“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

Este video documenta una serie de actos de apoyo hacia una candidata en la final de Miss Universo, celebrada el 20 de noviembre. Se observan personas arrodilladas y otras sosteniendo velas encendidas, algunas con imágenes religiosas, como parte de un ritual. Las escenas transcurren en diversos ambientes, incluyendo un evento al aire libre y espacios interiores con altares improvisados que exhiben velas y la imagen de una mujer. Los participantes replican una práctica denominada 'lo de Fátima Bosch' para manifestar su respaldo a la 'reina'. Este material es una cobertura de un fenómeno social.

El audio viral de Fátima Bosch recorre redes sociales mientras miles de aficionados a la Selección Mexicana y miembros de la comunidad LGBT+ replican el ritual para buscar un resultado favorable este 5 de julio de 2026.

El fenómeno, conocido como “Apliquemos el Fátima Bosch”, surge previo al partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial que se juega en el Estadio Ciudad de México.

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El mensaje original, pronunciado por la modelo tabasqueña antes de ganar Miss Universo 2025, se vuelve consigna colectiva:

“Yo tengo una petición. El día 20 de noviembre, todos préndanme una veladora, ¿ok? Y me encomiendan a la Virgencita, a Diosito o en lo que crean, en Buda, en el universo. Si me quieren prender un palo santo, lo que sea, pero el punto es que intencionenlo para que me vaya superbién, ¿ok? Los quiero mucho, les mando muchos besos y abrazos y que viva México.” Usuarios lo retoman como decreto para el triunfo mexicano en la Copa Mundial.

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El ritual digital: veladoras, decretos y esperanza colectiva

Desde la noche previa al partido, miles de videos y publicaciones inundan plataformas como TikTok y X. Aficionados prenden veladoras, lanzan decretos verbales y piden al universo que México avance en el torneo. El trend no distingue género ni orientación: mujeres, hombres y personas no binarias, todas intencionan su energía bajo el lema “Apliquemos el Fátima Bosch”.

Hinchas mexicanos se arrodillan y unen sus manos en señal de oración durante el partido, como parte del trend "Fátima Bosch" en el Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas grabaciones se escucha el audio original de Bosch, ahora acompañando imágenes de altares improvisados, camisetas verdes y banderas. El acto de “intencionar” para el Tri se multiplica con frases como “Que sea ley: se gana con fe y con decretos” o “Hoy todos somos Bosch”.

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El fenómeno se expande especialmente entre mujeres aficionadas al futbol y colectivos LGBT+, que encuentran en el trend una forma de apropiarse de la narrativa y sumar a la conversación digital.

El antecedente: Fátima Bosch y Miss Universo 2025

El origen del trend se remonta a la petición que Fátima Bosch hizo antes de la final de Miss Universo 2025, transmitida en redes y replicada por seguidores. Su consigna: pedir apoyo espiritual sin importar la creencia o el rito, encendió la empatía de miles. Tras ganar la corona, Bosch pronunció otra frase que se mantiene en circulación: “No soy una muñeca, vine para ser voz de causas”.

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La victoria de Bosch estuvo marcada por polémicas: durante la concentración en Tailandia, la modelo enfrentó ataques de directivos y acusaciones de favoritismo.

La conversación global no se limitó al resultado, sino que generó debates sobre representación, discriminación y los límites del escrutinio público. En respuesta, la propia Bosch afirmó: “Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”.

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El partido: México vs Inglaterra bajo la lluvia y la presión

La expectativa crece mientras el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 arranca a las 18:00 horas. El Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, es el escenario. La polémica por el horario antecede el encuentro: hubo rumores de adelantarlo al mediodía ante la amenaza de lluvias, pero la FIFA mantiene el horario original tras quejas de ambas federaciones.

La alerta permanece. La Secretaría de Protección Civil advierte sobre lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible granizo durante el partido. El protocolo indica que si cae un rayo a menos de seis millas del estadio, el juego se suspende temporalmente.

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El factor altitud es tema de conversación: Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, reconoce que los 2,240 metros de altura de la Ciudad de México representan una desventaja física. México llega invicto y sin recibir goles, tras vencer 2-0 a Ecuador en la ronda previa. Inglaterra avanza después de remontar 2-1 a la República Democrática del Congo con doblete de Harry Kane.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión para México será en televisión abierta por Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y Canal 9. En televisión de paga y streaming, estará disponible en TUDN y ViX Premium. Para Estados Unidos, la señal en inglés se podrá seguir por FOX y en español por Telemundo y Peacock.

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Entre las posibles alineaciones destacan Ángel Malagón, Jorge Sánchez, César Montes y Raúl Jiménez por México. Por Inglaterra, Jordan Pickford, Djed Spence, Declan Rice y Harry Kane.

El trend y la Selección: fe, identidad y redes sociales

El “Apliquemos el Fátima Bosch” une causas y deseos diversos. El ritual digital refleja la búsqueda de comunidad, fe y representación en un evento deportivo de alcance global. Para muchos, la frase de Bosch y el trend que la acompaña son tanto una forma de resistencia como de celebración: la posibilidad de intencionar el futuro desde la colectividad.

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