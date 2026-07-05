¿Hay clases este lunes 6 de julio tras el partido México vs Inglaterra? Esto es lo que dice la SEP

Un solo documento rige si los planteles de educación básica abren o cierran en México: el Acuerdo número 18/06/25, firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El acuerdo aplica a escuelas públicas y privadas de todos los niveles de educación básica, y fija el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio de 2026.
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El problema es que ese documento no siempre alcanza a responder las preguntas de los padres: los gobiernos estatales y el federal tienen facultad para emitir decretos que suspendan actividades en fechas específicas, por encima de lo que el calendario federal establece.
Los paros de la CNTE, las alertas por lluvias o calor extremo y las suspensiones derivadas de los partidos del Mundial 2026 generan excepciones que el calendario oficial no anticipa.
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Con el partido México vs Inglaterra programado para este domingo 5 de julio, la pregunta vuelve a circular: ¿el lunes 6 habrá actividades escolares?
El Mundial ya movió el calendario: así fueron las suspensiones anteriores
El partido de octavos de final entre México y Ecuador, celebrado el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, motivó un decreto presidencial de Claudia Sheinbaum que suspendió clases ese día en la capital.
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La medida, confirmada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Boletín 215, abarcó instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos en la Ciudad de México.
Ese mismo decreto instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital a priorizar el teletrabajo.
Las actividades que no fueron llamadas a realizar labores a distancia fueron los sectores de salud, seguridad pública, protección civil, aduanas e infraestructura crítica.
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Para el partido de dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos, celebrado el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, decretó feriado estatal.
“El gobierno decidió que el lunes será feriado”, afirmó García en sus redes sociales oficiales.
La medida se publicó en el Periódico Oficial del Estado y suspendió clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.
¿Hay clases el lunes 6 de julio?
Sí. El calendario oficial de la SEP no contempla el lunes 6 de julio como día feriado o sin actividades.
A nivel federal, la Secretaría no ha decretado ningún día de asueto o suspensión generalizada para todo el país.
Salvo comunicados extraordinarios de cada plantel o estado por condiciones locales, el lunes hay clases regulares.
Aunque el partido de octavos de final México vs Inglaterra se disputa este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el encuentro no afecta directamente la actividad escolar del día siguiente.
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México e Inglaterra: el duelo que impacta al país
El enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra representa apenas la segunda ocasión en que ambos equipos se miden en una Copa del Mundo.
La primera fue en el Mundial de 1966 en Wembley, Londres, cuando Inglaterra ganó 2-0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.
Este año, ambos equipos llegan al duelo con ocho goles anotados cada uno, aunque con perfiles distintos.
México no ha recibido goles en contra, mientras que a Inglaterra le marcaron tres en la fase de grupos, dos de Croacia y uno frente a República Democrática del Congo.
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La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, viene de eliminar a Ecuador y ahora recibirá a los ingleses con la localía del Estadio Ciudad de México a favor.
El partido representa la posibilidad de superar los octavos de final, ronda en la que México ha caído en cada Mundial desde 1994.
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