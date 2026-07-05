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¿Hay clases este lunes 6 de julio tras el partido México vs Inglaterra? Esto es lo que dice la SEP

El Mundial mueve rutinas, altera clases escolares y reaviva cada semana la misma pregunta entre padres de familia

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Aula vacía con pupitres, sillas verdes, escritorio con balón de fútbol, pizarrón blanco con banderas de México e Inglaterra, estantería y globo terráqueo.
El calendario escolar en México puede ser modificado por decretos federales o estatales fuera del acuerdo base de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo documento rige si los planteles de educación básica abren o cierran en México: el Acuerdo número 18/06/25, firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El acuerdo aplica a escuelas públicas y privadas de todos los niveles de educación básica, y fija el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio de 2026.

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El problema es que ese documento no siempre alcanza a responder las preguntas de los padres: los gobiernos estatales y el federal tienen facultad para emitir decretos que suspendan actividades en fechas específicas, por encima de lo que el calendario federal establece.

Personas con camisetas verdes y ropa tricolor. Sostienen celulares y banderas de México. Lluvia y paraguas. Ángel de la Independencia desenfocado.
Debido a los acontecimientos del Mundial 2026, la duda sobre si hay o no clases se reaviva entre familias mexicanas con cada partido programado en territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los paros de la CNTE, las alertas por lluvias o calor extremo y las suspensiones derivadas de los partidos del Mundial 2026 generan excepciones que el calendario oficial no anticipa.

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Con el partido México vs Inglaterra programado para este domingo 5 de julio, la pregunta vuelve a circular: ¿el lunes 6 habrá actividades escolares?

Multitud de personas con camisetas verdes celebra con banderas de México, confeti y humo de colores. Un hombre es levantado. Basílica de Guadalupe al fondo.
El Acuerdo 18/06/25 establece 185 días efectivos de clase para educación básica y 190 para escuelas normales y de formación docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial ya movió el calendario: así fueron las suspensiones anteriores

El partido de octavos de final entre México y Ecuador, celebrado el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, motivó un decreto presidencial de Claudia Sheinbaum que suspendió clases ese día en la capital.

La medida, confirmada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Boletín 215, abarcó instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos en la Ciudad de México.

Imagen dividida: a la izquierda, un salón de clases de primaria vacío con escritorios naranjas y bandera mexicana; a la derecha, un balón de fútbol en una cancha.
El ciclo escolar 2025-2026 concluye el 15 de julio de 2026, según el Acuerdo 18/06/25 firmado por Mario Delgado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo decreto instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital a priorizar el teletrabajo.

Las actividades que no fueron llamadas a realizar labores a distancia fueron los sectores de salud, seguridad pública, protección civil, aduanas e infraestructura crítica.

Para el partido de dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos, celebrado el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, decretó feriado estatal.

“El gobierno decidió que el lunes será feriado”, afirmó García en sus redes sociales oficiales.

Imagen dividida. A la izquierda, un aula con pupitres, pizarra y banderas. A la derecha, un escritorio con monitores, camiseta de fútbol mexicana y vista a campos de agave.
El gobernador de Nuevo León Samuel García decretó feriado estatal el lunes 29 de junio por el partido Países Bajos vs Marruecos en el Estadio Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida se publicó en el Periódico Oficial del Estado y suspendió clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

¿Hay clases el lunes 6 de julio?

. El calendario oficial de la SEP no contempla el lunes 6 de julio como día feriado o sin actividades.

A nivel federal, la Secretaría no ha decretado ningún día de asueto o suspensión generalizada para todo el país.

Salvo comunicados extraordinarios de cada plantel o estado por condiciones locales, el lunes hay clases regulares.

Dos futbolistas en uniformes de México e Inglaterra corren en un campo de fútbol con lodo y charcos bajo la lluvia. Se ven banderas y un trofeo.
México e Inglaterra se enfrentaron por primera vez en un Mundial en 1966. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el partido de octavos de final México vs Inglaterra se disputa este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el encuentro no afecta directamente la actividad escolar del día siguiente.

México e Inglaterra: el duelo que impacta al país

El enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra representa apenas la segunda ocasión en que ambos equipos se miden en una Copa del Mundo.

La primera fue en el Mundial de 1966 en Wembley, Londres, cuando Inglaterra ganó 2-0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Escudo de la Selección Nacional de México, escudo de la selección de Inglaterra, Estadio Azteca de fondo y líneas luminosas que simulan redes de datos.
México cerró la fase de grupos como líder con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, ambos equipos llegan al duelo con ocho goles anotados cada uno, aunque con perfiles distintos.

México no ha recibido goles en contra, mientras que a Inglaterra le marcaron tres en la fase de grupos, dos de Croacia y uno frente a República Democrática del Congo.

Estadio de fútbol lleno con banderas grandes de México e Inglaterra sobre el césped, público en las gradas, efectos de humo y luz en el campo.
Ambas selecciones llegan a octavos de final con ocho goles anotados cada una en el torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, viene de eliminar a Ecuador y ahora recibirá a los ingleses con la localía del Estadio Ciudad de México a favor.

El partido representa la posibilidad de superar los octavos de final, ronda en la que México ha caído en cada Mundial desde 1994.

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