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Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

El Tri esta tarde enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 

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Hombre con barba arrodillado, manos juntas, traje blanco con brillos, frente a una bandera de México y un cuadro de la Virgen de Guadalupe en una iglesia con vitrales.
Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante Marco Antonio Solís publicó este 5 de julio una fotografía en la que se le ve dentro de la Basílica de Guadalupe frente a la imagen de la Virgen, acompañado de una bandera de México.

¿Y si sí? Hoy más que de costumbre te encargamos Virgencita. En especial a @miseleccionmx”, escribió, en alusión directa a la Selección Mexicana, que esta tarde enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

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Solís eleva una plegaria por la Selección

El mensaje de Marco Antonio Solís circula en redes sociales desde las primeras horas de este domingo. El cantante, identificado como seguidor del futbol mexicano, recurrió a la tradición de pedir la intercesión de la Virgen de Guadalupe en momentos clave para el país. “Hoy más que nunca”, subrayó en el texto junto al emoji de manos en oración, la bandera nacional y un corazón en colores verde, blanco y rojo.

La imagen muestra a Solís en actitud solemne, de espaldas a la cámara, con la bandera mexicana extendida y la Virgen de Guadalupe como fondo. El post suma miles de reacciones y comentarios de aficionados que comparten la esperanza de ver al Tri avanzar a la siguiente ronda.

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Una bandera de México cuelga frente a un altar con una cruz dorada y un cuadro de la Virgen de Guadalupe
El cantante Marco Antonio Solís publica una imagen de la Virgen de Guadalupe y la bandera mexicana al pedir por la victoria de la selección de fútbol de México. (@MarcoASolis)

México llega invicto y sin goles en contra

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El Tri accedió a los octavos de final con paso perfecto: lideró el Grupo A con 9 puntos y eliminó a Ecuador por 2-0 en la ronda anterior. El equipo suma cinco victorias consecutivas y aún no recibe gol en el torneo.

El delantero Julián Quiñones destaca como referente ofensivo, con 3 goles en lo que va del certamen. El plantel mantiene la base titular y llega con la motivación alta después de una fase de grupos sin tropiezos.

Inglaterra, con bajas y bajo presión por la altitud

El rival de México es la Selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel. El equipo europeo clasificó como primero del Grupo L con 7 puntos y avanzó tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo. Su principal figura es Harry Kane, quien suma 5 anotaciones en este Mundial. El conjunto inglés enfrenta las bajas por lesión de Jarrell Quansah y Reece James.

La altitud de la Ciudad de México, que rebasa los 2,200 metros sobre el nivel del mar, representa un reto físico para los ingleses. En enfrentamientos previos en la capital mexicana, el Tri nunca ha perdido: dos victorias y un empate.

Horario y clima, factores en la previa

El partido será a las 18:00 horas, horario que se mantuvo tras la propuesta fallida de adelantarlo al mediodía para evitar tormentas eléctricas. La FIFA y ambas delegaciones decidieron mantener el horario original pese a los pronósticos de lluvia y chubascos fuertes en la tarde y noche, por lo que las autoridades recomiendan a los asistentes acudir con impermeable y prever el tráfico en la zona del estadio.

México busca avanzar ante Inglaterra en el Mundial 2026: mensaje en las redes del Tri (Foto: RS)
México busca avanzar ante Inglaterra en el Mundial 2026: mensaje en las redes del Tri (Foto: RS)

Alternativas para seguir el partido

El acceso al Estadio Ciudad de México abrió desde las 14:00 horas. El partido se transmite por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7 y Canal 9 en señal abierta. TUDN ofrece la cobertura en televisión de paga y ViX Premium transmite en streaming con el Pase Mundial.

En el Zócalo capitalino, el FIFA Fan Festival opera desde la mañana con pantallas gigantes y acceso gratuito para los aficionados que deseen seguir tanto el partido de México como el previo entre Brasil y Noruega. Las autoridades capitalinas reportan una afluencia estimada en decenas de miles de personas para esta jornada.

La fe y el futbol en el centro de la escena

El gesto de Marco Antonio Solís resuena entre los seguidores del futbol mexicano, que suelen encomendar al Tri a la Virgen de Guadalupe en momentos decisivos. “Hoy más que de costumbre te encargamos Virgencita. En especial a @miseleccionmx”, escribió el cantante. La frase suma miles de interacciones y se replica como consigna en redes.

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra define el rumbo de ambas selecciones en la Copa Mundial FIFA 2026. El ambiente en la capital es de expectativa, con el peso de la localía, la altitud y la historia a favor del equipo mexicano.

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