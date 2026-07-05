México

Julián Quiñones: ¿Quién es su esposa y cuántos hijos tiene con el delantero de la Selección Mexicana?

Ana Gabriela es el nombre de la esposa mexicana del futbolista, con quien ha formado una familia

Guardar
Google icon
Primer plano de un hombre y una mujer tomándose una selfie con un teléfono móvil; el hombre besa la mejilla de la mujer.
Foto de Julián Quiñones junto con su esposa, Ana Gabriela (IG/@julianquinones33)

Uno de los futbolistas que más han robado reflectores durante la Copa Mundial de Futbol 2026 ha sido el delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, quien se ha convertido en el goleador de la Selección Mexicana en el torneo.

Junto con su popularidad, también se ha generado la curiosidad de conocer sobre su vida fuera de las canchas, principalmente sobre su pareja, quien lo ha acompañado en gran parte de su carrera.

PUBLICIDAD

En Infobae México te contamos quién es Ana Gabriela, la esposa del delantero Quiñones, a qué se dedica, cómo se conocieron y cuántos hijos tiene la pareja.

¿Quién es Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones?

pareja de julian quiñones - julian quiñones - julian quiñones balacera zapopan
Juliá Quiñones y su pareja Ana Gabriela (Foto: Instagram/ @anagabrielaef)

Ana Gabriela Quiñones Amato es el nombre de la modelo y creadora de contenido mexicana que está casada con el delantero colombiano naturalizado mexicano, y que se destaca en sus redes sociales por compartir contenido de vida fitness, fotografía y moda.

PUBLICIDAD

Aunque ha aparecido en público con Julián Quiñones y le gusta compartir contenido en sus redes, Ana Gabriela ha decidido mantener sus cuentas en privado, y controlar qué cuentas pueden seguir el contenido que comparte.

Pese a la creciente popularidad del futbolista, la influencer ha mantenido un perfil discreto en redes sociales; sin embargo, su cuenta en Instagram cuenta con más de 200 mil seguidores.

La esposa de Quiñones le mandó su apoyo a la distancia por videollamda. @julianquinones33
La esposa de Quiñones le mandó su apoyo a la distancia por videollamda. @julianquinones33

¿Cuándo se conocieron Julián Quiñones y Ana Gabriela?

La pareja se conoció en el 2020, cuando el futbolista vestía la camiseta de los Tigres de la UANL en la Liga MX, y dos años después Quiñones le pidió matrimonio a Ana Gabriela, con quien finalmente se casó en diciembre del 2022.

Desde entonces, la modelo e influencer ha acompañado al futbolista en las diferentes etapas de su carrera, mudándose a Guadalajara, Ciudad de México y actualmente Arabia Saudita, donde juega el delantero de la Selección Mexicana.

Familia de Julián Quiñones: ¿Cuántos hijos tiene?

Un año después de contraer matrimonio, en el 2023, la pareja tuvo a su primera hija en común, quien lleva el nombre de Alana; sin embargo, el futbolista tiene otra hija de una relación anterior, Brianna, quien vive en Colombia.

Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

Además, Ana Gabriela también tiene un hijo de una relación anterior, se trata de Lionel, con quien Julián Quiñones tiene una buena relación y constantemente comparte momentos junto con él en redes sociales.

El desempeño de Julián Quiñones en el Mundial del 2026

El delantero ya figura entre los máximos anotadores de México en la historia de los mundiales. Está a un tanto de la cima histórica de anotadores del Tricolor en Copas del Mundo, una marca que hoy comparten Luis “El Matador” Hernández y Javier “El Chicharito” Hernández con cuatro goles cada uno.

Quiñones abrió su cuenta desde el partido inaugural ante Sudáfrica. Al minuto nueve, tras un robo de balón de Erik Lira, quedó de frente al arco y venció a Ronnie Williams con un disparo entre las piernas en el Estadio Ciudad de México, una acción que además le dio la distinción de jugador más valioso del encuentro.

El atacante del Tri recibe el trofeo por segunda vez en el torneo, luego de repetir una actuación decisiva con gol en un triunfo 2-0, tras haberlo logrado también en el debut frente a Sudáfrica

Su segundo gol llegó frente a República Checa, después de una jugada en la que no dio por perdido el balón y lo empujó a las redes. En el duelo contra Corea del Sur, en cambio, tuvo poca participación, aunque su peso en el torneo no se movió por lo hecho antes y después de ese partido.

La tercera anotación apareció en los dieciseisavos de final contra Ecuador. Quiñones encabezó una descolgada por la banda izquierda y definió con un disparo al primer poste, sin darle oportunidad al guardameta rival; con esa jugada abrió el marcador y volvió a ser considerado el jugador más valioso del partido.

Ese gol no solo encaminó la victoria mexicana y el pase a octavos de final. También detonó una reacción fuera de la cancha en la CDMX y en otras ciudades del país, donde el festejo provocó versiones en redes sociales sobre un supuesto microsismo asociado a la celebración.

Temas Relacionados

Julián QuiñonesMundial 2026Selección Mexicanamexico-deportesMexico-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Inglaterra EN VIVO: se retrasa el partido una hora, a las 19:00

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para el Tri, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

México vs Inglaterra EN VIVO: se retrasa el partido una hora, a las 19:00

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma y Zócalo a su capacidad máxima, Camila Cabello, Mariana Rodríguez y otras figuras públicas apoyan a la Selección

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma y Zócalo a su capacidad máxima, Camila Cabello, Mariana Rodríguez y otras figuras públicas apoyan a la Selección

Estas son las botanas con más calorías que se suelen consumir durante el mundial

Estos encuentros sociales suelen estar marcados por el consumo de snacks los cuales pueden ser elevados en calorías

Estas son las botanas con más calorías que se suelen consumir durante el mundial

Sheinbaum felicita a Pato O’Ward tras su triunfo en el GP de Mid-Ohio de IndyCar

Tras la victoria del mexicano en la IndyCar, la mandataria federal compartió un mensaje para felicitar al piloto de Arrow McLaren

Sheinbaum felicita a Pato O’Ward tras su triunfo en el GP de Mid-Ohio de IndyCar

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

DEPORTES

México vs Inglaterra EN VIVO: se retrasa el partido una hora por lluvias

México vs Inglaterra EN VIVO: se retrasa el partido una hora por lluvias

Sheinbaum felicita a Pato O’Ward tras su triunfo en el GP de Mid-Ohio de IndyCar

Se encienden las alarmas: activan protocolo por tormenta eléctrica previo al México vs Inglaterra

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final

F2: Rafael Villagómez consigue podio en Silverstone y se suma a la jornada triunfal de los mexicanos