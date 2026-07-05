México vs Inglaterra: Javier Aguirre asegura que se debe hacer un partido perfecto para llevar a la Selección Mexicana a la siguiente fase

Javier Aguirre dijo que se debe hacer un juego perfecto para ganarle a Inglaterra en el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

La ilusión de todo un país acompaña a la Selección Nacional de México rumbo a uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tricolor enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en duelo correspondiente a los Octavos de Final, con la esperanza de seguir haciendo historia en casa y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En la antesala de este compromiso, el director técnico Javier Aguirre aseguró que el equipo llega fortalecido tanto en lo futbolístico como en lo humano, destacando la conexión especial que existe entre los jugadores y la afición mexicana, que ha acompañado al combinado nacional durante todo el Mundial.

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El estratega nacional reconoció que el enfrentamiento contra Inglaterra representa un momento especial dentro de su carrera como futbolista y entrenador de la Selección Mexicana.

“Hay muchas emociones encontradas, evidentemente. Creo que lo mejor está por venir; mañana va a ser un gran día a nivel personal, colectivo y nacional”, expresó Aguirre durante la conferencia previa al encuentro.

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México llega a este compromiso luego de sumar cuatro victorias consecutivas en la Copa del Mundo 2026, consolidando una identidad futbolística que ha despertado entusiasmo entre millones de aficionados. El equipo nacional ha mostrado orden defensivo, intensidad y capacidad ofensiva, factores que hoy lo colocan frente a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Inglaterra, rival muy fuerte

Javier Aguirre reconoció que Inglaterra es un equipo Top del futbol

Sin embargo, Javier Aguirre reconoció que Inglaterra será el rival más exigente que ha enfrentado el Tricolor en el certamen mundialista.

“Estamos hablando de un equipo Top en el mundo, entonces tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en partidos tan igualados”, señaló.

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El técnico mexicano destacó que uno de los principales logros de este proceso ha sido recuperar el orgullo y el compromiso de representar a México en la Selección Nacional, generando un ambiente de unidad dentro del grupo.

“A juzgar por la comunión que tenemos con la afición y entre nosotros, la familia, creo que acertamos en el plano humano. Hay gente muy entregada. Se ayudan entre ellos y hemos encontrado una gran voluntad de trascender”, comentó.

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Unidad y orgullo de los futbolistas mexicanos

Afición mexicana está ilusionada con este partido

Aguirre también enfatizó que actualmente los futbolistas muestran un fuerte deseo por vestir la camiseta verde, situación que considera fundamental para el éxito deportivo del equipo.

“Todos hemos puesto nuestra parte para que sea un orgullo vestir la camiseta nacional. Ahora se pelean por venir y están con muchas ganas de representar a su país”, afirmó.

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El técnico nacional reveló además que el grupo está consciente de la enorme expectativa que existe entre los aficionados mexicanos tras el histórico desempeño en el Mundial 2026. Por ello, aseguró que una de sus tareas es mantener la concentración y evitar excesos de confianza antes del decisivo duelo ante Inglaterra.

“El grupo sabe dónde está y se da cuenta de la euforia y del optimismo que existe. Mi obligación es mantener el equilibrio cuando veo que la emoción se dispara”, explicó.

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La afición mexicana ha convertido cada partido del Tri en una auténtica fiesta nacional. Miles de seguidores han acompañado al equipo en las sedes mundialistas y millones más se mantienen atentos desde distintos puntos del país, impulsados por la esperanza de ver a México alcanzar una instancia histórica dentro de la Copa del Mundo.

El encuentro ante Inglaterra representa una prueba definitiva para una generación que busca trascender y romper barreras históricas. Con un plantel motivado, el respaldo de su gente y la experiencia de Javier Aguirre en el banquillo, la Selección Mexicana intentará este domingo dar uno de los golpes más importantes de su historia reciente.

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