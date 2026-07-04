Claudia Sheinbaum felicita a EEUU por los 250 años de su independencia: “Todas las naciones tenemos derecho a ser libres”

Claudia Sheinbaum felicita a Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su gira en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación a Estados Unidos por los 250 años de independencia que celebra este 4 de julio.

“Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, celebró la mandataria, quien envió felicitaciones al pueblo y al gobierno de Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, destacando la importancia del derecho de las naciones a la libertad y la soberanía.

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“Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno”, expresó. Subrayó que este aniversario es un momento propicio para reflexionar sobre la libertad y el derecho de todos los países a decidir su destino.

Frente a los asistentes que la escuchaban, la funcionaria destacó la relevancia de la autodeterminación a lo largo de la historia. La declaración fue recibida con aplausos durante el evento, en el contexto de su gira.

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(Presidencia)

Claudia Sheinbaum entrega Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió estas declaraciones desde la entrega de la pensión Mujeres Bienestar en Michoacán, un programa dirigido únicamente a mujeres de 60 a 64 años en México. Explicó que este apoyo reconoce el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el ámbito doméstico y de cuidados.

“Cuando cumplimos 60 años, todas las mujeres de México tenemos derecho a la pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64, y al cumplir 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor, que es el doble de la pensión de Mujeres Bienestar”, detalló.

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En su mensaje, la mandataria enfatizó que la pensión es exclusiva para mujeres porque históricamente han sido ellas quienes asumen la mayor parte del trabajo de cuidados en el país. “Las mujeres hemos hecho, en toda esta historia que he platicado, un trabajo que a veces no es reconocido”, afirmó, subrayando que las tareas del hogar y el cuidado de la familia recaen de manera desproporcionada en las mujeres mexicanas, tanto dentro como fuera del hogar.

(Presidencia)

Claudia Sheinbaum también abordó la importancia de visibilizar la edad y el orgullo de envejecer. “Es parte de la vida envejecer y hay que estar orgullosas de ello”, sostuvo ante las asistentes, muchas de ellas beneficiarias del programa.

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Durante su intervención, subrayó la necesidad de reconocer el esfuerzo de las mujeres mexicanas y la lucha por sus derechos. “Las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos, el derecho a educarnos, el derecho a trabajar”.

Sheinbaum se comprometió a combatir todas las formas de discriminación, incluyendo el racismo, el clasismo y el machismo. Reafirmó la importancia de la cartilla de derechos de las mujeres y anunció el objetivo de que, al final de su gobierno, exista al menos un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país. “Queremos que haya una casa en donde las mujeres se sientan seguras, que puedan ir ahí de manera gratuita a consultar a una abogada, a una psicóloga, o sencillamente a juntarse con otras mujeres para leer o hacer alguna actividad”, explicó.

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La presidenta destacó la labor de la Secretaría de las Mujeres, encabezada de momento por Ingrid Gómez mientras asume el cargo Laura Itzel Castillo, en la implementación de estos programas y reiteró su compromiso con el acceso a la salud y el apoyo integral para todas las mujeres.