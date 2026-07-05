Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Lupita Nyong'o y Tom Holland posan con camisetas de las selecciones de México e Inglaterra. (@lupitanyongo)

La actriz Lupita Nyong’o sorprendió al público mexicano en la antesala del partido entre México e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio a las 18 horas en el Estadio Azteca.

En plena gira promocional de la película “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, la ganadora del Oscar mostró su apoyo al equipo nacional con un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El cast de “La Odisea” se suma a la fiebre futbolera con camisetas de Inglaterra

Durante la gira promocional de “La Odisea” en Londres, Universal Pictures UK difundió fotografías donde el elenco aparece con camisetas blancas de la selección inglesa.

Cada prenda lleva el nombre del personaje que los actores interpretan en la película dirigida por Christopher Nolan.

Entre los integrantes del reparto que posaron para las cámaras se encuentran Zendaya, Robert Pattinson, Himesh Patel, John Leguizamo, Benny Safdie, Lupita Nyong’o, Tom Holland y Samantha Morton.

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La cinta, que llegará a salas este 17 de julio, está basada en el poema épico griego atribuido a Homero y cuenta con un elenco internacional.

Matt Damon interpreta a Odiseo, Anne Hathaway es Penélope, Zendaya da vida a Atenea y Robert Pattinson interpreta a Antínoo.

La promoción de la película coincidió con la celebración del Mundial en México, lo que permitió a los actores interactuar con los símbolos deportivos de ambos países.

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El video de Lupita Nyong’o y Tom Holland: rivalidad amistosa rumbo al partido

Tan sólo unas horas antes del duelo entre México e Inglaterra, Lupita Nyong’o utilizó sus redes sociales para publicar un video que generó conversación entre aficionados de ambos equipos.

En el clip, la actriz aparece con la playera de la selección mexicana mientras grita “¡Vamos México!”, acompañada de Tom Holland, quien porta la camiseta inglesa.

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En la descripción, Nyong’o escribió: “Una pequeña competencia amistosa con Tom Holland. ¡VAMOS MÉXICO! ¿Y si sí?”, haciendo eco de la frase que la afición mexicana utiliza durante el Mundial 2026.

El video expone la rivalidad amistosa entre ambos actores, quienes forman parte del reparto principal de la película “La Odisea”.

Nyong’o interpreta a Helena de Troya, mientras que Holland da vida a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.

Las imágenes compartidas por la actriz fueron retomadas por cuentas oficiales y seguidores, amplificando el mensaje de apoyo al Tri de cara al partido en el Estadio Azteca.

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¿Lupita Nyong’o es mexicana?

El gesto de Lupita Nyong’o con la camiseta mexicana reavivó el interés sobre su origen.

Aunque la actriz nació en la Ciudad de México y vivió en el país durante su adolescencia, ha declarado en diversas ocasiones que se considera keniana.

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Su nacimiento en México fue resultado del exilio político de su padre, Peter Anyang Nyong’o, quien decidió mudarse con su familia para escapar de la persecución en Kenia.

Nyong’o relató que su estancia en México no siempre fue positiva.

Durante su paso por el país sufrió episodios de discriminación: “La gente nos detenía y nos tomaba fotos solo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó”, recordó en una entrevista.

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A pesar de esta experiencia, la actriz mantiene un vínculo con el país, especialmente a través de la comida y la cultura. Su cocina en Nueva York está decorada con talavera mexicana y ha confesado que la comida mexicana es su favorita.

Nyong’o también participó en la segunda entrega de “Black Panther”, donde compartió escena con el actor mexicano Tenoch Huerta.

La película incluyó elementos inspirados en culturas mesoamericanas y diálogos en lengua maya.

Nyong’o reconoció que regresar a México como adulta le permitió ver el país con otra perspectiva y disfrutar de sus vacaciones en territorio nacional.