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¿Quién es Liam Gallagher? El británico que pronosticó un 5-0 de Inglaterra vs México y prometió no volver si gana la selección

Comentarios de un famoso británico sobre el partido México vs Inglaterra desató memes y orgullo nacional en los momentos previos al duelo de octavos del Mundial 2026

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Hombre de mediana edad con chaqueta oscura y cabello oscuro sobre un fondo de estadio con aficionados, banderas de México y humo rojo y verde.
El partido entre México e Inglaterra se disputará este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en los octavos de final del Mundial 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 tiene sede en México por tercera vez en la historia, y el partido de octavos de final entre la selección mexicana e Inglaterra programado para este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México ya genera una tensión que desbordó hace días el terreno deportivo.

En redes sociales, una reconocida figura británica lanzó un pronóstico que los aficionados mexicanos no dejaron pasar: anunció una victoria de 5-0 para su país.

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En cuestión de horas, se convirtió en el centro de una batalla cultural que mezcló futbol, orgullo nacional y referencias a Juan Gabriel.

Campo de fútbol con banderas de México e Inglaterra, cuatro balones de fútbol, gradas con espectadores, porterías y torres de iluminación.
La selección mexicana llega al duelo invicta en la fase de grupos, con cinco anotadores distintos en cuatro partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su nombre es Liam Gallagher. En su cuenta de X, donde acumula 3.8 millones de seguidores, se describe como “estrella de rock and roll, divino, bíblico, profeta y humilde”.

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Liam Gallagher: quién es el británico que desató furor en redes sociales

Gallagher es un músico nacido en Manchester y vocalista principal de Oasis, una de las bandas más influyentes del Britpop y el rock británico de los años 90.

Liam Gallagher sorprende con comentario hacia Juan Gabriel previo al partido de Inglaterra vs México.
Liam Gallagher sorprende con comentario hacia Juan Gabriel previo al partido de Inglaterra vs México.

Junto a su hermano Noel Gallagher, lidera el grupo responsable de canciones como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, con ventas millonarias de discos y una generación entera como testigo.

Liam Gallagher
Un músico británico se convirtió en los últimos días en uno de los temas más comentados en redes sociales en México. REUTERS/Mario Anzuoni

Este 2026, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el reconocimiento más importante de la industria musical estadounidense que cada año incorpora a los artistas más influyentes de la historia del género.

Fuera de los escenarios, Gallagher es tan conocido por su música como por su personalidad directa e irreverente.

Collage de fotos de Juan Gabriel y Liam Gallagher de Oasis en concierto, boletos, sellos postales, recortes de prensa y texto.
Inglaterra y México se enfrentan en una Copa del Mundo por segunda vez en la historia; la primera fue en 1966, con victoria inglesa 2-0.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En su perfil de X, al que se unió en febrero de 2009 y desde el que no sigue a nadie, agrega otras autodescripciones como “omnipresente”, “jedi” y “budista”, y fija como ubicación “el más alto de los más altos del pop”.

El pronóstico que encendió a México

Todo comenzó cuando el músico británico publicó en X que Inglaterra le ganaría a México 5-0 en los octavos de final.

La reacción fue inmediata. Los aficionados mexicanos respondieron con memes, sarcasmo y referencias culturales.

(X/@liamgallagher).
(X/@liamgallagher).

Uno de los intercambios más comentados lo inició la usuaria @ponyoogirl, quien le escribió: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados, pero Oasis jamás podría hacer esto”, acompañado de un video de una actuación en vivo del Divo de Juárez.

Gallagher respondió sin inmutarse: “Eso lo canto en la ducha a primera hora de cada mañana”, un tuit que lleva acumuladas 3.1 millones de visualizaciones.

(X/@liamgallagher).
(X/@liamgallagher).

La polémica escaló cuando una fan mexicana, Montserrat Cortés (@moontserrat95), le preguntó qué pasaría si México ganaba.

El artista no se guardó nada: “Si ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis”.

Fher de Maná le responde: “Ubícate”

Entre las voces que salieron a defender a la selección destacó la de Fher Olvera, vocalista de Maná.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. Ubícate. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, expresó Olvera, a través de redes sociales.

Fher Olvera, vocalista de Maná, respondió públicamente a Gallagher: "¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va".(REUTERS/Ig@manaoficial)
Fher Olvera, vocalista de Maná, respondió públicamente a Gallagher: "¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va".(REUTERS/Ig@manaoficial)

La respuesta de Fher cobró otro peso días después: Maná fue confirmado como la banda encargada del show previo al partido y del espectáculo de medio tiempo en el Estadio Ciudad de México.

Del 5-0 al 3-0: Gallagher frena el golpe

Ante la avalancha de reacciones, Gallagher publicó una aclaración el día 2 de julio: “Obviamente estaba bromeando cuando dije que Inglaterra le ganaría a México 5-0, creo que será más bien 3-0 a favor de Inglaterra”.

Escudo de la Selección Nacional de México, escudo de la selección de Inglaterra, Estadio Azteca de fondo y líneas luminosas que simulan redes de datos.
El músico británico modificó su pronóstico original el 2 de julio y lo ajustó a un marcador de 3-0 a favor de Inglaterra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después, el tono cambió por completo. “Cada vez que he estado en México, todos han sido encantadores. No entiendo todo este asunto de la mala actitud, todo estará bien”, indicó a través de X.

Esa publicación registra 3.8 millones de visualizaciones, 89 mil 900 “me gusta” y 6 mil retuits, según los datos de la plataforma.

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