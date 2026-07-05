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Las 5 plantas que se asocian con la abundancia y cómo cuidarlas para mantenerlas sanas y fuertes

la presencia de especies específicas contribuye a armonizar la energía y hacer fluir el dinero

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Cinco plantas en macetas blancas de cerámica y un bambú de la suerte en jarrón de cristal con piedras, sobre una mesa de madera junto a una ventana.
Cinco plantas asociadas a la abundancia, como Poto y Bambú de la suerte, se alinean en macetas de cerámica blanca sobre una mesa de madera clara frente a una ventana con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la filosofía del Feng shui, ciertas plantas ocupan un lugar destacado por su capacidad para generar abundancia y atraer la prosperidad al hogar o al espacio de trabajo.

Según esta tradición milenaria, la presencia de especies específicas contribuye a armonizar la energía, promoviendo el flujo de riqueza y bienestar.

La selección y el cuidado de estas plantas forman parte de las recomendaciones habituales para quienes buscan crear ambientes favorables que potencien la buena fortuna y el crecimiento económico.

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Cinco plantas de interior: un poto, una planta del dinero, bambú de la suerte en un vaso con piedras, una albahaca y un árbol de jade en macetas blancas sobre una mesa.
Las cinco plantas asociadas con la abundancia, incluyendo poto, planta del dinero, bambú, albahaca y árbol de jade, se alinean en macetas blancas sobre una mesa de madera clara junto a una ventana con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 plantas que se asocian con la abundancia y cómo cuidarlas para mantenerlas sanas y fuertes

Cinco plantas comúnmente asociadas con la abundancia son el Poto, la Planta del dinero (Plectranthus verticillatus), el Bambú de la suerte, la Albahaca y la Crassula ovata (Árbol de Jade).

Cada una requiere cuidados específicos para mantenerse sana y fuerte.

-El Poto necesita luz indirecta, riego moderado cuando la tierra esté seca y evitar el encharcamiento. Es recomendable limpiar sus hojas regularmente y podar los tallos para estimular su crecimiento.

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Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Epipremnum aureum, también llamada teléfono o poto, es una planta de interior popular por su fácil cuidado y belleza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

-La Planta del dinero requiere espacios bien iluminados, aunque sin sol directo, riego dos o tres veces por semana y un sustrato con buen drenaje. Es conveniente abonar mensualmente durante la primavera y el verano.

planta del dinero
(Wikipedia)

-El Bambú de la suerte prospera en agua limpia, que debe cambiarse cada semana, o en tierra húmeda, evitando el exceso de sol directo. Es aconsejable mantener sus raíces sumergidas y agregar piedras decorativas para sostener los tallos.

Bambú de la suerte (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bambú de la suerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

-La Albahaca necesita abundante luz, preferentemente sol directo, y riego frecuente sin dejar que la tierra se seque completamente. Conviene podar las flores para favorecer el crecimiento de hojas nuevas y asegurar una buena ventilación.

Un ramo de hojas de albahaca verde atado con cordel reposa sobre una mesa de madera rústica y rayada, con una ventana blanca al fondo.
Un vibrante ramo de hojas frescas de albahaca recién cosechada descansa sobre una mesa de madera rústica, iluminado por la luz natural de una ventana cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

-La Crassula ovata o Árbol de Jade requiere luz brillante, riego solo cuando la tierra esté seca y un sustrato específico para suculentas. Es recomendable limpiar el polvo de sus hojas y evitar el exceso de agua para prevenir la pudrición de raíces.

Crassula ovata, árbol de jade, planta suculenta, maceta decorativa, símbolo de prosperidad, hojas verdes, decoración natural, elegancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Maceta elegante con una Crassula ovata o árbol de jade, destacando sus hojas carnosas y vibrantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se puede ver, según el Feng shui, las plantas tienen una relación directa con la abundancia y la prosperidad debido a su capacidad para activar y equilibrar el flujo de energía positiva o “chi” en los espacios.

La presencia de plantas sanas y vigorosas simboliza crecimiento, renovación y vitalidad, elementos que se asocian con la generación de riqueza y oportunidades.

Esta filosofía recomienda colocar determinadas especies en áreas estratégicas del hogar o la oficina, como la entrada principal, la sala o el sector sureste —considerado el rincón de la riqueza—, para potenciar la atracción de dinero y éxito.

Además, se aconseja evitar plantas marchitas o dañadas, ya que pueden bloquear el flujo de energía y afectar de manera negativa la prosperidad.

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