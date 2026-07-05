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Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

Las dos figuras del pop mexicano reaparecen juntas en un clip que ha desatado la conversación digital antes del duelo decisivo del Tricolor

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Danna y Belinda - (Instagram)
Danna y Belinda - (Instagram)

La conversación en redes sociales se encendió luego de que Danna y Belinda publicaran un video conjunto mostrando su apoyo a la Selección Mexicana, que este domingo 5 de julio enfrenta a Inglaterra a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. La publicación llamó la atención no solo por el mensaje futbolero, sino también por la ausencia de Kenia OS en el clip, lo que generó reacciones inmediatas entre los seguidores.

En el video, ambas artistas aparecen portando la camiseta del combinado nacional y transmitiendo entusiasmo previo al encuentro. La grabación se suma a la tendencia de celebridades que se han unido al ambiente del torneo, en medio de la expectativa por el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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El material audiovisual rápidamente se volvió tendencia, impulsado por la interacción entre ambas cantantes y la frase que ya había ganado popularidad días antes en otro contexto público.

El video viral y la frase que ya venía encendida desde el estadio

Danna y Belinda apoyan a la Selección Mexicana - (Instagram)

En la grabación, Danna y Belinda aparecen compartiendo un mensaje de entusiasmo antes del partido, diciendo: “Ya estamos listas. ¿Y si sí? A que sí. Hoy ganamos. ¡Hoy se gana México!”, mientras muestran la camiseta de la Selección Mexicana.

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La expresión “¿A qué sí?” utilizada por Belinda tiene origen en un momento previo ocurrido en el Estadio Ciudad de México, después del partido entre México y Ecuador. Durante una entrevista posterior al encuentro, la cantante fue abordada por un periodista y, entre el ambiente de celebración, intentó retomar el grito popular de la afición, lo que derivó en una interacción espontánea que se volvió viral en redes sociales.

En ese contexto, la artista participó en la premiación de Julián Quiñones, quien fue reconocido como Jugador Más Valioso del encuentro, y el momento en el que intentó sumarse a la expresión de la afición terminó convirtiéndose en un clip ampliamente difundido, que ahora reaparece como referencia en el nuevo video junto a Danna.

La ausencia de Kenia OS y la conversación que se generó en redes

Una colaboración que es muy esperado por los fans
La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

Uno de los puntos más comentados por los usuarios fue la ausencia de Kenia OS en la grabación, lo que abrió debate entre seguidores sobre la posible intención del video o la coincidencia del momento. Aunque no existe información adicional que indique un conflicto, la conversación digital se amplificó rápidamente.

Las reacciones se dividieron entre quienes celebraron la unión de ambas artistas y quienes cuestionaron la dinámica del contenido. Aun así, el video mantuvo su enfoque en el apoyo a la Selección Mexicana, que busca avanzar en la competencia tras su reciente victoria ante Ecuador.

El contenido también coincidió con la atención mediática que rodea a las figuras del entretenimiento vinculadas al torneo, lo que incrementó su alcance en distintas plataformas.

Entre el set de grabación y el apoyo al Tri en un momento decisivo

Danna y Belinda - (Instagram)
Danna y Belinda - (Instagram)

El contexto del video también se relaciona con declaraciones recientes de Belinda, quien confirmó que no podrá asistir al estadio para el partido ante Inglaterra debido a compromisos de grabación de un proyecto musical junto a Danna. La cantante señaló que seguirá el encuentro desde el set de filmación, manteniendo su respaldo a la selección a la distancia.

La artista explicó que el compromiso laboral forma parte de una producción en curso, lo que le impide estar presente en el recinto deportivo. Aun así, aseguró que su apoyo al equipo nacional permanece firme durante esta etapa del torneo.

En medio de la expectativa por el duelo, el video conjunto entre Danna y Belinda terminó por amplificar la conversación digital, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de la previa del México vs Inglaterra.

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