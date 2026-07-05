México

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

A Jesús Gabriel Pérez se le relaciona con el desvío de millones de dólares a empresas del esposo de Inés Gómez Mont

Guardar
Google icon
Procesan a implicado red de Genaro García Luna
Foto: FGR

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, luego de que las autoridades lo identificaron como parte de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que de acuerdo con las investigaciones, el sujeto estaría relacionado con una ingeniería financiera creada por García Luna que estaba compuesta por servidores públicos, personas físicas y morales, como parte de un esquema de empresas fachada controladas por una organización criminal para lavar ganancias ilícitas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos obtenidos por esta casa editorial, las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) refieren que el entramado estaba compuesto por cuatro grupos de servidores públicos, personas físicas y morales que usaba empresas fachada para suscribir contratos simulados, obteniendo recursos ilícitos mediante supuestas prestaciones de servicios sin materialidad real

Una vez recibidos los fondos públicos, la organización habría activado un esquema de empresas fachada para canalizar las ganancias.

Acusación lo vincula con el desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont

Detenido implicado red de Genaro García Luna
Foto: FGR

Reportes periodísticos previos señalan a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez como el exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en un caso que involucra a 61 exservidores públicos y a Genaro García Luna.

PUBLICIDAD

Dentro de esos funcionarios, a quienes les emitieron ordenes de aprehensión desde diciembre de 2025, se encuentra Jesús Gabriel Pérez, quien habría participado en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont.

Los recursos, destinados originalmente a los penales federales del país, habrían sido canalizados a través de contratos sin respaldo real durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En la misma investigación figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga estaban en Florida. (Anayeli Tapia/Infobae)
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga estaban en Florida. (Anayeli Tapia/Infobae)

Detención previa y reposición del procedimiento judicial

Pérez Rodríguez había sido detenido en diciembre de 2025, aunque el proceso sufrió una interrupción. Tras acciones legales interpuestas por el hoy imputado, se ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial.

El Ministerio Público Federal (MPF) cumplió posteriormente con el procedimiento y aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso. Mientras que el juez resolvió otorgarle prisión preventiva justificada y un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Álvarez Puga, detenido en Florida tras años prófugo

Víctor Manuel Álvarez Puga fue capturado el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, tras permanecer cuatro años bajo la mira de las autoridades. El empresario permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, mientras se define su situación legal.

Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)
Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)

La persecución contra Álvarez Puga comenzó luego de que la FGR obtuviera órdenes de aprehensión en su contra y activara una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

Las autoridades mexicanas lo vinculan con presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusándolo de operar una red de empresas fantasma que habría desviado alrededor de 3 mil millones de pesos del erario federal mediante contratos simulados.

Fue el 19 de mayo de 2026 cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, reveló que el gobierno de México solicitó la extradición de Víctor Álvarez Puga, pero las autoridades de Estados Unidos la negaron por no tratarse de un delito violento.

Hasta el momento se desconoce el proceso de Álvarez Puga en los Estados Unidos, luego de que medios estadounidenses afirmaron que solicitó asilo político por presunta persecución en su contra en México. El paradero de Inés Gómez Mont sigue sin conocerse pese a la ficha roja emitida por la Interpol desde 2021.

Temas Relacionados

Genaro García LunaDesvío de resursosPeculadoDetenidoVinculación a procesoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

México vs. Inglaterra genera alta demanda en restaurantes y bares del país

El partido de la Selección disparó la afluencia de aficionados, mientras el sector espera que el entusiasmo mundialista impulse el consumo durante las próximas semanas

México vs. Inglaterra genera alta demanda en restaurantes y bares del país

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: colectivos buscadores protestan para visibilizar la crisis de desaparición en el país

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: colectivos buscadores protestan para visibilizar la crisis de desaparición en el país

La vitamina que podría cambiar el tratamiento del hígado graso: estudio revela su potencial contra la esteatohepatitis

Este hallazgo se suma a estrategias clínicas que buscan frenar el avance de la esteatohepatitis, una condición en aumento a nivel global

La vitamina que podría cambiar el tratamiento del hígado graso: estudio revela su potencial contra la esteatohepatitis

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

Capturan a seis presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con armamento de uso del Ejército Mexicano

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

DEPORTES

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su triunfo en la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac Del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026: gana la etapa 2 y devuelve a México a la cima tras 37 años

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT