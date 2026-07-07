Familia de Charlie Kirk y Tyler Robinson se ven frente a frente en un tribunal de Utah bajo tensión máxima

El caso por el asesinato de Charlie Kirk concentra la atención nacional, mientras el tribunal evalúa si existen pruebas suficientes para llevar a juicio al principal acusado (REUTERS/Jim Urquhart)

El arranque de la semana judicial en Utah dejó un momento de fuerte carga emocional y relevancia pública: la familia de Charlie Kirk se encontró por primera vez cara a cara con Tyler Robinson, el acusado de asesinar al activista conservador.

La audiencia preliminar, celebrada en Provo, se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y con la atención puesta en la posibilidad de que el proceso derive en un juicio por homicidio agravado, cargo que podría exponer al sospechoso a la pena de muerte.

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El proceso contra el joven imputado se desarrolla bajo cargos graves, con la posibilidad de que enfrente la pena capital si así lo determina la justicia del estado (Rick Egan/Pool via Reuters/File Photo)

El desarrollo de la audiencia y la presentación de pruebas

El lunes, la sala del tribunal se transformó en escenario de una audiencia marcada por la presencia de figuras públicas, familiares y un despliegue probatorio que incluyó material audiovisual sensible.

De acuerdo con Reuters, Tyler Robinson, de 23 años, permaneció en la sala antes incluso de la entrada de la prensa, vestido con un traje gris, camisa rosa y corbata negra, y con esposas en muñecas y tobillos.

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Su actitud fue objeto de atención durante la reproducción del audio de los videos que captaron el momento de la muerte de Charlie Kirk. Según reportó Boston Globe, el juez Tony Graf mostró una reacción evidente al escuchar el disparo fatal, mientras que Robinson no evidenció emoción alguna.

El magistrado lidera la audiencia preliminar, revisando pruebas y resolviendo disputas entre las partes en un contexto de intensa cobertura mediática (Trent Nelson/Pool via REUTERS)

Durante la jornada, las imágenes de la muerte de Kirk solo fueron exhibidas al juez y a los abogados de ambas partes, no al público. Los familiares del activista, entre ellos su viuda Erika Kirk y sus padres, salieron de la sala antes de la presentación de ese material, tras recibir aviso previo sobre la naturaleza gráfica de las pruebas.

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Tal y como detalló Forbes, la familia de Kirk dejó el recinto en dos ocasiones, regresando luego para continuar siguiendo el desarrollo del proceso.

Un punto central fue la intervención del agente David Hull, de la Oficina Estatal de Investigación de Utah, quien introdujo varios videos y aportó detalles sobre el material que, según la acusación, vincula a Robinson con el crimen.

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Parte de la estrategia de la fiscalía incluye la incorporación de una declaración grabada de Lance Twiggs, ex pareja del acusado, quien habría recibido una confesión escrita después del asesinato.

La esposa de la víctima mantiene una presencia constante en la sala, acompañada por allegados y observando de cerca el desarrollo de cada instancia judicial (Utah Courts and KSL TV/Pool via REUTERS)

Testigos, contexto y objeciones de la defensa

La audiencia continuó con el testimonio de Christopher Bagley, hoy policía en el Departamento de Spanish Fork y quien estaba de servicio en la Utah Valley University el día del asesinato, el 10 de septiembre de 2025.

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Bagley aseguró que escuchó un disparo de rifle proveniente de la dirección del Losee Center, y fundamentó esa percepción en la presencia de una funda de pistola vacía en el suelo y en la línea de visión directa desde la azotea de ese edificio hacia el lugar donde Kirk hablaba ante los asistentes.

En la azotea, Bagley encontró un destornillador negro y rojo y marcas que parecían indicar el uso de una “almohadilla de francotirador”, tal y como describió ante el tribunal.

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La audiencia avanza con declaraciones policiales, exhibición de material audiovisual y desacuerdos sobre la validez de ciertas pruebas, reflejando la complejidad del proceso (Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS)

El oficial también revisó material de videovigilancia que mostraría a un sospechoso en la azotea y localizó huellas en el césped y marcas en el borde del techo.

En el contrainterrogatorio, la defensora Kathy Nester preguntó a Bagley si su informe inicial mencionaba la dirección del disparo, respuesta que fue negativa. Además, el testigo admitió desconocer el destino de la funda de pistola hallada en la escena.

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La defensa de Robinson no limitó sus objeciones a los testimonios, sino que también cuestionó la autenticidad de ciertos videos de vigilancia presentados por la fiscalía. Según Boston Globe, el juez Graf aceptó la objeción en relación a un video editado con ampliaciones y círculos rojos, al considerar que no estaba debidamente autenticado. Se informó que la fiscalía planea presentar próximamente una versión sin editar de ese material.

La defensa de Tyler Robinson focaliza sus objeciones en los procedimientos y en la autenticidad de algunas pruebas, buscando limitar el impacto de la acusación (Trent Nelson/Pool via REUTERS)

Clima en la sala, figuras presentes y próximos pasos

El ambiente en la sala estuvo marcado por la tensión y la atención mediática. Además de la familia de Charlie Kirk, se hicieron presentes personalidades como Donald Trump Jr., su esposa Bettina, y analistas conservadores como Jack Posobiec y Brandon Tatum, quienes acompañaron a los allegados de la víctima en las primeras filas.

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Por su parte, los padres de Tyler Robinson ocuparon la cuarta fila junto a otros familiares, una ubicación inusual dada su habitual presencia en las primeras filas del tribunal.

Los familiares del acusado presencian cada jornada, atentos al desarrollo del caso y a la presentación de los argumentos de ambas partes (REUTERS/Jim Urquhart)

La audiencia preliminar, que se prevé se extienda durante toda la semana, busca determinar si existen elementos suficientes para llevar a juicio a Robinson bajo la acusación de homicidio agravado.

Entre las pruebas en poder de la fiscalía figuran videos, testimonios de testigos presenciales, el informe de autopsia que calificó la muerte de Kirk como homicidio por herida de bala en el cuello, así como la presunta confesión escrita atribuida al acusado.

La próxima comparecencia del agente David Hull fue fijada para el martes por la mañana, en tanto la fiscalía continúa presentando pruebas ante el juez Tony Graf. Mientras tanto, la familia de Charlie Kirk permanece a la espera del avance del proceso judicial, acompañada por simpatizantes y bajo la mirada atenta de la prensa nacional e internacional.