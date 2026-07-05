EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio

La jornada de este domingo se lleva a cabo en medio de un dispositivo de seguridad para la realización del partido de México vs. Inglaterra, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Azteca.

Este sábado fueron aseguradas dos embarcaciones y cerca de 3 toneladas de cocaína en el Océano Pacífico por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y un enfrentamiento en Sinaloa que dejó como saldo 11 muertos.