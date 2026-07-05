México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

México llega llega con paso perfecto al Estadio Azteca, mientras que la Selección Inglesa, comandada por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará dar el gole de autoridad en la Ciudad de México. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Paul Childs)

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

México enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 con el legendario Estadio Azteca como fortaleza y la estadística a su favor.

El Tri permanece invicto en Copas del Mundo como local y llega con 8 goles y la portería en cero, tras una fase de grupos perfecta y una victoria sólida ante Ecuador.

Inglaterra, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará romper su racha adversa histórica, pues nunca ha vencido a México en el Azteca y viene de sufrir ante la República Democrática del Congo.