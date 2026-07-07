Estados Unidos

Las tormentas desatan inundaciones repentinas y daños en comunidades de Nueva Jersey

El episodio, que se extendió del sábado por la noche al lunes, dejó viviendas anegadas, sótanos inundados y sistemas eléctricos afectados, mientras familias y comercios iniciaban un recuento de pérdidas materiales

Guardar
Inundaciones daños provocados por las inundaciones en Nueva Jersey
Las inundaciones en Nueva Jersey causaron daños en viviendas, comercios e infraestructuras tras las fuertes tormentas del fin de semana (Captura de video)

Vecinos de Nueva Jersey vivieron horas de angustia tras las fuertes tormentas que golpearon la región, dejando tras de sí un panorama de inundaciones repentinas, daños estructurales y una sensación de vulnerabilidad entre residentes y comerciantes. El episodio, que se desarrolló entre el sábado por la noche y el lunes, trastocó la vida cotidiana y evidenció la fragilidad de las infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos.

La llegada de las lluvias sorprendió a quienes todavía no se habían recuperado del anterior temporal. Muchos propietarios se vieron forzados a actuar rápidamente cuando el agua comenzó a ascender en sus vecindarios. Varios residentes relataron que la intensidad de la tormenta fue inusitada: el estruendo de la lluvia y los truenos se sintió como si cayeran directamente sobre sus viviendas, lo que generó momentos de incertidumbre y temor.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones alcanzaron tal magnitud que, en cuestión de minutos, el agua se acumuló a niveles peligrosos. Numerosas familias se dedicaron durante la noche a achicar el agua de sus patios traseros y sótanos, enfrentando inundaciones que, en zonas puntuales, llegaron a tener varios metros de profundidad. En algunos hogares, el nivel del agua alcanzó la altura del pecho, obligando a los ocupantes a considerar la evacuación. “Hubo un momento en que pensé en evacuar la casa porque no estaba seguro de si iba a seguir subiendo”, confesó Elie Abadie, uno de los afectados.

Vecinos de Nueva Jersey evaluaron evacuar sus casas ante el avance del agua y la magnitud de las inundaciones repentinas
Vecinos de Nueva Jersey evaluaron evacuar sus casas ante el avance del agua y la magnitud de las inundaciones repentinas

No solo las viviendas se vieron comprometidas. Las comunidades enteras se enfrentaron a la pérdida de pertenencias y a la incertidumbre respecto al estado de sus hogares. El relato de los propios vecinos da cuenta del carácter excepcional del fenómeno: “Nunca antes habíamos visto llover ni truenar con tanta violencia”, señalaron algunos familiares. La fuerza del agua dañó estructuras, anegó jardines y causó estragos en sótanos y sistemas eléctricos.

PUBLICIDAD

El caos se extendió a la red vial. Las imágenes de carreteras sumergidas, con vehículos atrapados en medio de las corrientes, ilustraron la peligrosidad de la situación. La Ruta 35 se transformó repentinamente en un río, arrastrando automóviles y atrapando a conductores. En varios casos, los ocupantes de los vehículos debieron ser rescatados por transeúntes, quienes arriesgaron su integridad para ayudar a los atrapados en medio de la crecida. La velocidad con la que el agua cubrió la vía dejó poco margen para la reacción, aumentando el nivel de riesgo para los habitantes y complicando la labor de los servicios de emergencia.

Uno de los episodios más delicados se vivió en el BJ’s Wholesale Club de Ocean Township. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el techo del establecimiento, junto con una gran cantidad de agua, colapsó sobre empleados y clientes. En ese instante había 27 personas dentro del local y dos compradores quedaron inicialmente atrapados bajo los escombros.

La situación se agravó por una fuga de gas que se produjo tras el derrumbe, así como por una fuga de refrigerante. Las autoridades actuaron con rapidez: los servicios de emergencia cortaron el suministro de gas y evacuaron el lugar. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, no se reportaron heridos, según informó Shaun Gold, sheriff del condado de Monmouth. “Tuvimos una fuga de gas muy grande en el interior. Cortaron el suministro de gas a las instalaciones, además de detectar una fuga de refrigerante. Todo se ha solucionado. Así que actualmente no hay peligro”, explicó Gold tras el operativo.

La Ruta 35 quedó convertida en un río durante las tormentas en Nueva Jersey y varios vehículos quedaron atrapados en la crecida
La Ruta 35 quedó convertida en un río durante las tormentas en Nueva Jersey y varios vehículos quedaron atrapados en la crecida

Durante el episodio, numerosos hogares quedaron sin electricidad. El corte de luz, que en algunos casos se prolongó más de lo habitual, agravó la situación de los residentes. El alcalde de Ocean Township, John Napolitani, precisó que unas 155 viviendas permanecían sin servicio eléctrico, dificultando aún más la recuperación. Los equipos de JCP&L, responsables de la restauración, enfrentaron obstáculos para acceder a ciertas zonas debido a las carreteras inundadas, lo que ralentizó los trabajos de reparación y prolongó la incomodidad de las familias afectadas.

El impacto económico y material de las inundaciones todavía está siendo evaluado por propietarios y comerciantes. El recuento de los daños es una tarea que se extenderá por días, mientras las autoridades advierten que la limpieza y las reparaciones requerirán tiempo y recursos.

Desde el nivel estatal, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, señaló que la Oficina de Gestión de Emergencias está brindando asistencia a las comunidades más golpeadas. En un mensaje público, la gobernadora agradeció la labor de los socorristas y funcionarios que permanecieron activos durante la emergencia y subrayó el compromiso del gobierno de continuar apoyando la recuperación. “Nuestras comunidades se han visto muy afectadas y seguiremos ayudándolas a recuperarse”, afirmó Sherrill.

Las consecuencias de estas tormentas han dejado al descubierto la necesidad de fortalecer la resiliencia de infraestructuras y sistemas de respuesta ante desastres. Mientras tanto, las familias y los pequeños negocios de Nueva Jersey se esfuerzan por retomar la normalidad en medio del proceso de limpieza y reparación, con la ayuda de las autoridades y la solidaridad de sus vecinos.

Temas Relacionados

Nueva JerseyTormentaInundacionesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta por calor extremo en Miami-Dade y Broward, prevén sensación térmica de 41 °C

Se activó una advertencia ante el aumento de la temperatura y humedad en el sur de Florida, donde se espera que el índice de calor alcance valores peligrosos durante las horas centrales de la jornada, con potencial impacto en la salud pública y las actividades al aire libre

Alerta por calor extremo en Miami-Dade y Broward, prevén sensación térmica de 41 °C

La película “Toy Story 5″ recauda USD 764 millones y consolida su éxito en la taquilla mundial

El largometraje ocupó el segundo lugar de la cartelera estadounidense durante el fin de semana del 4 de julio, con un sólido desempeño pese a la llegada de nuevos estrenos

La película “Toy Story 5″ recauda USD 764 millones y consolida su éxito en la taquilla mundial

Más de 65.000 voluntarios sostienen la logística del Mundial 2026 en 16 ciudades

La red de apoyo guía a visitantes traduce, asiste en fan zones, orienta en transporte y ayuda en acreditaciones, con presencia clave en accesos, filas y centros de información

Más de 65.000 voluntarios sostienen la logística del Mundial 2026 en 16 ciudades

La Ciudad de Miami abre un centro de acopio en el loanDepot Park para ayudar a los damnificados en Venezuela

El estadio de los Miami Marlins, en el 501 de Marlins Way, recibirá insumos esenciales de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., al menos durante una semana

La Ciudad de Miami abre un centro de acopio en el loanDepot Park para ayudar a los damnificados en Venezuela

Más de 600 drones incautados en sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos: ya hay imputados y amenazan con multas de USD 100.000

Las restricciones aéreas en las 11 ciudades anfitrionas ya derivaron en cargos penales contra infractores desde el arranque del torneo. El operativo conjunto utiliza tecnología de intercepción para blindar por completo los estadios y las zonas de fanáticos

Más de 600 drones incautados en sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos: ya hay imputados y amenazan con multas de USD 100.000

TECNO

Gafas inteligentes Ray-Ban Meta llegan a Perú: precios, modelos disponibles y características

Gafas inteligentes Ray-Ban Meta llegan a Perú: precios, modelos disponibles y características

Cuidado que no es publicidad: el riesgo de ver Online Suiza vs. Colombia en Pirlo TV, Roja Directa, Futbol Libre

Ya no necesitan hackers detrás de la pantalla: la IA ahora lanza ciberataques de forma autónoma y en segundos

El truco del correo falso: el silencioso método con el que los hackers están vulnerando a las víctimas

Filtró información confidencial de Fortnite y evitó la prisión: esta será la sanción que deberá cumplir

ENTRETENIMIENTO

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Tilly Norwood, la actriz generada por IA, tendrá su primera película

La última aparición de Rob Reiner en televisión fue filmada un mes antes de su muerte

La película “Toy Story 5″ recauda USD 764 millones y consolida su éxito en la taquilla mundial

“Parece que a todos les gusta”, Mick Jagger sobre la recepción de Foreign Tongues, el nuevo disco de los Rolling Stones

MUNDO

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

La OTAN anunció inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia

Italia desarticuló una red de espionaje que operaba a favor de Rusia

La Justicia francesa condenó a Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación, pero podrá ser candidata a presidenta

Cuarto día de funerales por Khamenei en Irán: la procesión llegó a Qom