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Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

El Estadio Azteca enciende el Mundial 2026 con el Tri sumando cuatro triunfos y su arco imbatido, y el equipo de Tuchel con Harry Kane como amenaza

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Con 8 goles anotados y 0 recibidos, el Vasco repetiría su base para hacerle frente a una de las plantillas más caras de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con 8 goles anotados y 0 recibidos, el Vasco repetiría su base para hacerle frente a una de las plantillas más caras de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 eleva al máximo la tensión futbolística en el Estadio Azteca.

Ambos equipos llegan completos, sin anuncios de bajas de último momento, y alinean a sus futbolistas más constantes y efectivos del torneo.

El Estadio Azteca ya está listo para recibir el esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra. REUTERS/Paul Childs
El Estadio Azteca ya está listo para recibir el esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra. REUTERS/Paul Childs

La Selección Mexicana mantiene el invicto y la portería en ceros, mientras que los ingleses presumen una de las plantillas más valiosas y experimentadas del certamen. Por otro lado, la localía y la altitud pueden jugar un papel determinante en el desarrollo del encuentro.

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México repetiría su once más confiable

Aunque Javier “El Vasco” Aguirre aún no confirma la alineación que saltará a la cancha, con cuatro victorias consecutivas y cero goles en contra, todo apuntaría, según reportes, a que la base defensiva y el tridente ofensivo se mantengan como referencia:

  • Raúl Rangel (1)
  • Jorge Sánchez (2)
  • César Montes (3)
  • Johan Vásquez (5)
  • Jesús Gallardo (23)
  • Erik Lira (6)
  • Luis Romo (7)
  • Gilberto Mora (19)
  • Roberto Alvarado (25)
  • Julián Quiñones (16)
  • Raúl Jiménez (9)
Javier Aguirre respetaría el esfuerzo colectivo de la Selección Mexicana y enviaría una zaga defensiva encabezada por Johan Vásquez y César Montes. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre respetaría el esfuerzo colectivo de la Selección Mexicana y enviaría una zaga defensiva encabezada por Johan Vásquez y César Montes. REUTERS/Henry Romero

La confianza en este once estaría respondiendo a la regularidad y el equilibrio mostrados por el combinado nacional en cada línea.

Inglaterra mantiene la base, con Kane como referencia

De acuerdo con diversos medios mexicanos e ingleses, el técnico Thomas Tuchel presentaría una alineación que fusione juventud y experiencia. Harry Kane, sublíder de goleo del Mundial 2026, encabezaría una ofensiva respaldada por un mediocampo que destaca en el futbol europeo y una defensa equilibrada.

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  • Jordan Pickford (1)
  • Djed Spence (2)
  • Ezri Konsa (4)
  • Marc Guéhi (5)
  • Nico O’Reilly (3)
  • Declan Rice (6)
  • Elliot Anderson (8)
  • Jude Bellingham (10)
  • Noni Madueke (11)
  • Marcus Rashford (7)
  • Harry Kane (9)
El cuadro de Tuchel mantendría la base comandad por el máximo goleador de Inglaterra, Harry Kane. Reuters/Brett Davis
El cuadro de Tuchel mantendría la base comandad por el máximo goleador de Inglaterra, Harry Kane. Reuters/Brett Davis

Así, la estructura inglesa se apoyaría en la experiencia internacional de sus figuras y en el liderazgo de Hurrikane, lo que le permitirá afrontar un partido cerrado con alternativas y profundidad en el banquillo.

Expectativa al tope con el duelo de estilos en el Estadio Azteca

Ambos equipos llegan invictos y con planteamientos sólidos. México apuesta por la fortaleza defensiva y un ataque oportuno, mientras que Inglaterra presenta jerarquía y profundidad de plantel.

La combinación de estilos y el contexto local anticipan todo un enfrentamiento de ajedrez entre ambos estrategas, con alternativas en ambos arcos.

  • El Tri se mantiene invicto en territorio nacional y con la portería sin goles recibidos hasta ahora.
  • La plantilla inglesa es una de las mejor valuadas en todo el mapa del futbol mundial.
  • El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza y escenario que históricamente favorece al equipo local.
El esncuentro en el Estadio Ciudad de México será todo un duelo de estrategiias entre Aaguirre y Tuchel. REUTERS/Henry Romero
El esncuentro en el Estadio Ciudad de México será todo un duelo de estrategiias entre Aaguirre y Tuchel. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, el enfrentamiento tiene todos los ingredientes para definir a uno de los clasificados más competitivos a cuartos de final en un partido que anticipa ser histórico.

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