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Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

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¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)
¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último GP.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)
Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

En primer lugarde la tabla está Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 179 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

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Con la medalla de plata está George Russell. Representando a la escudería de Mercedes, el piloto británico alcanza los 154 puntos en la Competición de Pilotos.

Haciéndose con el bronce aparece Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari. El británico registra 147 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.

La lista completa de la Fórmula 1

Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)
Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 179

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 154

3.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 147

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 108

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 97

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 82

7.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 76

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 52

9.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 42

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 39

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 20

12.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

13.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 6

15.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

16.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

17.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

18.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

19.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

20.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

21.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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