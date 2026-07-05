Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

Tania Flores fue alcaldesa del municipio de Múzquiz, en Coahuila, de 2022 a 2024. Foto: Facebook / Tania Flores

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, en Coahuila, fue detenida este sábado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en San Pedro Garza García en cumplimento a una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Nuevo León informó que su arresto se realizó por detectives de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en colaboración con la autoridad investigadora de Coahuila por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

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De acuerdo con su ficha de detención, consultada por esta casa editorial, Tania Flores Guerra fue detenida a las 19:00 horas de este sábado 4 de julio en la calle Batallón de San Patricio de la colonia San Agustín.

La exalcaldesa vestía una blusa color negro, pantalón y zapatos de color beige cuando fue arrestada por las autoridades de Nuevo León.

Detención de Tania Flores. Foto: FGJNL

La Fiscalía del Estado detalló que, tras su aseguramiento, Flores Guerra fue trasladada al Centro de Reinserción en Coahuila para continuar con su proceso legal en ese estado por los delitos antes referidos.

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De acuerdo con reportes, será el próximo jueves 9 de julio que se realice la audiencia de vinculación a proceso en contra de la exfuncionaria, quien ocupó la alcaldía de Múzquiz durante el periodo de 2022 a 2024. En tanto, permanecerá en prisión preventiva.

Ya había sido vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones

En diciembre de 2025, Tania Flores Guerra fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones luego de una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, Coahuila.

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Durante la diligencia, la jueza María Galindo Hernández determinó que existían elementos suficientes para que el caso continuara por la vía penal, por lo que estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria que podrían ampliarse hasta seis.

Foto: Facebook / Tania Flores

En esta investigación se le señalaba a la exfuncionaria por presuntas irregularidades durante su administración, relacionadas con supuestas contrataciones de servicios del municipio. Sin embargo, hasta el momento el caso no se ha resuelto.

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Tania Guerra y su hermano Antonio fueron arrestados en junio pasado por no acatar un filtro de seguridad

La madrugada del 9 de junio fueron detenidos Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, junto a su hermano Antonio, diputado local del Partido del Trabajo (PT) luego de una persecución policial.

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que su arresto se registró alrededor de las 02:00 de la mañana de ese día, cuando elementos de seguridad estatal y municipal ubicaron un vehículo con blindaje en un tramo estatal que circulaba a exceso de velocidad.

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Al pedirle que se detenga, se le solicitaron identificaciones oficiales, pero fue en ese momento cuando Antonio y Tania Flores se acercan a la unidad y la abordan para posteriormente abandonar el lugar.

Tania Flores subió una fotografía junto a su hermano Antonio luego de ser liberados. Foto: Facebook / Tania Flores

“Ocho kilómetros más adelante son detenidos, hay algunos insultos por parte de ellos a la autoridad, el impedimento de que la autoridad pueda hacer una revisión. Ya después de las amenazas, los insultos, se ponen a disposición del agente del Ministerio Público porque la Fiscalía también tiene que concluir el proceso legal”, detalló el fiscal.

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Luego de que fueron detenidos por insultos a la autoridad, los hermanos fueron puestos a libertad mientras se realizaban las investigaciones por los hechos.

Sin embargo, Fernández Montañez detalló que no importa si tienen algún cargo público, todas las personas deben acatar las solicitudes de revisiones por parte de elementos de seguridad.

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Cabe señalar que tras su liberación, los hermanos acusaron en una transmisión en redes sociales que los elementos de seguridad los habían golpeado, además de que habrían recibido tratos fuera de la ley durante el procedimiento.