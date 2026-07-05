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México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para la Selección Mexicana, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

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México llega llega con paso perfecto al Estadio Azteca, mientras que la Selección Inglesa, comandada por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará dar el gole de autoridad en la Ciudad de México. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Paul Childs)
México llega llega con paso perfecto al Estadio Azteca, mientras que la Selección Inglesa, comandada por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará dar el gole de autoridad en la Ciudad de México. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Paul Childs)

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

México enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 con el legendario Estadio Azteca como fortaleza y la estadística a su favor.

El Tri permanece invicto en Copas del Mundo como local y llega con 8 goles y la portería en cero, tras una fase de grupos perfecta y una victoria sólida ante Ecuador.

Inglaterra, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará romper su racha adversa histórica, pues nunca ha vencido a México en el Azteca y viene de sufrir ante la República Democrática del Congo.

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