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¿Resbalón o confesión? Video de dirigente del PAN sobre crimen organizado genera controversia en redes

Luisa Gutiérrez Ureña afirma: “Nosotros defendimos siempre de frente al crimen organizado”

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La legisladora del PAN-CDMX queda en el centro de la conversación digital por una frase difundida en video, mientras usuarios discuten el sentido de sus dichos y comparten recortes de la conversación original
La legisladora del PAN-CDMX queda en el centro de la conversación digital por una frase difundida en video, mientras usuarios discuten el sentido de sus dichos y comparten recortes de la conversación original

Un video de una entrevista transmitida por Milenio Televisión circula en redes sociales luego de un intercambio entre Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, y otra persona participante en la conversación, cuya identidad no ha sido confirmada de manera independiente hasta el momento de esta publicación.

En el fragmento que circula en plataformas digitales, Gutiérrez Ureña afirma:

Nosotros defendimos siempre de frente al crimen organizado.

Este video presenta una mesa de análisis o entrevista televisiva del programa 'Puntomedio' en Milenio. Cuatro personas, incluyendo a Luisa Gutiérrez, Presidenta del PAN en la CDMX, discuten temas de actualidad. Los temas visibles en pantalla incluyen las consecuencias de la captura de 'El Mayo' Zambada y la búsqueda de una ruta de paz. Otros titulares de noticias internacionales sobre intervención de Estados Unidos y fútbol también aparecen.

La frase que detonó la polémica

De acuerdo con el clip que se difunde en redes, tras esa declaración, su interlocutora pregunta “¿lo dicen ustedes?”, a lo que la dirigente panista responde de manera afirmativa. Posteriormente, Gutiérrez Ureña hace referencia al concepto de “pax narca” —término utilizado en el debate público mexicano para describir escenarios de control territorial por parte de grupos criminales— y lo vincula con menciones previas atribuidas, según el video, a una persona identificada como “Lilia” dentro de la conversación.

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Es importante precisar que:

  • La frase “defendimos siempre de frente al crimen organizado” admite más de una interpretación, según el sentido que se otorgue a la expresión “de frente” (enfrentar al crimen vs. proteger al crimen).
  • No existe, hasta el momento, un pronunciamiento oficial del PAN-CDMX que precise el contexto completo de la entrevista.
  • El material que circula corresponde a un fragmento, por lo que el contexto previo y posterior a la declaración no ha sido verificado de forma independiente.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX denunció la aspiración de 3 consejeros y 2 exconsejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por fraude electoral.
En el fragmento viral, la interlocutora pregunta “¿lo dicen ustedes?” y la panista asiente, antes de mencionar la “pax narca” y aludir a referencias atribuidas a una persona identificada como “Lilia”

La interpretación que se difunde en redes

Una cuenta identificada como afín al movimiento Morena, difundida en la red social X, interpretó las declaraciones como un reconocimiento de que el PAN “siempre ha defendido al crimen organizado”, calificación que hasta el momento no ha sido corroborada con evidencia adicional más allá del fragmento en cuestión. Esta lectura ha sido replicada por otras cuentas, entre ellas la de la senadora morenista Citlalli Hernández, quien comentó al respecto con la frase “le ganó el inconsciente”.

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Cabe señalar que esta interpretación corresponde a la lectura de terceros sobre el video, y no a una declaración textual en la que Gutiérrez Ureña reconozca proteger a organizaciones criminales.

Contexto: menciones al gobernador de Sinaloa

Durante el intercambio también se hace referencia a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en el marco de señalamientos que distintos actores de oposición han formulado sobre la relación de gobiernos de Morena con la llamada “pax narca” en algunas entidades. Este señalamiento, hasta el momento, no cuenta con evidencia adicional verificable dentro del fragmento disponible.

Lo que continúa sin confirmarse

  • La identidad completa de la persona que participó como interlocutora en el video.
  • El contexto íntegro de la entrevista más allá del fragmento difundido en redes sociales.
  • Cualquier postura oficial adicional de Acción Nacional sobre la interpretación que se ha dado al clip.

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