Samuel García confirma a Carin León para cerrar el Fan Fest en Monterrey

El gobernador confirmó al artista para el próximo 19 de julio.

Carin León cerrará el Fan Festival de Monterrey el próximo 19 de julio con un concierto en Parque Fundidora, una presentación gratuita que coincidirá con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y marcará el cierre del festival mundialista en Nuevo León.

El anuncio llega después de que el encuentro para aficionados superó 1.1 millones de asistentes desde el arranque de actividades. Esa cifra colocó al espacio como uno de los principales puntos de reunión para público nacional e internacional durante el Mundial de 2026.

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De acuerdo con la información difundida por autoridades y organizadores, la zona general tendrá acceso libre, sin boleto ni registro previo. La entrada dependerá del aforo disponible y se permitirá conforme al orden de llegada.

El concierto coincide con la final del Mundial 2026

Carín León se presentará gratis en el Fan Fest de Monterrey.

La presentación de Carín León se realizará el mismo domingo en que se dispute la final del torneo, con la intención de cerrar las actividades del festival en Parque Fundidora. El cantante de “La Boda del Huitlacoche” será el último artista en subir al escenario del encuentro mundialista en Monterrey.

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El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda confirmó la participación del cantante a través de redes sociales. Citado por Expreso, el mandatario escribió: “¡SORPRESOTOTA! Nos trajimos un LEÓN para el cierre del mejor FIFA Fan Festival... ¡Mi compadre CARÍN LEÓN! Arráncate este próximo 19 de julio a cerrar con broche de oro nuestra fiesta de talla MUNDIAL con este CONCIERTAZO”.

La respuesta directa para quienes buscan asistir es esta: el concierto en zona general será gratuito, no pedirá boleto y tampoco requerirá registro. La única condición será llegar con tiempo suficiente antes de que se complete el cupo.

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Habrá zonas de pago con venta en Ticketmaster y taquillas

Si bien es gratis, algunas zonas vip estarán a la venta (Carin Leon: Instagram)

Para quienes prefieran otra modalidad de acceso, el festival también habilitará espacios con costo. La publicación detalló que habrá boletos para las zonas VIP, General Plus y Preferente.

La venta para zonas VIP y General Plus arrancará el lunes 6 de julio a las 11:00 horas por Ticketmaster y en las taquillas del acceso 7 de Parque Fundidora. En ese punto físico, los boletos se ofrecerán sin cargos por servicio.

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Los organizadores difundieron además un mensaje de invitación en redes sociales: “Tendremos una cita con Carín León para cerrar el FIFA Fan Festival™ Monterrey con broche de oro. Celebremos juntos la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™”.

Con esta presentación, el sonorense se suma a la lista de artistas que ya pasaron por el escenario principal del festival. Entre ellos aparecen Imagine Dragons, Grupo Firme, Chayanne y Enrique Iglesias.

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5 canciones de Carin León que queremos escuchar en su concierto gratuito

El famoso artista dará show en Monterrey - crédito Cortesía prensa Carin León

El domingo 19 de julio, Carin León cierra el FIFA Fan Fest en Parque Fundidora con un concierto gratuito que promete ser el más esperado del Mundial. Estas son las canciones que no pueden faltar en su set.

“Primera cita” — El tema que lo catapultó a otro nivel. Ganó Canción del Año en los Latin Billboard y se convirtió en himno de la música mexicana contemporánea. Si no la canta, habrá bronca.

“Según quién” — Su colaboración con Maluma sigue siendo uno de sus sencillos más escuchados en Spotify. La mezcla de regional mexicano con pop urbano funciona igual en un estadio que en una bocina de celular.

“Te lo agradezco” — Con Kany García grabó uno de los duetos más emotivos de su carrera. En vivo, la canción gana otra dimensión y suele ser de los momentos que más silencio provocan entre el público.

“Una vida pasada” — Su colaboración con Camilo acumula millones de reproducciones y ganó en los Latin Billboard. Es el tipo de canción que la gente canta completa sin importar si conoce o no al artista.

“El amor de mi herida” — Ganó Canción del Año en los Latin Billboard 2026 y es uno de los cortes más sólidos de Palabra de to’s. En Fundidora, con ese escenario y esa multitud, va a sonar diferente.