamente a la Fiscalía General de la República, lo que le ha impedido acceder a su contenido. Sheinbaum indicó que solicitará que futuras cartas sean canalizadas formalmente hacia su oficina.

Imagen editorial fusionada de un hombre detenido por agentes de la PFA e Interpol, con el rostro cubierto, junto a un buque carguero 'Challenge Procyon' en un puerto, y un reloj con calendario.
El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna es escoltado por agentes de la PFA e Interpol en Argentina, en un caso relacionado con el tráfico de hidrocarburos y el buque Challenge Procyon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esas comunicaciones, Farías Laguna ha señalado a militantes de Morena como responsables de la red ilegal de hidrocarburos y ha denunciado irregularidades procesales, sin que la presidenta se pronunciara sobre estas acusaciones.

Además, la mandataria recordó que corresponde a la Fiscalía informar sobre el caso y subrayó que el vicealmirante enfrenta un proceso legal por hechos ligados al contrabando de combustible.

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