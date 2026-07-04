Brugada admite que no hubo protocolo de Protección Civil en festejos de Reforma tras muerte de cuatro aficionados

Tras la muerte de cuatro aficionados, el Gobierno capitalino anunció restricciones de aforo en el Ángel de la Independencia y el Zócalo durante futuros festejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no formó parte de los operativos previstos para atender las concentraciones de personas que se reunieron en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana, donde cuatro aficionados perdieron la vida.

La admisión se produjo durante una conferencia de prensa realizada este viernes, un día después de que las autoridades capitalinas confirmaran el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos, un hecho que ha abierto un debate sobre la capacidad del gobierno local para organizar y supervisar concentraciones masivas de carácter espontáneo.

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Brugada informó además que, como respuesta a la tragedia, el Gobierno capitalino implementará nuevas medidas para los siguientes encuentros de la Selección Mexicana, entre ellas limitar el acceso a las zonas de celebración en el Ángel de la Independencia y el Zócalo, además de instalar más pantallas para distribuir a los asistentes y evitar aglomeraciones.

Protección Civil no participó en el operativo

Durante la conferencia, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre la ausencia de personal de Protección Civil en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“No, no estaba contemplado, ustedes saben cuáles son los festivales futboleros, el Fan Fest del Zócalo y todo el tema del estadio, que para nosotros era de suma importancia tratar de llevar a cabo esto”, respondió Brugada.

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Especialistas consideran que la tragedia evidenció la falta de protocolos para atender concentraciones masivas en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte)

La declaración fue respaldada por la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, quien confirmó que la dependencia no desplegó un operativo especial para la celebración ocurrida tras el triunfo de México sobre Ecuador.

“No es un evento como los que nosotros tenemos programado, como los que nosotros estamos acostumbrados permanentemente, donde se hace un programa especial de Protección Civil, que lo revisamos y que estamos ahí”, explicó la funcionaria.

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Las declaraciones representan el primer reconocimiento oficial de que la dependencia especializada en prevención y atención de emergencias no participó en la vigilancia ni en la gestión de riesgos durante una concentración que reunió a miles de personas en uno de los principales puntos turísticos de la capital.

La tragedia registrada durante los festejos ha provocado críticas de especialistas en protección civil y gestión de riesgos, quienes consideran que el problema no fue únicamente la magnitud de la concentración, sino la falta de planeación para atender un evento que, aunque no estaba formalmente convocado por el gobierno, era ampliamente previsible debido a la expectativa generada por los partidos de la Selección Mexicana.

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Expertos sostienen que las celebraciones deportivas de gran convocatoria requieren protocolos específicos para administrar el flujo de personas y reducir riesgos, independientemente de que se trate de eventos espontáneos.

Clara Brugada reconoció que Protección Civil no estaba contemplada en los operativos desplegados para las celebraciones de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma. | Jefatura de Gobierno

Entre las principales omisiones señaladas se encuentran la ausencia de rutas de evacuación claramente definidas, áreas de atención médica cercanas, controles de aforo, mecanismos para dispersar oportunamente a los asistentes y estrategias para identificar puntos de mayor concentración.

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También cuestionan que la administración capitalina no recurriera a herramientas tecnológicas utilizadas en otras ciudades del mundo durante eventos deportivos masivos, como mapas de calor para monitorear la densidad de personas en tiempo real, sistemas de videovigilancia con análisis de multitudes y alertas enviadas directamente a teléfonos celulares para orientar a los asistentes o advertir sobre zonas saturadas.

De acuerdo con los especialistas, la presencia de un importante despliegue policial no sustituye un operativo integral de Protección Civil, ya que ambas instituciones cumplen funciones distintas: mientras la policía se enfoca en la seguridad y el orden público, Protección Civil tiene como objetivo prevenir accidentes, gestionar riesgos y coordinar la respuesta ante emergencias.

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Ante el impacto que generó el fallecimiento de cuatro aficionados, Clara Brugada anunció que las autoridades modificarán la estrategia para futuros encuentros de la Selección Mexicana. Entre las medidas destacan la reducción del aforo permitido tanto en el Ángel de la Independencia como en el Zócalo, así como la instalación de un mayor número de pantallas en distintos puntos de la ciudad con el propósito de distribuir mejor a los asistentes y disminuir las concentraciones excesivas.

Las nuevas disposiciones buscan evitar que vuelva a repetirse una tragedia como la registrada durante las celebraciones de esta semana, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos y crece el debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la planeación y manejo de eventos multitudinarios en la capital del país.

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