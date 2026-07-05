Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Itatí Cantoral cuenta que una celebración por la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia se convierte en una experiencia de miedo. - Foto: Instagram @itatic_oficial

La emoción por los partidos de la Selección Mexicana suele trasladarse a las calles, especialmente al Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados se reúnen para celebrar cada triunfo del Tricolor. Sin embargo, para Itatí Cantoral, una de esas noches terminó convirtiéndose en una experiencia que, asegura, jamás olvidará.

En una reciente entrevista, la actriz recordó el momento en el que acudió al Ángel junto a su hija y un grupo de amigas para seguir un partido de México. Lo que comenzó como una celebración terminó transformándose en una situación que describió como angustiante debido a la cantidad de personas concentradas en el lugar.

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Aprovechando la expectativa por el encuentro entre México e Inglaterra, Itatí hizo un llamado a quienes planean acudir a los puntos tradicionales de celebración, insistiendo en que la seguridad debe ser la prioridad durante cualquier festejo.

“Pensé que iba a morir”: el relato de Itatí Cantoral

La actriz asiste al Ángel con su hija y amigas para seguir un partido de México, pero la multitud cambia el ambiente en minutos. (Foto: Instagram/@vicoguadarrama)

La actriz recordó que acudió al Ángel de la Independencia para disfrutar del ambiente previo y posterior a un partido de la Selección Mexicana, acompañada de su hija y sus amigas. Aunque durante los primeros minutos todo transcurría con normalidad, explicó que el panorama cambió de manera repentina.

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“Desgraciadamente, yo tuve también esta experiencia... fueron cinco minutos donde yo pensé que iba a morir”, expresó la actriz, quien explicó que incluso tuvo que ofrecer disculpas a los padres de las jóvenes que la acompañaban por el momento de tensión que vivieron.

Ante la posibilidad de que México vuelva a conseguir una victoria, Itatí lanzó una recomendación directa a los aficionados: “Piensen muy bien antes de la una de la mañana. No vayan al Ángel ni... no vayan al Zócalo”, aclarando que su consejo responde únicamente a motivos de seguridad.

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Así se viven los festejos en el Ángel de la Independencia

“Pensé que iba a morir”, dice Itatí Cantoral al recordar cinco minutos de tensión durante la concentración de aficionados en el Ángel. - FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cada vez que la Selección Mexicana consigue un resultado importante, el Ángel de la Independencia se convierte en uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados. Familias, grupos de amigos y turistas llegan al monumento con banderas, camisetas y cánticos para celebrar los triunfos del Tricolor.

Con el paso de las horas, la concentración de personas suele aumentar de manera considerable, especialmente cuando las celebraciones se prolongan durante la noche. El ambiente festivo, la música y la euforia convierten al lugar en un punto emblemático para compartir la emoción del futbol.

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Sin embargo, cuando la cantidad de asistentes crece de forma acelerada, la movilidad puede complicarse y el desplazamiento entre la multitud se vuelve más difícil. Por ello, las autoridades suelen desplegar operativos para mantener el orden durante este tipo de concentraciones.

La actriz pide celebrar con responsabilidad

Itatí Cantoral relata empujones cerca del Ángel y el Hotel Sheraton, y pide celebrar con responsabilidad para evitar que la situación se salga de control. Credito:Cuartoscuro

Durante su relato, Itatí Cantoral explicó que la situación cambió en cuestión de segundos mientras intentaban retirarse de la zona cercana al Ángel y al Hotel Sheraton. Según recordó, la multitud comenzó a empujar desde distintos puntos, impidiendo que las personas pudieran avanzar.

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“No hay manera de irte ni para adelante, ni para el lado ni para atrás. Tú lo único que sientes es... que te empujan y que te empujan”, relató la actriz al describir el momento que vivió junto a su familia.

Finalmente, Itatí aseguró que su intención no es desalentar los festejos por una posible victoria de México, sino invitar a que las celebraciones se realicen con precaución. “Las cosas se salen de control”, concluyó al recordar aquella experiencia que marcó su forma de vivir este tipo de concentraciones.

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