Julián Quiñones: ¿Quién es su esposa y cuántos hijos tiene con el delantero de la Selección Mexicana?

Foto de Julián Quiñones junto con su esposa, Ana Gabriela (IG/@julianquinones33)

Uno de los futbolistas que más han robado reflectores durante la Copa Mundial de Futbol 2026 ha sido el delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, quien se ha convertido en el goleador de la Selección Mexicana en el torneo.

Junto con su popularidad, también se ha generado la curiosidad de conocer sobre su vida fuera de las canchas, principalmente sobre su pareja, quien lo ha acompañado en gran parte de su carrera.

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En Infobae México te contamos quién es Ana Gabriela, la esposa del delantero Quiñones, a qué se dedica, cómo se conocieron y cuántos hijos tiene la pareja.

¿Quién es Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones?

Juliá Quiñones y su pareja Ana Gabriela (Foto: Instagram/ @anagabrielaef)

Ana Gabriela Quiñones Amato es el nombre de la modelo y creadora de contenido mexicana que está casada con el delantero colombiano naturalizado mexicano, y que se destaca en sus redes sociales por compartir contenido de vida fitness, fotografía y moda.

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Aunque ha aparecido en público con Julián Quiñones y le gusta compartir contenido en sus redes, Ana Gabriela ha decidido mantener sus cuentas en privado, y controlar qué cuentas pueden seguir el contenido que comparte.

Pese a la creciente popularidad del futbolista, la influencer ha mantenido un perfil discreto en redes sociales; sin embargo, su cuenta en Instagram cuenta con más de 200 mil seguidores.

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La esposa de Quiñones le mandó su apoyo a la distancia por videollamda. @julianquinones33

¿Cuándo se conocieron Julián Quiñones y Ana Gabriela?

La pareja se conoció en el 2020, cuando el futbolista vestía la camiseta de los Tigres de la UANL en la Liga MX, y dos años después Quiñones le pidió matrimonio a Ana Gabriela, con quien finalmente se casó en diciembre del 2022.

Desde entonces, la modelo e influencer ha acompañado al futbolista en las diferentes etapas de su carrera, mudándose a Guadalajara, Ciudad de México y actualmente Arabia Saudita, donde juega el delantero de la Selección Mexicana.

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Familia de Julián Quiñones: ¿Cuántos hijos tiene?

Un año después de contraer matrimonio, en el 2023, la pareja tuvo a su primera hija en común, quien lleva el nombre de Alana; sin embargo, el futbolista tiene otra hija de una relación anterior, Brianna, quien vive en Colombia.

Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

Además, Ana Gabriela también tiene un hijo de una relación anterior, se trata de Lionel, con quien Julián Quiñones tiene una buena relación y constantemente comparte momentos junto con él en redes sociales.

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El desempeño de Julián Quiñones en el Mundial del 2026

El delantero ya figura entre los máximos anotadores de México en la historia de los mundiales. Está a un tanto de la cima histórica de anotadores del Tricolor en Copas del Mundo, una marca que hoy comparten Luis “El Matador” Hernández y Javier “El Chicharito” Hernández con cuatro goles cada uno.

Quiñones abrió su cuenta desde el partido inaugural ante Sudáfrica. Al minuto nueve, tras un robo de balón de Erik Lira, quedó de frente al arco y venció a Ronnie Williams con un disparo entre las piernas en el Estadio Ciudad de México, una acción que además le dio la distinción de jugador más valioso del encuentro.

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El atacante del Tri recibe el trofeo por segunda vez en el torneo, luego de repetir una actuación decisiva con gol en un triunfo 2-0, tras haberlo logrado también en el debut frente a Sudáfrica

Su segundo gol llegó frente a República Checa, después de una jugada en la que no dio por perdido el balón y lo empujó a las redes. En el duelo contra Corea del Sur, en cambio, tuvo poca participación, aunque su peso en el torneo no se movió por lo hecho antes y después de ese partido.

La tercera anotación apareció en los dieciseisavos de final contra Ecuador. Quiñones encabezó una descolgada por la banda izquierda y definió con un disparo al primer poste, sin darle oportunidad al guardameta rival; con esa jugada abrió el marcador y volvió a ser considerado el jugador más valioso del partido.

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Ese gol no solo encaminó la victoria mexicana y el pase a octavos de final. También detonó una reacción fuera de la cancha en la CDMX y en otras ciudades del país, donde el festejo provocó versiones en redes sociales sobre un supuesto microsismo asociado a la celebración.