Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

Imagen ilustrativa / Elementos de la Secretaría de Marina se enfrentan con civiles armados en Sinaloa y logran el aseguramiento de una camioneta, armas y otros objetos ilícitos. Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el abatimiento de diez civiles armados derivado de un enfrentamiento registrado en inmediaciones de la presa Picachos, ubicada cerca de la comunidad de San Marcos del municipio de Mazatlán, en Sinaloa, la tarde de este sábado.

Tras los reportes del despliegue operativo de elementos navales en distintas regiones del estado, la Marina detalló que el hecho se registró cuando realizaban acciones de sondeo en ríos y presas con la finalidad de prevenir afectaciones y alertar a la población en caso de un incremento súbito de los niveles debido a la temporada de lluvias.

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Mientras realizaban las labores operativas, los elementos fueron atacados a balazos por un grupo de civiles que desató un enfrentamiento. Como resultado, cuatro marinos resultaron lesionados, recibieron atención médica y fueron trasladados al hospital de Villa Unión.

Sin embargo, uno de los elementos falleció cuando recibía atención médica debido a las lesiones presentadas derivado de la agresión. En tanto, los tres marinos se reportan estables y continúan hospitalizados.

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Tres agresores detenidos y diez abatidos: el saldo del enfrentamiento

Foto: Especial

Derivado de la agresión, y en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las autoridades neutralizaron a diez civiles y detuvieron a tres implicados en el ataque armado.

Fuentes de seguridad informaron a Infobae México que los tres hombres arrestados fueron identificados como: José Luis “U”, originario del Estado de México; Steven Alberto “C”, de Colombia, y Yhair “A”, también del Estado de México.

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Como parte de las acciones preventivas, fue desplegado personal y unidades de apoyo para brindar seguridad en el área, así como para reforzar las operaciones en la zona.

La Marina lamentó el fallecimiento del elemento naval y expresó su reconocimiento por su compromiso con la ciudadanía.

“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, se solidariza con los familiares, compañeros de armas y seres queridos de nuestro elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, expresándoles sus más sentidas condolencias y el reconocimiento institucional por su entrega, valor y compromiso al servicio de la Nación”, detalló en un comunicado.

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Reforzamiento de seguridad provoca despliegue en varias regiones

La comunidad pertenece el municipio de Rosario. Crédito: Redes Sociales

Las autoridades detallaron que derivado de la agresión se implementó un operativo de seguridad que abarcó las localidades de Cajón Ojo de Agua No. 2, Agua Verde y Chametla.

Lo anterior provocó que decenas de personas reportaran la presencia de elementos navales en convoyes por vía terrestre, así como helicópteros que sobrevolaban por el área, principalmente en Agua Verde, en el municipio de El Rosario.

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Este domingo se informó que las unidades desplegadas ya comenzaron con el repliegue debido a que la situación se encuentra controlada en la región tras el enfrentamiento.

Ataque armado se da en un contexto de violencia causado por la disputa de las facciones del Cártel de Sinaloa

Las agresiones en contra de elementos de la Marina se llevan a cabo en un contexto de violencia ocasionada por la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

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FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor de periódicos ordena los diarios que informan sobre la detención en El Paso, Texas, Estados Unidos, del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, en Ciudad de México, México. 26 de julio de 2024. REUTERS/Gustavo Graf/Foto de archivo

En medio de enfrentamientos, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y homicidios, los habitantes de Sinaloa han vivido casi dos años en medio de una guerra que especialistas han calificado como la más violenta y prolongada desde la fundación del cártel.

Cabe señalar que la última agresión registrada en contra de elementos de la Marina ocurrió a mediados del mes de mayo pasado mientras realizaban recorridos terrestres en la localidad de Higueras de Ponce en San Ignacio.

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En la zona, localizaron dos vehículos que iban a exceso de velocidad por una brecha, quienes al observar a los elementos navales descendieron de las camionetas y huyeron hacia la maleza.

Para favorecer su escape, realizaron detonaciones en contra de los marinos, por lo que abandonaron las unidades y se perdieron entre los arbustos.

Foto: Marina

Como resultado de las inspecciones realizadas dentro de las unidades, los elementos aseguraron:

11 armas largas

76 cargadores

Más de 2 mil cartuchos

13 chalecos tácticos

6 placas balísticas

Diversas cintas eslabonadas

23 artefactos explosivos improvisados