Estas son las botanas con más calorías que se suelen consumir durante el mundial

Una sala moderna presenta una mesa de centro con botanas variadas y un televisor que emite un partido de fútbol con la decoración de la bandera de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones por el Mundial millones de aficionados se reúnen en casas, bares y espacios públicos para seguir cada partido acompañados de una amplia variedad de botanas.

Estos encuentros sociales suelen estar marcados por el consumo de snacks tradicionales, muchos de los cuales destacan por su elevado aporte calórico.

Las opciones más populares, presentes en mesas y reuniones, reflejan tanto las preferencias gastronómicas locales como la influencia de la comida rápida internacional, convirtiéndose en parte fundamental del ambiente que rodea a cada encuentro futbolístico.

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Es por eso que aquí te contamos cuáles suelen ser algunos de los snacks más populares y opciones de botanas saludables para tener ambas opciones.

Un bodegón de botanas presenta una selección de platos típicos para disfrutar del Mundial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las botanas con más calorías que se suelen consumir durante el mundial

A continuación se presenta un listado de las botanas con mayor contenido calórico que suelen consumirse durante el Mundial, junto con el aporte calórico aproximado de cada una:

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Nachos con queso : 300 a 500 calorías por porción (aproximadamente 150 g).

Alitas de pollo fritas : 80 a 100 calorías por pieza.

Papas fritas de bolsa : 150 calorías por cada 30 g (una bolsa pequeña puede aportar entre 300 y 500 calorías).

Cacahuates salados : 600 a 650 calorías por cada 100 g.

Pizza individual : 600 a 900 calorías por unidad (tamaño personal).

Hamburguesa : 400 a 600 calorías por unidad, dependiendo de los ingredientes.

Hot dog : 300 a 450 calorías por unidad.

Palomitas de maíz con mantequilla : 400 a 500 calorías por cada 100 g.

Tiras de pollo empanizadas : 350 a 450 calorías por cada 100 g.

Botanas mixtas (mezcla de frutos secos y frituras): 500 a 700 calorías por cada 100 g.

Estos valores son aproximados y pueden variar según las marcas y preparaciones en cada caso. Durante el Mundial, estas botanas suelen ser elegidas por su practicidad y popularidad entre los aficionados.

Una mesa repleta de nachos, chips de calabacín, croquetas, chips de remolacha y patata, junto a galletas de arroz, se prepara para una noche de emocionante fútbol en la televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista snacks saludables para consumir durante el Mundial

Si presenta una lista de snacks saludables para consumir durante el Mundial, la forma recomendada de consumir cada uno y su aporte calórico aproximado:

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Verduras frescas cortadas (zanahoria, pepino, apio, jícama) Cómo consumirlas : en bastones, acompañadas de hummus o guacamole natural. Calorías : 50-80 calorías por taza.

Frutos secos naturales (almendras, nueces, pistaches, sin sal ni azúcar) Cómo consumirlos : un puñado pequeño (aprox. 25 g). Calorías : 140-170 calorías por porción.

Palomitas de maíz naturales (sin mantequilla ni exceso de sal) Cómo consumirlas : preparadas en aire o sartén con poca grasa. Calorías : 90-110 calorías por tres tazas.

Yogur griego natural con fruta fresca Cómo consumirlo : mezclar una porción de yogur con trozos de fresas, plátano o arándanos. Calorías : 120-150 calorías por porción (120 g de yogur y 50 g de fruta).

Brochetas de frutas (fresa, uva, piña, mango) Cómo consumirlas : en palillos o brochetas, listas para comer. Calorías : 60-90 calorías por brocheta (varía según la fruta y el tamaño).

Queso fresco bajo en grasa Cómo consumirlo : en cubos o láminas, solo o acompañado de jitomate cherry. Calorías : 60-80 calorías por 30 g.

Rollitos de pechuga de pavo Cómo consumirlos : enrollar una rebanada de pechuga de pavo con una tira de pepino o zanahoria. Calorías : 30-40 calorías por rollito.

Edamames al vapor Cómo consumirlos : hervidos o al vapor, con una pizca de sal baja en sodio. Calorías : 90-120 calorías por 100 g.

Galletas integrales con crema de cacahuate natural Cómo consumirlas : untar una cucharadita de crema de cacahuate en cada galleta. Calorías : 60-80 calorías por galleta (incluyendo la crema).

Chips de manzana u otras frutas deshidratadas (sin azúcar añadida) Cómo consumirlos: como botana lista para comer. Calorías: 50-70 calorías por 15 g.

Estas alternativas permiten disfrutar los partidos del Mundial con opciones nutritivas y controladas en calorías.