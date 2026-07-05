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Sheinbaum felicita a Pato O’Ward tras su triunfo en el GP de Mid-Ohio de IndyCar

Tras la victoria del mexicano en la IndyCar, la mandataria federal compartió un mensaje para felicitar al piloto de Arrow McLaren

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Sheinbaum indicó que México es uno de los países con más tratados de libre comercio. | Presidencia
(Presidencia)

Esta tarde, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó públicamente al piloto mexicano Pato O’Ward después de su victoria en el Gran Premio de Mid-Ohio de la IndyCar, donde el regiomontano consiguió su primer triunfo de la temporada 2026.

A través de su cuenta de X, la mandataria reconoció el desempeño del piloto de Arrow McLaren, quien volvió a lo más alto del podio tras imponerse en una intensa carrera disputada este domingo.

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“Felicidades al piloto Pato O’Ward por su triunfo en la carrera Mid Ohio de IndyCar”, escribió Sheinbaum.

Pato O’Ward volvió a ganar en IndyCar

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Con su victoria en Mid-Ohio, O’Ward puso fin a una sequía de casi un año sin triunfos en la categoría, ya que su última celebración había sido en el Gran Premio de Toronto 2025.

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El mexicano protagonizó un intenso duelo con su compañero de equipo, Christian Lundgaard, a quien superó para quedarse con el liderato y administrar la ventaja hasta la bandera a cuadros.

Este resultado también representó la décima victoria de O’Ward en la IndyCar, con lo que quedó a solo un triunfo de igualar el récord de más victorias para un piloto mexicano en la categoría, marca que pertenece a Adrián Fernández.

Un domingo destacado para el deporte mexicano

(Pato O'Ward / Instagram)
(Pato O'Ward / Instagram)

El triunfo de Pato O’Ward se sumó a una jornada positiva para el deporte nacional, en la que también destacaron el ciclista Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa del Tour de France, y el piloto Rafael Villagómez, quien finalizó segundo en la carrera principal de la Fórmula 2 en Silverstone.

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