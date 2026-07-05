Prepárate para lluvias intensas y granizo este lunes 6 de julio en CDMX

El pronóstico para la Ciudad de México anticipa lluvias fuertes y caída de granizo este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas previstas para la Ciudad de México este lunes 6 de julio anticipan una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y el riesgo de lluvias fuertes, según los informes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado, acompañado de bruma y un ambiente fresco.

Pronóstico de lluvias y fenómenos asociados en la capital

Durante la tarde, el SMN prevé que el cielo se cubra en mayor medida, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Estas precipitaciones podrán acumular entre 25 y 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México, un volumen que podría generar encharcamientos y complicaciones en la movilidad urbana.

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Además, no se descarta la presencia de descargas eléctricas y caída de granizo, condiciones que suelen acompañar este tipo de sistemas convectivos en la región centro del país.

En cuanto al Estado de México, especialmente la zona sur, el pronóstico es aún más severo: se anuncian lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros en 24 horas, fenómeno que también podría afectar áreas limítrofes con la capital.

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Las precipitaciones podrán acumular entre 25 y 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Causas atmosféricas detrás de las lluvias

El SMN atribuye estos episodios de precipitaciones a la combinación de un canal de baja presión sobre el interior del país y una marcada inestabilidad en capas medias y altas de la atmósfera.

La entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México favorece el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical.

Este escenario se verá reforzado por la divergencia en altura y la persistencia de una circulación ciclónica en niveles superiores, según los especialistas del organismo oficial.

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La convergencia de estos factores no solo propiciará lluvias en la Ciudad de México, sino que también afectará a entidades cercanas: Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala experimentarán precipitaciones de intensidad variable, mientras que el noroeste del país mantendrá un ambiente muy caluroso y seco.

Temperaturas y condiciones por zonas

De acuerdo con el desglose del SMN, la temperatura máxima prevista para la Ciudad de México oscilará entre 23 y 25 ℃, mientras que la mínima se mantendrá entre 13 y 15 ℃.

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Municipios cercanos, como Toluca, registrarán condiciones similares pero con valores ligeramente inferiores: máximas de 20 a 22 ℃ y mínimas de 9 a 11 ℃.

El viento será variable, predominando las corrientes del este y sureste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas ocasionales.

Impacto regional y advertencias para la población

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional destaca que este patrón de lluvias se mantendrá en los días siguientes, debido a la persistencia de canales de baja presión y la influencia de sistemas ciclónicos en altura.

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Las lluvias, además de provocar descargas eléctricas y caída de granizo, pueden originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones, principalmente en áreas susceptibles a inundaciones y en puntos donde suelen registrarse acumulaciones de agua.

El SMN subraya que la combinación de viento, lluvia y granizo podría generar daños puntuales en infraestructura urbana y rural.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones, principalmente en áreas susceptibles a inundaciones y en puntos donde suelen registrarse acumulaciones de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto nacional: el clima en el resto del país

Mientras la zona centro enfrenta lluvias y tormentas, el noroeste de México continuará experimentando temperaturas muy elevadas.

Entidades como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz también estarán bajo vigilancia por lluvias intensas, según el pronóstico extendido de la Conagua.

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En contraste, la península de Baja California mantendrá condiciones mayormente secas.

En el sureste, la aproximación de una nueva onda tropical reforzará la probabilidad de lluvias en esa región.

Recomendaciones finales del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN insiste en la importancia de consultar fuentes oficiales y mantenerse informado, ya que las condiciones pueden evolucionar rápidamente.

En la Ciudad de México, la combinación de lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento representa un riesgo para la ciudadanía, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

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La actualización de estos pronósticos y advertencias puede consultarse a través de los portales oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, donde se despliega información detallada y actualizada para la toma de decisiones de la población y autoridades locales.