Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

Con 8 goles anotados y 0 recibidos, el Vasco repetiría su base para hacerle frente a una de las plantillas más caras de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 eleva al máximo la tensión futbolística en el Estadio Azteca.

Ambos equipos llegan completos, sin anuncios de bajas de último momento, y alinean a sus futbolistas más constantes y efectivos del torneo.

El Estadio Azteca ya está listo para recibir el esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra. REUTERS/Paul Childs

La Selección Mexicana mantiene el invicto y la portería en ceros, mientras que los ingleses presumen una de las plantillas más valiosas y experimentadas del certamen. Por otro lado, la localía y la altitud pueden jugar un papel determinante en el desarrollo del encuentro.

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México repetiría su once más confiable

Aunque Javier “El Vasco” Aguirre aún no confirma la alineación que saltará a la cancha, con cuatro victorias consecutivas y cero goles en contra, todo apuntaría, según reportes, a que la base defensiva y el tridente ofensivo se mantengan como referencia:

Raúl Rangel (1)

Jorge Sánchez (2)

César Montes (3)

Johan Vásquez (5)

Jesús Gallardo (23)

Erik Lira (6)

Luis Romo (7)

Gilberto Mora (19)

Roberto Alvarado (25)

Julián Quiñones (16)

Raúl Jiménez (9)

Javier Aguirre respetaría el esfuerzo colectivo de la Selección Mexicana y enviaría una zaga defensiva encabezada por Johan Vásquez y César Montes. REUTERS/Henry Romero

La confianza en este once estaría respondiendo a la regularidad y el equilibrio mostrados por el combinado nacional en cada línea.

Inglaterra mantiene la base, con Kane como referencia

De acuerdo con diversos medios mexicanos e ingleses, el técnico Thomas Tuchel presentaría una alineación que fusione juventud y experiencia. Harry Kane, sublíder de goleo del Mundial 2026, encabezaría una ofensiva respaldada por un mediocampo que destaca en el futbol europeo y una defensa equilibrada.

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Jordan Pickford (1)

Djed Spence (2)

Ezri Konsa (4)

Marc Guéhi (5)

Nico O’Reilly (3)

Declan Rice (6)

Elliot Anderson (8)

Jude Bellingham (10)

Noni Madueke (11)

Marcus Rashford (7)

Harry Kane (9)

El cuadro de Tuchel mantendría la base comandad por el máximo goleador de Inglaterra, Harry Kane. Reuters/Brett Davis

Así, la estructura inglesa se apoyaría en la experiencia internacional de sus figuras y en el liderazgo de Hurrikane, lo que le permitirá afrontar un partido cerrado con alternativas y profundidad en el banquillo.

Expectativa al tope con el duelo de estilos en el Estadio Azteca

Ambos equipos llegan invictos y con planteamientos sólidos. México apuesta por la fortaleza defensiva y un ataque oportuno, mientras que Inglaterra presenta jerarquía y profundidad de plantel.

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La combinación de estilos y el contexto local anticipan todo un enfrentamiento de ajedrez entre ambos estrategas, con alternativas en ambos arcos.

El Tri se mantiene invicto en territorio nacional y con la portería sin goles recibidos hasta ahora.

La plantilla inglesa es una de las mejor valuadas en todo el mapa del futbol mundial.

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza y escenario que históricamente favorece al equipo local.

El esncuentro en el Estadio Ciudad de México será todo un duelo de estrategiias entre Aaguirre y Tuchel. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, el enfrentamiento tiene todos los ingredientes para definir a uno de los clasificados más competitivos a cuartos de final en un partido que anticipa ser histórico.

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