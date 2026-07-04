México

Claudia Sheinbaum felicita a EEUU por los 250 años de su independencia: “Todas las naciones tenemos derecho a ser libres”

Desde Michoacán, la mandataria felicitó al pueblo estadounidense por la celebración de cada 4 de julio

Guardar
Google icon
Retrato de una mujer con blusa blanca y cabello recogido, con la bandera de Estados Unidos y fuegos artificiales de fondo, todo con efecto acuarela.
Claudia Sheinbaum felicita a Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su gira en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación a Estados Unidos por los 250 años de independencia que celebra este 4 de julio.

“Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, celebró la mandataria, quien envió felicitaciones al pueblo y al gobierno de Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, destacando la importancia del derecho de las naciones a la libertad y la soberanía.

PUBLICIDAD

“Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno”, expresó. Subrayó que este aniversario es un momento propicio para reflexionar sobre la libertad y el derecho de todos los países a decidir su destino.

Frente a los asistentes que la escuchaban, la funcionaria destacó la relevancia de la autodeterminación a lo largo de la historia. La declaración fue recibida con aplausos durante el evento, en el contexto de su gira.

PUBLICIDAD

.
(Presidencia)

Claudia Sheinbaum entrega Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió estas declaraciones desde la entrega de la pensión Mujeres Bienestar en Michoacán, un programa dirigido únicamente a mujeres de 60 a 64 años en México. Explicó que este apoyo reconoce el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el ámbito doméstico y de cuidados.

“Cuando cumplimos 60 años, todas las mujeres de México tenemos derecho a la pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64, y al cumplir 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor, que es el doble de la pensión de Mujeres Bienestar”, detalló.

En su mensaje, la mandataria enfatizó que la pensión es exclusiva para mujeres porque históricamente han sido ellas quienes asumen la mayor parte del trabajo de cuidados en el país. “Las mujeres hemos hecho, en toda esta historia que he platicado, un trabajo que a veces no es reconocido”, afirmó, subrayando que las tareas del hogar y el cuidado de la familia recaen de manera desproporcionada en las mujeres mexicanas, tanto dentro como fuera del hogar.

.
(Presidencia)

Claudia Sheinbaum también abordó la importancia de visibilizar la edad y el orgullo de envejecer. “Es parte de la vida envejecer y hay que estar orgullosas de ello”, sostuvo ante las asistentes, muchas de ellas beneficiarias del programa.

Durante su intervención, subrayó la necesidad de reconocer el esfuerzo de las mujeres mexicanas y la lucha por sus derechos. “Las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos, el derecho a educarnos, el derecho a trabajar”.

Sheinbaum se comprometió a combatir todas las formas de discriminación, incluyendo el racismo, el clasismo y el machismo. Reafirmó la importancia de la cartilla de derechos de las mujeres y anunció el objetivo de que, al final de su gobierno, exista al menos un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país. “Queremos que haya una casa en donde las mujeres se sientan seguras, que puedan ir ahí de manera gratuita a consultar a una abogada, a una psicóloga, o sencillamente a juntarse con otras mujeres para leer o hacer alguna actividad”, explicó.

La presidenta destacó la labor de la Secretaría de las Mujeres, encabezada de momento por Ingrid Gómez mientras asume el cargo Laura Itzel Castillo, en la implementación de estos programas y reiteró su compromiso con el acceso a la salud y el apoyo integral para todas las mujeres.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEstados UnidosindependenciaMichoacánPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

La tiktoker explicó que ama a México, aunque Inglaterra es su país de origen, en vísperas del duelo mundialista en el Estadio Azteca

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Metrobús CDMX anuncia cierres masivos en las 7 líneas este domingo por el México vs. Inglaterra

El gobierno capitalino nuevamente implementará horarios especiales para el transporte público durante el partido de los Octavos de Final del Mundial 2026

Metrobús CDMX anuncia cierres masivos en las 7 líneas este domingo por el México vs. Inglaterra

Sheinbaum realiza entrega de becas a estudiantes de Michoacán: “Son el presente y el futuro que continúa con esperanza”

La mandataria mexicana recordó que la educación en el país es un derecho que promueve la igualdad

Sheinbaum realiza entrega de becas a estudiantes de Michoacán: “Son el presente y el futuro que continúa con esperanza”

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

Aficionados y seguidores de la música regional mexicana podrán reunirse en uno de los puntos más emblemáticos de la capital

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Capturan al tres veces alcalde priista de Oztoloapan, papá de la actual edil, acusado de tener nexos con un cártel

Murió capitán de Marina al proteger a madres buscadoras en fosas clandestinas de Mazatlán, Sinaloa

Seguridad en México: 911 y 089 recibieron 7.6 millones de llamadas por posibles delitos

ENTRETENIMIENTO

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

Libro “Todo a la Luz”, de Karla de la Cuesta, podrá seguir circulando en México

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentan rumores de reconciliación tras coincidir en sus vacaciones

Maquillista Sergio Vilchis acusa a Ninel Conde de no pagarle a seis meses de su trabajo: “Yo cumplí”

Yolanda Andrade reaparece y manda apoyo a la Selección Mexicana antes del duelo con Inglaterra

DEPORTES

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

Parroquia en Veracruz adelanta misa por el México vs Inglaterra: instalarán pantalla gigante para ver el partido

Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia 2026 y entra en el Top 10 general

Álvaro Fidalgo y su emotivo mensaje a la afición mexicana previo al duelo ante Inglaterra: “Hay que estar a la altura”