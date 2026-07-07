Qué se sabe de “El Casco” o “El 81”: el jefe de plaza de Los Chapitos que desató operativo en El Rosario, Sinaloa

Una ilustración editorial combina el retrato de un hombre en primer plano con las caricaturas de Los Chapitos y el logo del Cartel de Sinaloa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es el último integrante prófugo del clan de los hermanos Martínez Larios, la estructura familiar que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El operativo desplegado este fin de semana por la Secretaría de Marina en los municipios de El Rosario y Concordia —que dejó 10 presuntos integrantes de la célula abatidos, tres detenidos y un marino muerto— tenía como objetivo prioritario su captura.

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Lo que se sabe del operativo

De acuerdo con información de Milenio, el operativo que tenía en la mira al operador de Los Chapitos comenzó el sábado 4 de julio luego de que habitantes alertaron sobre la presencia de civiles armados en las inmediaciones de comunidades ubicadas entre Agua Verde y Chametla, en el municipio de Rosario. Elementos de la Marina respondieron al reporte y se encontraron con integrantes de un grupo armado, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Detrás de la movilización había un objetivo prioritario: la ubicación de El Casco o El 81. Tras la balacera, las fuerzas federales extendieron la operación con reconocimientos aéreos y recorridos terrestres en zonas serranas utilizadas como rutas de movilidad por células armadas en el sur de Sinaloa.

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Operativo Sinaloa El Rosario Agua Verde Chametla muertos (especial)

La movilización involucró la participación coordinada de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones estatales. En esa zona, enfrentamientos entre grupos rivales ya habían provocado desplazamientos de familias, ataques con explosivos improvisados y uso de drones como parte de la confrontación criminal.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes en conferencia de prensa que elementos de la Marina fueron blanco de dos agresiones consecutivas. Explicó que en un primer evento varios efectivos resultaron heridos y que, al día siguiente, el personal fue atacado de nueva cuenta. Los detalles sobre el número exacto de elementos lesionados, dijo, serían proporcionados por el Gabinete de Seguridad.

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Reportes preliminares difundidos tras el operativo indicaban que hasta 15 personas habrían sido detenidas, pero al final sólo se confirmó la de tres personas: José Luis “N”, de 27 años; Yahir “N”, de 36 años; y Stiven Alberto “N”, de 25 años, éste último de nacionalidad colombiana, según Reforma.

La presidenta municipal de El Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, dijo este lunes que la Marina no les informó sobre el operativo. “La gente en el municipio está tranquila, comenta, se dieron cuenta de los operativos”, dijo. El director de Seguridad Pública municipal, Martín Roberto Curiel Cevallos, añadió que este tipo de operaciones federales se implementan de manera sorpresiva, sin notificar a los municipios.

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Quién es El Casco: el jefe de plaza que heredó el sur de Sinaloa

El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)

Óscar Luciano Martínez Larios nació en Guadalajara, Jalisco, aunque su familia se trasladó a El Rosario, Sinaloa. Tiene alrededor de 37 años y es el único de los cuatro hermanos Martínez Larios que permanece prófugo al día de hoy.

Sus hermanos son José Luis Martínez Larios (“El Monstruo” o “El 51”), fallecido en diciembre de 2015 en Mazatlán; Gabriel Nicolás Martínez Larios (“El Gabito” o “El 80”), detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán; y Eduardo Jonathan Martínez Larios (“El Owen”), que permanece en prisión desde una detención anterior.

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Con El Monstruo muerto y El Gabito como mando principal, El Casco asumió el control territorial de Concordia y El Rosario al servicio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Según el periodista Luis Chaparro, El Casco y su hermano El Gabito tienen un poder operativo comparable al de los propios hermanos Guzmán Salazar.

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Los narcocorridos dedicados a El Casco ofrecen un perfil que los reportes de seguridad han corroborado. En uno homónimo de Antonin Padilla y Los Minis de Caborca, se presenta como un personaje reservado que opera desde Concordia:

“Acá en Concordia está mi casa...

El casco muy bien lo portamos

Y así también me han apodado

Me ven acá por Mazatlán", se oye.

Declara lealtad a Los Chapitos, se describe “al cien con la Chapiza” y sitúa a sus hombres armados en la zona serrana. La letra detalla su imagen: “Muy serio y barba de candado, yo soy hermano de Gabito”.

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Otro corrido, de Tony Aguirre y Manuel Torres, lo coloca transitando con libertad entre Mazatlán y Concordia, subraya su origen jalisciense y detalla el lazo fraternal con sus hermanos. Una línea concentra la encomienda recibida:

“Del Panu tenemos la encomienda del terreno que debemos limpiar, de lacras, de contras, de gente mierd*, que luego se quieren aprovechar, pero aquí se van a topar con piedras”.

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El clan que construyó una década de poder criminal en el sur de Sinaloa

Esta acuarela realista presenta a cuatro hombres jóvenes con un logo borroso 'C.D.S' al fondo, sugiriendo una conexión con la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hermanos Martínez Larios comenzaron a trabajar para Los Chapitos en sus primeros años de adultez, bajo las órdenes de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias “El Lobo”, en la zona de El Rosario y Concordia. Con el tiempo, el clan ganó autonomía y peso propio dentro de la estructura.

El primero en caer fue El Monstruo. El 14 de diciembre de 2015, un grupo armado que viajaba en un taxi abrió fuego contra él en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Jacarandas, sobre la carretera Internacional de Mazatlán. Tenía 25 años y murió junto a otros dos hombres. En el lugar se hallaron 56 casquillos percutidos de diferentes calibres y dos cargadores de cuerno de chivo, según reportó en su momento el diario El Debate.

(X/@HEARST_BB)

El Owen, por si parte, acumula dos episodios que ilustran el peso del clan antes de su ascenso. El primero ocurrió en noviembre de 2015, un mes antes de la muerte de El Monstruo: un grupo armado, al parecer equipado con una bazuca, irrumpió en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en Mazatlán para rescatarlo junto con otro detenido. La operación obligó a la Procuraduría General de Justicia del Estado a desplegar un grupo especial de investigación.

El segundo episodio ocurrió cuando El Owen tenía 23 años. Fue detenido en el fraccionamiento Doña Chonita, en Mazatlán, mientras conducía un Challenger amarillo a velocidad excesiva. Portaba una Beretta calibre 9 mm, pastillas de Clonazepam y Diazepam, cristal y tres celulares Blackberry. Por estos hechos actualmente permanece en prisión.

(X/@HEARST_BB)

Con El Monstruo muerto, el liderazgo del clan recayó sobre El Gabito. Fue señalado como posible sucesor de Óscar Noé Medina González, El Panu, tras su asesinato y antes de ello se desempeñaba como principal sicario y coordinador de operaciones armadas de Los Chapitos en Mazatlán y municipios vecinos.

La Sedena tenía documentada su operación desde octubre de 2020, en un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, filtrado por Guacamaya Leaks, que lo señalaba como operador activo en Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. En 2016, grabaciones filtradas a la prensa mostraron cómo mandos policiales lo alertaban sobre operativos, lo que le permitía mover hombres y mercancía con anticipación.

Su trayectoria incluye la disputa contra Los Mazatlecos —célula remanente del Cártel de los Beltrán Leyva— para recuperar el control de Mazatlán tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, y operaciones posteriores contra el Cártel de Caborca en Sonora.

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia y privó de la libertad a 10 empleados de la minera. Según la periodista María Idalia Gómez, El Casco y El Gabito habrían impuesto esquemas de extorsión a empresas mineras en Concordia, exigiendo pagos mensuales para permitir operaciones.

El Gabito finalmente fue detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán, en uno de los golpes más fuertes a la estructura de Los Chapitos en el sur del estado.

La caída sucesiva de sus hermanos dejó a El Casco como el último operador en pie del clan que controló el sur de Sinaloa durante una década. Su detención representaría el desmantelamiento completo de la estructura familiar que Los Chapitos construyeron en Rosario y Concordia.