México vs Inglaterra: quiénes jugaron y marcaron en el histórico duelo del Mundial 1966

(Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana ya conoce a su siguiente rival en la Copa del Mundo 2026. Tras definirse el cuadro de eliminación directa, el Tricolor enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final, un compromiso que marcará apenas el segundo enfrentamiento entre ambas escuadras dentro de un Mundial y pondrá fin a una espera de seis décadas desde su primer choque.

El antecedente entre mexicanos e ingleses en la máxima competencia del futbol se remonta al 16 de julio de 1966, cuando ambos equipos coincidieron en la fase de grupos del torneo celebrado en territorio inglés. Aquel compromiso tuvo como escenario el histórico Estadio de Wembley, donde el conjunto europeo hizo valer su condición de local.

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En ese entonces, Inglaterra llegaba al encuentro después de igualar sin anotaciones frente a Uruguay, mientras que México había empatado ante Francia dentro del Grupo A. Ambos necesitaban sumar para mantenerse con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, aunque el desarrollo del partido terminó favoreciendo ampliamente a los anfitriones.

Sir Bobby frustrado de haber quedado eliminado en el Mundial de México 70 aquella ante Alemania en el Estadio Nou Camp de León. (Facebook: Nación Esmeralda Web)

Durante gran parte del encuentro, los ingleses controlaron la posesión del balón y generaron las opciones más peligrosas. La resistencia del arquero mexicano Ignacio Calderón terminó al minuto 37, cuando Bobby Charlton encontró espacio dentro del área para abrir el marcador y colocar el 1-0.

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Con la ventaja en el marcador, los llamados Tres Leones administraron el partido y siguieron generando peligro sobre la portería mexicana. Ya en la recta final, al minuto 75, Roger Hunt apareció para marcar el segundo tanto del compromiso y sentenciar el triunfo inglés por 2-0, un resultado que dejó al Tricolor prácticamente sin posibilidades de avanzar.

La participación de México en aquella edición mundialista concluyó en la fase de grupos. Después del empate sin goles frente a Uruguay, el representativo nacional terminó ubicado en el tercer puesto del sector con apenas dos unidades, quedando eliminado del certamen.

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(Especial)

Aunque el duelo de 1966 fue el único entre ambos países en una Copa del Mundo, la rivalidad volvió a escribirse años más tarde. En 1969, las selecciones empataron sin anotaciones en un partido amistoso. Posteriormente, en 1985, como parte de la preparación rumbo al Mundial organizado por México un año después, el Tricolor consiguió imponerse por marcador de 1-0 en el Estadio Azteca, gracias a una anotación de Luis Flores.

El compromiso disputado en Wembley también quedó marcado por la calidad de los futbolistas que participaron. Inglaterra, dirigida por Alf Ramsey, presentó una alineación conformada por Gordon Banks en la portería; George Cohen, Ray Wilson, Jack Charlton y Bobby Moore en la defensa; Nobby Stiles y Martin Peters en el mediocampo; mientras que el ataque estuvo integrado por Jimmy Greaves, Bobby Charlton, Terry Paine y Roger Hunt.

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El fallecido futbolista se enfrentó a México en dos ocasiones, una de ellas fue en la Copa del Mundo de 1966, en donde metió un gol.

Por parte de México, el estratega Ignacio Trelles apostó por Ignacio Calderón como guardameta. La zaga estuvo integrada por Arturo Chairez, Gustavo Peña, Jesús del Muro, Ignacio Jáuregui y Gabriel Núñez. En la mitad del campo aparecieron Isidoro Díaz y Guillermo Hernández, mientras que la ofensiva quedó en manos de Aarón Padilla, Salvador Reyes y Enrique Borja.

Más de 60 años han transcurrido desde aquella tarde en Wembley y varios de los protagonistas ya fallecieron, por lo que el partido permanece como un capítulo histórico para ambas selecciones.

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Ahora, el destino vuelve a cruzar los caminos de México e Inglaterra en un Mundial. El escenario será completamente distinto, pero el encuentro tendrá un significado especial para el Tricolor, que buscará modificar un historial que comenzó con una derrota y escribir una nueva página frente a uno de los representativos más importantes del futbol internacional.