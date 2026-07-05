México

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

La exfuncionaria fue arrestada en el estado de Nuevo León y será trasladada al Centro de Reinserción en Coahuila

Guardar
Google icon
Detenida exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila
Tania Flores fue alcaldesa del municipio de Múzquiz, en Coahuila, de 2022 a 2024. Foto: Facebook / Tania Flores

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, en Coahuila, fue detenida este sábado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en San Pedro Garza García en cumplimento a una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Nuevo León informó que su arresto se realizó por detectives de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en colaboración con la autoridad investigadora de Coahuila por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su ficha de detención, consultada por esta casa editorial, Tania Flores Guerra fue detenida a las 19:00 horas de este sábado 4 de julio en la calle Batallón de San Patricio de la colonia San Agustín.

La exalcaldesa vestía una blusa color negro, pantalón y zapatos de color beige cuando fue arrestada por las autoridades de Nuevo León.

Detenida exalcaldesa de Múzquiz
Detención de Tania Flores. Foto: FGJNL

La Fiscalía del Estado detalló que, tras su aseguramiento, Flores Guerra fue trasladada al Centro de Reinserción en Coahuila para continuar con su proceso legal en ese estado por los delitos antes referidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes, será el próximo jueves 9 de julio que se realice la audiencia de vinculación a proceso en contra de la exfuncionaria, quien ocupó la alcaldía de Múzquiz durante el periodo de 2022 a 2024. En tanto, permanecerá en prisión preventiva.

Ya había sido vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones

En diciembre de 2025, Tania Flores Guerra fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones luego de una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, Coahuila.

Durante la diligencia, la jueza María Galindo Hernández determinó que existían elementos suficientes para que el caso continuara por la vía penal, por lo que estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria que podrían ampliarse hasta seis.

Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz
Foto: Facebook / Tania Flores

En esta investigación se le señalaba a la exfuncionaria por presuntas irregularidades durante su administración, relacionadas con supuestas contrataciones de servicios del municipio. Sin embargo, hasta el momento el caso no se ha resuelto.

Tania Guerra y su hermano Antonio fueron arrestados en junio pasado por no acatar un filtro de seguridad

La madrugada del 9 de junio fueron detenidos Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, junto a su hermano Antonio, diputado local del Partido del Trabajo (PT) luego de una persecución policial.

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que su arresto se registró alrededor de las 02:00 de la mañana de ese día, cuando elementos de seguridad estatal y municipal ubicaron un vehículo con blindaje en un tramo estatal que circulaba a exceso de velocidad.

Al pedirle que se detenga, se le solicitaron identificaciones oficiales, pero fue en ese momento cuando Antonio y Tania Flores se acercan a la unidad y la abordan para posteriormente abandonar el lugar.

Detenida exalcaldesa de Múzquiz
Tania Flores subió una fotografía junto a su hermano Antonio luego de ser liberados. Foto: Facebook / Tania Flores

“Ocho kilómetros más adelante son detenidos, hay algunos insultos por parte de ellos a la autoridad, el impedimento de que la autoridad pueda hacer una revisión. Ya después de las amenazas, los insultos, se ponen a disposición del agente del Ministerio Público porque la Fiscalía también tiene que concluir el proceso legal”, detalló el fiscal.

Luego de que fueron detenidos por insultos a la autoridad, los hermanos fueron puestos a libertad mientras se realizaban las investigaciones por los hechos.

Sin embargo, Fernández Montañez detalló que no importa si tienen algún cargo público, todas las personas deben acatar las solicitudes de revisiones por parte de elementos de seguridad.

Cabe señalar que tras su liberación, los hermanos acusaron en una transmisión en redes sociales que los elementos de seguridad los habían golpeado, además de que habrían recibido tratos fuera de la ley durante el procedimiento.

Temas Relacionados

Tania Flores GuerraExalcaldesaMúzquizCoahuilaDetenciónPeculadoAbuso de funcionesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: Metro operará hasta las 02:00 del lunes por el partido

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: Metro operará hasta las 02:00 del lunes por el partido

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

El Tri esta tarde enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

El piloto mexicano llamó la atención en el Gran Premio de Gran Bretaña horas antes del duelo de los octavos de final del Mundial 2026

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

Ni la política ni la religión: el Mundial 2026 logró algo inédito en México, según experto de la UNAM

El especialista sostiene que el futbol ha cohesionado temporalmente a distintos sectores sociales, con un inusual sentimiento de unidad nacional, pese a los altos costos del torneo y al contexto que vive el país

Ni la política ni la religión: el Mundial 2026 logró algo inédito en México, según experto de la UNAM

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para la Selección Mexicana, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

Capturan a seis presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con armamento de uso del Ejército Mexicano

Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

ENTRETENIMIENTO

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Así fue el polémico plan del Maestro Shifu: se infiltró como reportero para despertar a la selección de Inglaterra previo al partido contra México

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

DEPORTES

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su triunfo en la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac Del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026: gana la etapa 2 y devuelve a México a la cima tras 37 años

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT