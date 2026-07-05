Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 eleva al máximo la tensión futbolística en el Estadio Azteca.
Ambos equipos llegan completos, sin anuncios de bajas de último momento, y alinean a sus futbolistas más constantes y efectivos del torneo.
La Selección Mexicana mantiene el invicto y la portería en ceros, mientras que los ingleses presumen una de las plantillas más valiosas y experimentadas del certamen. Por otro lado, la localía y la altitud pueden jugar un papel determinante en el desarrollo del encuentro.
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México repetiría su once más confiable
Aunque Javier “El Vasco” Aguirre aún no confirma la alineación que saltará a la cancha, con cuatro victorias consecutivas y cero goles en contra, todo apuntaría, según reportes, a que la base defensiva y el tridente ofensivo se mantengan como referencia:
- Raúl Rangel (1)
- Jorge Sánchez (2)
- César Montes (3)
- Johan Vásquez (5)
- Jesús Gallardo (23)
- Erik Lira (6)
- Luis Romo (7)
- Gilberto Mora (19)
- Roberto Alvarado (25)
- Julián Quiñones (16)
- Raúl Jiménez (9)
La confianza en este once estaría respondiendo a la regularidad y el equilibrio mostrados por el combinado nacional en cada línea.
Inglaterra mantiene la base, con Kane como referencia
De acuerdo con diversos medios mexicanos e ingleses, el técnico Thomas Tuchel presentaría una alineación que fusione juventud y experiencia. Harry Kane, sublíder de goleo del Mundial 2026, encabezaría una ofensiva respaldada por un mediocampo que destaca en el futbol europeo y una defensa equilibrada.
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- Jordan Pickford (1)
- Djed Spence (2)
- Ezri Konsa (4)
- Marc Guéhi (5)
- Nico O’Reilly (3)
- Declan Rice (6)
- Elliot Anderson (8)
- Jude Bellingham (10)
- Noni Madueke (11)
- Marcus Rashford (7)
- Harry Kane (9)
Así, la estructura inglesa se apoyaría en la experiencia internacional de sus figuras y en el liderazgo de Hurrikane, lo que le permitirá afrontar un partido cerrado con alternativas y profundidad en el banquillo.
Expectativa al tope con el duelo de estilos en el Estadio Azteca
Ambos equipos llegan invictos y con planteamientos sólidos. México apuesta por la fortaleza defensiva y un ataque oportuno, mientras que Inglaterra presenta jerarquía y profundidad de plantel.
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La combinación de estilos y el contexto local anticipan todo un enfrentamiento de ajedrez entre ambos estrategas, con alternativas en ambos arcos.
- El Tri se mantiene invicto en territorio nacional y con la portería sin goles recibidos hasta ahora.
- La plantilla inglesa es una de las mejor valuadas en todo el mapa del futbol mundial.
- El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza y escenario que históricamente favorece al equipo local.
En este sentido, el enfrentamiento tiene todos los ingredientes para definir a uno de los clasificados más competitivos a cuartos de final en un partido que anticipa ser histórico.
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