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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio

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La jornada de este domingo se lleva a cabo en medio de un dispositivo de seguridad para la realización del partido de México vs. Inglaterra, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Azteca.

Este sábado fueron aseguradas dos embarcaciones y cerca de 3 toneladas de cocaína en el Océano Pacífico por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y un enfrentamiento en Sinaloa que dejó como saldo 11 muertos.

12:53 hsHoy

Enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados deja 11 muertos en Rosario, Sinaloa

El operativo del Ejército y la Marina se realizó en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla

Enfrentamiento entre autoridades y grupos criminales en Rosario, Sinaloa deja varios muertos y detenidos (especial)
Enfrentamiento entre autoridades y grupos criminales en Rosario, Sinaloa deja varios muertos y detenidos (especial)

Un saldo preliminar de 11 personas sin vida dejó un enfrentamiento registrado entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, pertenecientes al municipio de Rosario, en el sur de Sinaloa.

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