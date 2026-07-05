“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo" y a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas Foto: FBI

Luego de que el pasado jueves 2 de julio se diera a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente a Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años, hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, de traficar enormes cantidades de metanfetaminas a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo este viernes que ambas personas ya tienen orden de aprehensión en México.

Un gran jurado federal de Washington acusó a Juan José Farías Mendoza y a Israel Vega Farías, presuntos mandos de Cárteles Unidos, por narcotráfico, apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos con armas de fuego; si son declarados culpables, ambos enfrentan cadena perpetua como parte de una ofensiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la estructura de mando del grupo asentado en Michoacán.

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La acusación se presentó ayer en el Distrito de Columbia y alcanza a dos hombres originarios de Tepalcatepec, Michoacán: Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37. De acuerdo con el Departamento de Justicia, al primero lo señalan como hijo y al segundo como sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”, identificado por las autoridades estadounidenses como el máximo líder del cártel.

El expediente los acusa de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina con la intención de importarla a Estados Unidos. También les imputan haber usado, portado y poseído armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, en relación con el presunto delito de narcotráfico.

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El video muestra pósters oficiales de recompensa emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Los carteles ofrecen entre 3 y 10 millones de dólares estadounidenses por información que conduzca al arresto o condena de individuos vinculados a Cárteles Unidos. Se identifican a Juan José Farías Álvarez, Nicolas Sierra Santana, Edgar Orozco Cabadas y Alfonso Fernández Magallón, buscados por conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas. El contenido es una difusión de información oficial.

Detención del hijo de “El Abuelo” y retención de militares para soltarlo

El 18 de abril de este año, durante un operativo en Tepalcatepec, presuntamente fue detenido Juan José Farías Mendoza Jr., hijo de “El Abuelo” Farías, considerado uno de los objetivos más buscados por autoridades de Estados Unidos.

Tras su captura, integrantes armados del cártel de Tepalcatepec reaccionaron de inmediato y retuvieron a dos elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, presuntamente como medida de presión para negociar la liberación del detenido.

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Además, se reporta que los grupos criminales bloquearon las entradas y salidas del municipio, con el objetivo de impedir el ingreso de refuerzos y apoyo a las fuerzas especiales, generando un escenario de alta tensión en toda la zona. Medios locales acusaron que presuntamente pretendía abusar de dos jovencitas.

De acuerdo con reportes, luego de intensas negociaciones, las autoridades habrían liberado al hijo del capo, lo que derivó en que los civiles armados liberaran a los militares retenidos.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, consideró a El Abuelo , a su hijo y sobrino, además de otros integrantes de Cárteles Unidos como objetivos prioritarios conj órdenes de catura REUTERS/Raquel Cunha

Asimismo, se señala que los elementos conocidos como “Murciélagos” habrían sido mantenidos en cautiverio dentro de la denominada “Base 40”, presuntamente identificada como un inmueble vinculado a “El Abuelo” Farías, y liberados tras concretarse el intercambio.

“El Abuelo” pasó de agricultor y ganadero a objetivo de alto nivel

Juan José Farías Álvarez nació en Tepalcatepec en una familia de 14 hermanos. Antes de aparecer en expedientes criminales, trabajó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos.

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Su historial delictivo documentado en el texto se remontó a 1988, cuando fue arrestado en Apatzingán por transportar 127 kilos de marihuana y 30 kilos de semilla de cannabis. En la década de 1990 fue ubicado dentro del Cártel del Milenio, y en los años 2000 autoridades federales lo asociaron con esa misma organización en Tierra Caliente.

A partir de 2013 fue identificado como una de las figuras visibles de las autodefensas surgidas en Michoacán frente a la violencia de los Caballeros Templarios. Con el tiempo, sus vínculos fueron descritos por reportes y alertas oficiales como parte de Cárteles Unidos o del llamado cártel de Tepalcatepec.

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Sicarios colombianos presuntamente del CJNG circulan en un convoy de vehículos blindados por la Meseta Purépecha de Michoacán, donde se señala la rivalidad con Cárteles Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2009 autoridades mexicanas lo detuvieron en Buenavista Tomatlán en posesión de armas y sustancias ilegales. Años después, el 27 de mayo de 2018, elementos de Semar lo capturaron en Tepalcatepec por presuntos vínculos con el CJNG, portación de arma de fuego y homicidio doloso.

Esa detención provocó bloqueos y quema de vehículos en la región por parte de simpatizantes. Después, un juez federal ordenó su liberación al considerar irregular el procedimiento de captura y señalar inconsistencias.

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La investigación de HSI conectó decomisos en Tennessee y Georgia con la estructura de Farías

El señalamiento por apoyo material a una organización terrorista extranjera se apoyó en la designación emitida el 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado catalogó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. La nueva acusación retomó esa clasificación para sustentar uno de los cargos más graves del expediente.

Estados Unidos también colocó bajo reflector a otros mandos. Ofreció hasta USD 10 millones por información que llevara al arresto y condena de Juan José Farías Álvarez; USD 5 millones por Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, y por Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”; y USD 3 millones por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, y Édgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

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Parte de los indicios asegurados tras los cateos. Crédito: FGR

De acuerdo con el texto, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, identificó a Farías Álvarez como actual líder de Cárteles Unidos. También describió a esa organización como una alianza de grupos menores que colaboraban en la adquisición, fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Michoacán hacia Estados Unidos.

La investigación de HSI sobre sus actividades de narcotráfico comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Un accidente automovilístico local permitió recuperar una cantidad considerable de metanfetamina y condujo después a una orden de cateo en Atlanta, Georgia, donde las autoridades hicieron un decomiso mayor de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.

A partir de ese seguimiento, HSI rastreó el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y heroína hasta México y hasta Farías. Esa pesquisa derivó en una acusación formal presentada en enero de 2024 en el Distrito de Columbia por conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Además, la FGR señaló que los 8 detenidos ya se encuentran vinculados a proceso. crédito: FGR

La acusación fue hecha pública en julio de 2025 junto con el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro y la recompensa del Programa de Recompensas contra Narcóticos. El 14 de agosto de 2025, la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley amplió esa presión con recompensas contra los principales mandos vinculados con Cárteles Unidos.

• Juan José Farías Mendoza Jr. fue detenido en Tepalcatepec y su captura provocó bloqueos, la retención de dos militares y una presunta negociación para liberarlo.

• Estados Unidos acusó a Farías Mendoza y a Israel Vega Farías por narcotráfico, armas y apoyo material a una organización terrorista extranjera; ambos enfrentaban posible cadena perpetua.

• El Departamento de Estado ofreció hasta USD 10 millones por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, a quien identificó como líder de Cárteles Unidos.