Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre que durante décadas dirigió el cártel de drogas más poderoso del mundo tiene 76 años, múltiples enfermedades y sabe que morirá en una celda estadounidense. Ismael “El Mayo” Zambada solo pide una cosa antes de que el juez Brian M. Cogan lo sentencie el próximo 20 de julio: que esa celda tenga médico.

La petición consta en un memorándum presentado este lunes 6 de julio por su abogado defensor Frank A. Perez ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. La defensa solicita que el juez Cogan recomiende al Buró Federal de Prisiones (BOP) designar a Zambada a una de tres instalaciones médicas federales: el FMC Butner en Carolina del Norte, el FMC Rochester en Minnesota, o el MCFP Springfield en Missouri.

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Zambada acepta la perpetua, pero no quiere el mismo Supermax que El Chapo

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de los cargos en dos expedientes separados, consciente de que la consecuencia sería cadena perpetua sin posibilidad de liberación. No cooperó con el gobierno de Estados Unidos ni solicitó reducción de pena, según señalan sus abogados en el documento.

Los cofundadores del Cártel de Sinaloa se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses. (Jovani Pérez | Infobae México)

Desde su llegada a Estados Unidos en julio de 2024, ha permanecido en aislamiento total las 24 horas sin presentar ninguna queja ni solicitud de modificación de sus condiciones de detención.

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El abogado Perez traza en el documento una comparación directa con Joaquín “El Chapo” Guzmán, exsocio de Zambada en el Cártel de Sinaloa, quien fue a juicio durante 11 semanas, con alrededor de 30 testigos cooperantes, millones de dólares en costos adicionales de seguridad y una cobertura mediática que llegó a interrumpir el tráfico vehicular en Nueva York. Apeló su condena y ha presentado múltiples recursos post-condena.

Zambada, argumenta su abogado, hizo lo contrario: se declaró culpable desde el inicio, renunció a toda apelación y no puso ninguna resistencia al sistema. La defensa estima que esa decisión ahorró al sistema judicial “millones, quizás decenas de millones de dólares” en costos. Ambos hombres recibirán exactamente la misma pena, sin embargo, Frank Perez argumenta que designar a Zambada en el mismo penal de máxima seguridad que “El Chapo” desincentivaría a futuros acusados de seguir el ejemplo cooperativo.

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La solicitud tiene respaldo legal. Bajo el artículo 18 U.S.C. § 3621(b), el BOP retiene la autoridad final para designar el lugar de encarcelamiento, pero el mismo estatuto obliga al BOP a considerar las recomendaciones del tribunal sentenciador y permite al juez recomendar el tipo de instalación que considere apropiado. La defensa subraya que no pide trato preferente ni prisión de baja seguridad: si el perfil de seguridad de Zambada requiere un entorno médico de alta seguridad, eso queda dentro de la autoridad del BOP.

Las tres instalaciones que menciona la defensa no son prisiones ordinarias. Son centros médicos federales de seguridad administrativa, lo que significa que pueden alojar reclusos de cualquier clasificación de seguridad — incluyendo los de mayor riesgo — siempre que requieran atención médica especializada que no puede proporcionarse en una prisión estándar.

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FMC Butner: el estándar de oro de la atención médica federal

Así luce FMC Butner (BOP)

El Federal Medical Center Butner forma parte del Complejo Correccional Federal de Butner, ubicado en el condado de Granville, Carolina del Norte, a unos 40 kilómetros al noroeste de Raleigh, cerca del Research Triangle que conforman Durham, Raleigh y Chapel Hill.

Abrió en 1995 y opera como instalación de seguridad administrativa para reclusos varones de todos los niveles de seguridad con necesidades médicas especiales. Su población actual es de 798 reclusos, según sitios oficiales del gobierno.

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El FMC Butner cuenta con un hospital completo especializado en oncología y ciencias del comportamiento. Múltiples especialidades médicas y quirúrgicas realizan consultas y procedimientos dentro del centro. Es la única instalación del sistema federal de prisiones con un programa residencial dedicado al tratamiento de personas condenadas por delitos sexuales. Un campamento satélite adyacente aloja reclusos de mínima seguridad.

En 2009, Philip Fornaci, director del DC Prisoners’ Project, declaró que el FMC Butner, junto con el FMC Rochester, son “claramente el estándar de oro en términos de lo que las instalaciones del BOP pueden lograr en la prestación de atención médica”, y que habían brindado “una excelente atención médica, a veces para necesidades médicas extremadamente complejas”.

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Entre sus reclusos más conocidos estuvo Bernie Madoff, autor del mayor esquema Ponzi de la historia, quien murió ahí en abril de 2021 cumpliendo una condena de 150 años.

También murió en ese centro Theodore Kaczynski, el Unabomber, en junio de 2023, mientras cumplía ocho cadenas perpetuas. El mafioso de Chicago, Frank Calabrese Sr., murió en el FMC Butner en 2012, y el líder terrorista, Omar Abdel-Rahman, el Sheik Ciego, falleció ahí en 2017.

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FMC Rochester: donde cumple cadena perpetua el autor del tiroteo que hirió a Gabby Giffords

Así luce el FMC Rochester. (BOP)

El Federal Medical Center Rochester está ubicado a unos tres kilómetros al este del centro de Rochester, Minnesota. Abrió en 1984 y opera como centro de seguridad administrativa para reclusos varones que requieren atención médica o de salud mental especializada o de largo plazo. Su población actual es de 834 reclusos, según sitios del gobierno.

El FMC Rochester es uno de los seis centros de referencia médica del BOP. Su personal incluye médicos, dentistas, enfermeros practicantes, asistentes médicos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas y un terapeuta respiratorio.

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Los Servicios de Salud Mental, a través de los Departamentos de Psiquiatría y Psicología, están disponibles para todos los reclusos e incluyen grupos educativos, terapia individual, diagnóstico intensivo y tratamiento hospitalario. También ofrece servicios ambulatorios para el tratamiento del abuso de sustancias.

El centro no ha estado exento de escándalos: en julio de 2009, un guardia penitenciario fue acusado de introducir contrabando — celulares, tabaco y creatina en polvo — a cambio de miles de dólares en sobornos de un recluso. Fue despedido y sentenciado a un año de prisión federal.

Entre sus reclusos actuales se encuentra Jared Lee Loughner, autor del tiroteo de Tucson en 2011 en el que hirió a la entonces congresista Gabby Giffords y mató a seis personas, quien cumple siete cadenas perpetuas más 140 años.

Entre los exreclusos más conocidos figura Leo Earl Sharp Sr., el mensajero de drogas del Cártel de Sinaloa que inspiró la película La Mula de Clint Eastwood, liberado por motivos humanitarios en 2015.

MCFP Springfield: la más antigua, con historia de capos de la mafia

MCFP Springfield. (BOP)

El Medical Center for Federal Prisoners de Springfield es la más antigua de las tres instalaciones. Abrió en 1933 en Springfield, Missouri, originalmente bajo el nombre de “Hospital de Estados Unidos para Delincuentes Defectuosos”, durante la Gran Depresión, cuando la ciudad ofreció 620 acres de terreno al gobierno federal para construir la prisión.

Es también la más grande: su población actual es de 1,113 reclusos, todos varones. La tierra que rodea la prisión fue usada por los reclusos para agricultura hasta 1966. Motines ocurrieron en 1941, 1944 y 1959.

El MCFP Springfield tiene un historial que lo vincula directamente con el crimen organizado de alto perfil. Varios de los capos más poderosos de la mafia estadounidense recibieron atención médica ahí, entre ellos Joseph Bonanno de la familia Bonanno, Vito Genovese y Vincent Gigante de la familia Genovese, y John Gotti de la familia Gambino. Genovese murió en Springfield en 1969, Gotti en 2002 y Gigante en 2005.

El vínculo con el narcotráfico mexicano también está presente. Juan Matta-Ballesteros, el narcotraficante hondureño con vínculos al Cártel de Medellín condenado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, murió en esa instalación en octubre de 2025 mientras cumplía cadena perpetua. Robert Stroud, el “Pájaro de Alcatraz”, murió ahí en 1963. Durante la Segunda Guerra Mundial, el centro alojó a prisioneros políticos y espías nazis.

El MCFP Springfield ha aparecido en la cultura popular: la serie Black Bird sigue la historia real de un operativo del FBI durante su tiempo en esa prisión, y dos personajes ficticios de Los Soprano son mencionados como reclusos del centro a lo largo de la serie.

La decisión final es del BOP, no del juez

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg

La recomendación del juez Cogan, si la hace, no es vinculante. El BOP retiene la autoridad final para designar el lugar de encarcelamiento, sujeto a disponibilidad de camas, clasificación de seguridad, necesidades médicas y otros factores institucionales. Lo que el estatuto garantiza es que esa recomendación debe ser considerada.

Perez lo plantea en términos directos en el memorándum: el problema de salud de Zambada no debe ignorarse por la gravedad de los delitos a los que se declaró culpable, y el BOP tiene la obligación estándar de proporcionar atención médica adecuada a cada recluso bajo su custodia. La sentencia, dice la defensa, debe cumplirse de forma consistente con esa obligación.

El juez Cogan determinará la condena definitiva y emitirá sus recomendaciones sobre el centro penitenciario el próximo 20 de julio.