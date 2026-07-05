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Se encienden las alarmas: activan protocolo por tormenta eléctrica previo al México vs Inglaterra

A pocas horas del silbatazo inicial, la actividad eléctrica obliga a activar el protocolo de seguridad en el inmueble mundialista

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(REUTERS/Paul Childs)
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La previa del México vs Inglaterra se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas. A pocas horas del partido de octavos de final del Mundial 2026, la FIFA activa el protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México, debido a la presencia de actividad eléctrica en la capital del país.

La medida busca proteger a los aficionados, jugadores y personal que ya se encuentra en el inmueble, mientras las autoridades mantienen un monitoreo constante de las condiciones del clima.

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En las pantallas del estadio aparece el siguiente mensaje:

“Favor de ocupar sus asientos, protocolo de tormenta eléctrica activado”.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que en los próximos 30 minutos se desplazan tormentas dentro de un radio de ocho kilómetros del Estadio Ciudad de México, por lo que el protocolo preventivo permanece vigente.

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¿Se retrasa el México vs Inglaterra? Esto es lo que se sabe

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

Hasta este momento, el partido entre México e Inglaterra continúa programado para iniciar a las 18:00 horas, aunque la situación meteorológica sigue bajo evaluación.

La activación del protocolo recuerda lo ocurrido en el partido entre México y Ecuador, que inició con una hora de retraso tras registrarse tormenta eléctrica antes del silbatazo inicial.

Por ahora, la FIFA y las autoridades locales no anuncian cambios en el horario del encuentro, pero continúan evaluando la evolución del clima para determinar si existen condiciones seguras para disputar el partido.

¿Qué dice el protocolo de la FIFA por tormenta eléctrica?

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El reglamento de la FIFA establece que, si existe riesgo por tormenta eléctrica, el partido puede retrasarse o suspenderse temporalmente para salvaguardar la integridad de jugadores, árbitros y aficionados.

En caso de que la actividad eléctrica persista, las autoridades pueden ordenar que los asistentes permanezcan resguardados mientras se monitorea la zona.

La normativa contempla esperar al menos 30 minutos desde el último rayo detectado dentro del radio de seguridad antes de autorizar el inicio o la reanudación del encuentro.

El ganador del México vs Inglaterra avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

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