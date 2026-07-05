Las 5 plantas que se asocian con la abundancia y cómo cuidarlas para mantenerlas sanas y fuertes

En la filosofía del Feng shui, ciertas plantas ocupan un lugar destacado por su capacidad para generar abundancia y atraer la prosperidad al hogar o al espacio de trabajo.
Según esta tradición milenaria, la presencia de especies específicas contribuye a armonizar la energía, promoviendo el flujo de riqueza y bienestar.
La selección y el cuidado de estas plantas forman parte de las recomendaciones habituales para quienes buscan crear ambientes favorables que potencien la buena fortuna y el crecimiento económico.
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5 plantas que se asocian con la abundancia y cómo cuidarlas para mantenerlas sanas y fuertes
Cinco plantas comúnmente asociadas con la abundancia son el Poto, la Planta del dinero (Plectranthus verticillatus), el Bambú de la suerte, la Albahaca y la Crassula ovata (Árbol de Jade).
Cada una requiere cuidados específicos para mantenerse sana y fuerte.
-El Poto necesita luz indirecta, riego moderado cuando la tierra esté seca y evitar el encharcamiento. Es recomendable limpiar sus hojas regularmente y podar los tallos para estimular su crecimiento.
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-La Planta del dinero requiere espacios bien iluminados, aunque sin sol directo, riego dos o tres veces por semana y un sustrato con buen drenaje. Es conveniente abonar mensualmente durante la primavera y el verano.
-El Bambú de la suerte prospera en agua limpia, que debe cambiarse cada semana, o en tierra húmeda, evitando el exceso de sol directo. Es aconsejable mantener sus raíces sumergidas y agregar piedras decorativas para sostener los tallos.
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-La Albahaca necesita abundante luz, preferentemente sol directo, y riego frecuente sin dejar que la tierra se seque completamente. Conviene podar las flores para favorecer el crecimiento de hojas nuevas y asegurar una buena ventilación.
-La Crassula ovata o Árbol de Jade requiere luz brillante, riego solo cuando la tierra esté seca y un sustrato específico para suculentas. Es recomendable limpiar el polvo de sus hojas y evitar el exceso de agua para prevenir la pudrición de raíces.
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Como se puede ver, según el Feng shui, las plantas tienen una relación directa con la abundancia y la prosperidad debido a su capacidad para activar y equilibrar el flujo de energía positiva o “chi” en los espacios.
La presencia de plantas sanas y vigorosas simboliza crecimiento, renovación y vitalidad, elementos que se asocian con la generación de riqueza y oportunidades.
Esta filosofía recomienda colocar determinadas especies en áreas estratégicas del hogar o la oficina, como la entrada principal, la sala o el sector sureste —considerado el rincón de la riqueza—, para potenciar la atracción de dinero y éxito.
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Además, se aconseja evitar plantas marchitas o dañadas, ya que pueden bloquear el flujo de energía y afectar de manera negativa la prosperidad.
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